「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社(東京都港区、代表取締役社長：大浦 征也、以下パーソルイノベーション)は、展開するエンジニア・DX人材育成サービス『TECH PLAY Academy』について、サービス名称を2026年6月1日から『ビルスピ』へ変更いたします。





ロゴ_「ビルスピ」









■サービス名称変更の背景について

DX・AI活用が企業経営における重要テーマとなる一方で、多くの企業が「DX・AI人材不足」を経営課題として抱えています。

人材不足は、企業の競争力にとどまらず、日本社会全体の生産性や持続的な成長にも直結する課題です。また、技術革新のスピードが年々加速する中で、研修を実施しても知識やスキルの習得にとどまり、実務の変革につながらないという人材育成上の課題も顕在化しています。『TECH PLAY Academy』では、こうした課題に対応すべく、実践に直結する体系的な育成を軸に研修を展開してきました。今回の名称変更は、こうした提供価値をより正確に伝え、企業が人材育成を戦略的に設計できるサービスとしての位置づけを明確にすることを目的としています。









■新サービス名称について

新サービス名称： ビルスピ

旧サービス名称： TECH PLAY Academy

変更日 ： 2026年6月1日

※サービス内容、提供体制、契約条件等に変更はありません。









■名称変更に伴う変更箇所

サービス名称、Webサイト、サービス紹介資料等の表記

※研修プログラム内容、コーディネーター、価格体系等に変更はありません。









■今後の展望

『ビルスピ』では、DX・AI人材育成を「点」ではなく「体系」として捉え、企業が自社の課題やフェーズに応じて、人材育成の選択肢を戦略的に設計できる環境を提供していきます。生成AIをはじめとする技術領域の進化がさらに加速する中、知識のインプットにとどまらず、業務の変革へと結びつける人材の育成を支援することで、日本企業が直面する人材不足や組織変革の課題解決に貢献してまいります。









■『ビルスピ』 代表 片岡 秀夫よりコメント

これまでTECH PLAY Academyでは、「TECH PLAYERとTECH COMPANYを増やす」というミッションを掲げて、運営してまいりました。

この数年においては、データサイエンス・AIブームや、DXトレンド、さらに生成AIと、ダイナミズム溢れる市場変化が起きています。

その変化により、テクノロジーは全ての人にとって身近なものになり、誰でも「TECH PLAYER(技術で課題解決しようとする全てのひと)」になれる機会が目の前にあります。

ただし、国内の環境においては、その機会を活用して、何かを“創りたい”と考える挑戦者に対する、ハードルや逆風は変わらず存在しています。単に学ぶだけの従来の“研修”だけでは、実践的な機会提供に繋がっていない実情があります。

その挑戦者の“創りたい”という気持ち＝Builder's Spiritを育むこと、またはそれらを妨げないこと、を大事にしたいという想いを込めたサービス名称として再スタートします。これからは、Builder's Spiritを親しみを込めた略称として、『ビルスピ』という新しい名前とともに、“創りたい”気持ちが溢れる社会への貢献を目指します。





「ビルスピ」代表 片岡 秀夫









■『ビルスピ』について

＜ https://www.buildspi.jp/ ＞

『ビルスピ(旧：TECH PLAY Academy)』は、「学ぶだけの研修を終わりにしよう。」をスローガンに、企業のDX人材育成を支援するサービスです。ツールや知識の習得で終わることなく、現場活用と定着にこだわり、これまでに大手企業100社以上で研修を実施し、満足度95％超、リピート率90％超を実現。

生成AI、データサイエンス、事業開発、エンジニアなど各分野の専門家が設計した「オーダーメイド型」研修で、業務課題に直結する“成果を生み出す人材”を育成しています。

尚、『TECH PLAY』は、エンジニア・IT人材向けに学びや交流、企業との接点を提供するプラットフォームとして、これまで「Branding領域」と「Academy領域」の2つで構成されていました。

このうち企業向けのイベント・コミュニティ運営や情報発信を行うBranding領域は、サービス名称『TECH PLAY』を承継したまま、株式会社TECH PLAY-Xに吸収分割されています。









■パーソルイノベーション株式会社について＜ https://persol-innovation.co.jp/ ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的に、2019年4月に事業を開始しました。世の中で見過ごされてきた“誰かが解くべき”はたらく領域の課題に向き合っています。まずは、フロントラインワーカー向けの転職/採用支援に取り組むべく若年層・未経験者向け転職支援サービス『ピタテン』やドライバーに特化した転職エージェントに注力します。また、約10万件の求人情報を人材紹介会社に開放する求人データベース事業『HITO-Linkエージェント』など業界のパラダイムシフトとなるようなサービスも展開していきます。今後も新たな価値創出を通じて、はたらくの常識をアップデートし続けてまいります。