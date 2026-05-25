オーストラリアの牛肉・羊肉生産者団体「ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア」(本社：オーストラリア・シドニー、以下「MLA」)は、5月25日(月)より、全国のスーパーや指定の飲食店でオージー・ビーフを購入するなどの条件で、豪華賞品が当たるキャンペーンに応募できる「父の日は牛肉を食べよう。モ～モ～キャンペーン！！！」を実施します。





本キャンペーンでは、父の日に家族で牛肉を食べる新しい食習慣の普及啓発を目指し、思わず「も～！」と言ってしまう、あるいは心の中で思ってしまうようなお父さんのエピソードに寄り添いながら、オージー・ビーフを一緒に囲んで食事をすることで、そんな気持ちを“晴らす”とともに、日頃頑張っているパパをねぎらおうという想いを込めています。





父の日キャンペーンKV





■ キャンペーン概要

名称 ： 父の日は牛肉を食べよう。モ～モ～キャンペーン！！！





種類／期間：

(1)SNSキャンペーン ／2026年5月25日(月)～6月21日(日)

オージー・ビーフ公式XとInstagramをフォロー＆アクションで応募





(2)スーパーキャンペーン／2026年5月25日(月)～6月21日(日)

全国のスーパーのオージー・ビーフ購入レシートからWEBで応募





(3)レストランキャンペーン／2026年5月25日(月)～6月30日(火)対象の飲食店でオージー・ビーフを食べて応募

※各キャンペーンごとに詳細期間は異なります。対象飲食店によってはなくなり次第終了します。





キャンペーンURL： https://www.aussiebeef.jp/cp/fathersday2026/









■ SNSキャンペーン

SNSキャンペーンでは、公式アカウントのフォローとともに、思わず「もうパパ！」と思ってしまうような感情が高ぶった思い出やエピソードをテーマに合わせて投稿いただくと、抽選で129名様に豪華賞品が当たります。





SNSキャンペーンバナー





●概要

【Xキャンペーン(1)】

・期間 ：2026年5月25日(月)～6月7日(日)

・応募方法：公式アカウントをフォロー＆「もう父の日！もうパパがんばって！」と思ったエピソードを引用リポスト





【Xキャンペーン(2)】

・期間 ：2026年6月8日(月)～6月21日(日)

・応募方法：公式アカウントをフォロー＆「もう父の日！もうパパこれだけは言いたい！」と思ったエピソードを引用リポスト





【Instagramキャンペーン】

・期間 ：2026年5月25日(月)～6月21日(日)

・応募方法：公式アカウントをフォロー＆「もう父の日！もうパパ大好き！」と思ったエピソードを引用リポスト





●景品(X・Instagram)

・サーロインステーキ2枚セット 100名様

・オーストラリア食材BOX 20名様

・STAUB ピュアグリル 23cm 9名様









■スーパーキャンペーン詳細

スーパーキャンペーンでは、スーパーのオージー・ビーフ購入レシートからWEBで応募いただくと、抽選で1,000名様に、オージー・ビーフがもっとおいしく食べていただけるオーストラリアの魅力が詰まった豪華賞品が当たります。





スーパーキャンペーンバナー





レシート有効期間： 2026年5月25日(月)～6月21日(日)

対象商品 ： オージー・ビーフのロゴが貼ってある商品または産地が

オーストラリアと明記されている商品

(例：オージー・ビーフ、豪州産牛肉、オーストラリア産牛肉、

タスマニアビーフなど)

コース ： 400円コース/1,000円コース

景品 ：【400円コース】

・厚切りステーキ食べ比べセット 350名様

・オーストラリア食材BOX 350名様

【1000円コース】

・豪華お肉セット 250名様

・STAUB ピュアグリル 23cm 15名様

・バッラリーニ フライパン 26cm 20名様

・ビタクラフト スーパー鉄フライパン 26cm 10名様

・COSORI 6.0L ノンフライヤー 5名様

応募方法 ：

(1)期間中に、全国のスーパーで対象の商品を購入し、レシートを受け取る。

(2)キャンペーンサイトへアクセス https://www.aussiebeef.jp/cp/fathersday2026/

(3)応募フォームから必要事項を入力し、レシート写真をアップロード。









■レストランキャンペーン詳細

レストランキャンペーンでは、ジョナサンや不二家レストランなど、計4つの外食レストランチェーンでオー

ジー・ビーフを使ったメニューをお召し上がりいただくと、豪華お肉や食品券などが当たります。





父の日キャンペーン 不二家ロゴ





●不二家レストラン

期間： 2026年5月25日(月)～ ※なくなり次第終了

概要： 期間中、対象のハンバーグ・ステーキ商品をご注文のお客様に

1品ごとにスクラッチカードを1枚プレゼント。

URL ： https://www.fujiya-peko.co.jp/restaurant/campaign/beeffair/





父の日キャンペーン 焼肉ウェストロゴ





●焼肉ウェスト

期間 ： 2026年5月25日(月)～ ※なくなり次第終了

概要 ： 対象メニューをご注文すると、

スクラッチくじで父の日から使えるお食事割引券が当たります。

URL ： https://www.shop-west.jp/lp/aussiebeef_202605/





父の日キャンペーン 沖縄ステーキ協会ロゴ





●沖縄ステーキ協会

期間 ： 2026年6月1日(月)～6月30日(火) ※なくなり次第終了

概要 ： キャンペーン実施店舗で対象商品を食べると、最高1,000円分のお食事券が当たります。

対象商品(オーストラリア産牛肉メニュー)をお召し上がり後、お渡しするスクラッチカードを削ってご参加ください。

※詳細は、モ～モ～キャンペーンURLよりご覧ください。





父の日キャンペーン ジョナサンロゴ





●ジョナサン

期間 ： 2026年6月11日(木)～6月24日(水) ※なくなり次第終了

概要 ： アンガスビーフ100％ステーキハンバーグをご注文で、抽選で157名様にオージー・ビーフステーキ1kgやクーポン券がが当たります。

URL ： https://www.skylark.co.jp/jonathan/campaign2/index.html

※キャンペーン情報は、5月28日(木)以降にご覧いただけます。









■オージー・ビーフについて

オーストラリアは、世界第3位を誇る牛肉の輸出国です。広大な大自然の中でのびのび育てられ、徹底した品質管理体制のもとで生産されるオージー・ビーフは、世界100ヵ国以上に輸出されており、世界中で高い評価を得ています。

ジューシーな赤身肉のオージー・ビーフには、良質なタンパク質、鉄、亜鉛、ビタミンB群などの栄養素がギュッと詰まっていて、部位ごとにレシピのアレンジで幅広く楽しめる

食材です。

オージー・ビーフは育て方の違いで、大きく2タイプに分けられます。

グラスフェッド(牧草飼育)・・・ヘルシーで赤身が多く、噛むほど美味しさが広がります。

グレインフェッド(穀物飼育)・・・赤身とサシのバランスがあり、滑らかで安定した食感が特徴。

日本国内における輸入牛肉消費シェアではオージー・ビーフが49％を占めており、牛丼やしゃぶしゃぶ、すき焼きなど日本の食文化に深く根付き、さまざまな料理で親しまれています。









■MLA(ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア)について

MLAはオーストラリアの牛肉、羊肉、ヤギ肉の生産者の出資によって設立された生産者団体です。オーストラリアにとって重要な輸出国の1つである日本では、主に外食産業や小売店での販売促進、展示会やセミナーなどのマーケティング活動及び広報活動、市場調査活動を展開しています。MLAでは、オーストラリア肉牛生産者と食肉加工会社の収益性を高め、持続可能な供給と国際競争に貢献するため、サプライチェーン全体の生産性向上を目的とした研究開発に加え、オーストラリア産牛肉、羊肉、ヤギ肉の国内外の需要拡大を促進する活動に取り組んでいます。