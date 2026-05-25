東京都公園協会公式アプリ「TOKYO PARKS PLAY」では、この度、公園の魅力を発信するための新たなコンテンツ「TOKYO PARKS CARD～公園カード～」をリリースすることとなりましたので、お知らせいたします。 実際に公園へ来訪し、その場で入手できる「リアルカード」と、アプリの中でコレクションする「バーチャルカード」を組み合わせた、新たなカードコレクション体験を是非お楽しみください。

「TOKYO PARKS CARD～公園カード～」とは？

都立公園を舞台にした、対象のカードをコレクションするコンテンツです。 対象の公園で指定されたアクションを行い、まずは「バーチャルカード」を入手してみましょう！ 「バーチャルカード」のラインナップには、公園に実際訪れることで入手できる「公園カード」はもちろん、デジタルコンテンツをクリアすることで取得可能な「コンテンツクリアカード」もあります。 また、実際に手に取って楽しめる「リアルカード」は、それぞれの公園が持つ自然・歴史・文化の魅力を凝縮したデザインと解説文で、 まだ知らない公園の魅力を再発見できます。現地を訪れた証として、またお土産や思い出の一品としてお楽しみください。

■公園カード

第1弾：対象公園（6公園）

第１弾として、以下の６公園にて配布・配信をスタートします。 第２弾以降も追加を予定しておりますのでお楽しみに！

（１） 日比谷公園 住所：千代田区日比谷公園1-6 （２） 代々木公園 住所：渋谷区代々木神園町2-1 （３） 木場公園 住所：江東区平野4-6-1 （４） 葛西臨海公園 住所：江戸川区臨海町6-2-1 （５） 小金井公園 住所：小金井市関野町1-13-1 （６） 神代植物公園（※入園料が別途かかります） 住所：調布市深大寺元町5-31-10

※カードの枚数には限りがあります。 ※お１人につき１枚の配布となります。また、郵送による送付やお取り置きはお受けしておりません。 ※カードの配布は、公園サービスセンター窓口の営業時間内に限ります。

≪カードの獲得方法≫

STEP１：「TOKYO PARKS PLAY」アプリをダウンロード STEP２：公園サービスセンター内に掲示している獲得用QRコードを読み取る STEP３：獲得画面をサービスセンターの窓口で提示する

■コンテンツクリアカード

「公園カード」だけでなく、アプリ内で楽しめる対象4コンテンツを対象としたカードも同時にリリースします。第2弾以降も追加を予定しておりますのでお楽しみに！

対象コンテンツ（4コンテンツ）

（１） 戸山公園「尾張戸山荘今昔めぐり」 （２） 芝公園「時をかける謎解き」 （３） 防災公園「防災ウォークラリー」 （４） 府中の森公園「もり公園にじいろ広場であそビンゴ！」

開始予定日

2026年５月28日（木）

TOKYO PARKS PLAYについて

【アプリ名】 「TOKYO PARKS PLAY」（東京パークスプレイ 略称：パープレ） 【提供元】 公益財団法人東京都公園協会 【アプリ開発・デザイン協力】 カシオ計算機株式会社 【対応OS】 ・iOS15以降のiPhone、iPadおよびiPod touchに対応 （iPadおよびiPod touchの専用画面の設定はありません） ・Android9以降 【利用料金】 無料（通信料が別途発生します） 【主な機能】 公園で行うイベントの通知機能、公園の施設や園内の紹介、「遊び」や「ガイド」などのセルフガイドコンテンツ 【ダウンロード方法】 アプリストアで「東京都公園協会」、「TOKYO PARKS PLAY」、「パープレ」のいずれかで検索 詳しい情報は、以下のサイトからご確認ください。 https://www.tokyo-park.or.jp/special/tokyo_parks_play/lp/tokyo-parks-card/index.html

本件に関する問い合わせ先

公益財団法人 東京都公園協会 事業管理課 電話番号：03-3232-3195