株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、夏特有の頭皮悩みに着目した頭皮用スクラブ洗浄料『リフレッシュスカルプウォッシュ』を、2026年7月21日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で新発売いたします。

夏は汗や皮脂の分泌が一年で最も活発になり、毛穴には皮脂や汚れが蓄積しやすい状態。ベタつきやニオイ、根元のぺたんこ感、さらには抜け毛やうねりといった悩みも、頭皮環境の乱れが一因となっています。『リフレッシュスカルプウォッシュ』は、塩スクラブが毛穴汚れや角栓を掻き出し、天然ミネラルクレイが汚れを吸着。さらに保湿成分ヒアルロン酸Na配合で、洗い上がりの乾燥を防ぎながら、頭皮環境をすこやかに整えます。天然ミント※1とメントール※2によるやさしい冷涼感が、暑さでむれた頭皮を心地よくリフレッシュ。毛穴詰まりを解消することで、根元からふんわり立ち上がる、指通りさらさらの髪へ導きます。





『リフレッシュスカルプウォッシュ』 2,750円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： リフレッシュスカルプウォッシュ

容量・価格： 150g 2,750円(税込)

商品特長 ：

◎塩スクラブが汚れを掻き出し、ミネラルクレイが毛穴の奥の皮脂や老廃物を吸着。

汚れをすっきり落としながらもうるおいは逃さず、頭皮をすこやかに保ちます。





［フランス産海塩※3］地中海で産出されたフランス産の塩を配合。マグネシウム、カリウムなどのミネラルが豊富に含まれます。

［マリンクレイ※4］泥の微粒子が毛穴の奥の皮脂汚れや老廃物を吸着。すっきりと洗い流します。洗浄後ミネラルが肌のキメを整え、うるおいを守ります。

［ヒアルロン酸Na※5］角質層の水分を補うことで、外部刺激からバリア機能を守ります。





◎頭皮の毛穴詰まりを解消することで、根元からふんわり立ち上がる髪へ。

◎月見草の種子から抽出される月見草エキス※6を配合。ベタつきをすっきり洗い流しさらさら髪へ導きます。

◎天然ミント※1とメントールのやさしい清涼感が、暑さでむれた頭皮を爽やかに保ちます。クールミントの香り。

◎ジェラートのようなシャリシャリとしたテクスチャーで、水分になじませるとやわらかくなり頭皮に密着。頭皮全体にしっかりと広がり、ほぐしながらクレンジングします。





※なくなり次第、終了となります。









※1 ハッカ葉油(香料)

※2 乳酸メンチル(香料)

※3 海塩(スクラブ剤)

※4 海シルト(皮膚コンディショニング成分)

※5 保湿成分

※6 メマツヨイグサ種子エキス









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





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