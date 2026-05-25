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【MDV主催Webセミナー】「MDV RWDエビデンスジェネレーションセミナー」（全3回シリーズ）を開催、第1回は6月24日、希少疾患における見えにくい患者像をテーマに講演
メディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区）はリアルワールドデータ（RWD）を活用した戦略的なエビデンス創出に必要な思考プロセスやプロジェクト推進の要諦を解説するWebセミナー『MDV RWDエビデンスジェネレーションセミナー』（全3回）を開催いたします。第1回として、2026年6月24日（水）に『見えにくかった患者像をどう捉えるか：希少疾患における医療情報データベース活用の可能性』と題した講演をオンラインで実施いたします。
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社
RWD事業企画本部
MAIL：rwd_customer@mdv.co.jp
関連リンク
登録用URL
https://us06web.zoom.us/webinar/register/8217790942919/WN_UoiEBpgSR36L0yqOgLfEkQ
登録用URL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/8217790942919/WN_UoiEBpgSR36L0yqOgLfEkQ
【開催要綱】
日時： 2026年6月24日（水）15:00〜16:00
講演内容：
多くの疾患では、診断・治療に至っている典型的な患者だけでなく、軽症例や非典型例、未診断のまま経過している患者など、さまざまな患者像が存在すると考えられます。一方で、実臨床における疾患理解は既診断例に偏りがちであり、特に希少疾患では複雑な受療行動により患者の全体像を捉えることが困難です。本講演では、医療情報データベースを用いて、診断に至るまでの長い過程（Diagnostic Odyssey）や未診断例を含む「見えにくい患者像」を可視化する手法を解説します。希少疾患での活用事例に加え、患者・医師調査などの多角的視点を交えながら、今後のRWD活用の方向性を考察します。
講師：株式会社カッパ・メディカル 代表取締役社長 浅尾 啓子 氏
対象：製薬企業および医療機器・医療材料メーカーのメディカルアフェアーズ、疫学研究・RWE担当者
※対象者以外の方のご参加はご遠慮いただいております。
視聴方法：オンライン
参加費：無料
【開催要綱】
日時： 2026年6月24日（水）15:00〜16:00
講演内容：
多くの疾患では、診断・治療に至っている典型的な患者だけでなく、軽症例や非典型例、未診断のまま経過している患者など、さまざまな患者像が存在すると考えられます。一方で、実臨床における疾患理解は既診断例に偏りがちであり、特に希少疾患では複雑な受療行動により患者の全体像を捉えることが困難です。本講演では、医療情報データベースを用いて、診断に至るまでの長い過程（Diagnostic Odyssey）や未診断例を含む「見えにくい患者像」を可視化する手法を解説します。希少疾患での活用事例に加え、患者・医師調査などの多角的視点を交えながら、今後のRWD活用の方向性を考察します。
講師：株式会社カッパ・メディカル 代表取締役社長 浅尾 啓子 氏
対象：製薬企業および医療機器・医療材料メーカーのメディカルアフェアーズ、疫学研究・RWE担当者
※対象者以外の方のご参加はご遠慮いただいております。
視聴方法：オンライン
参加費：無料
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社
RWD事業企画本部
MAIL：rwd_customer@mdv.co.jp
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登録用URL
https://us06web.zoom.us/webinar/register/8217790942919/WN_UoiEBpgSR36L0yqOgLfEkQ