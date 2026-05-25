オーダーメイドジュエリー事業の株式会社ケイ・ウノ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：青木 興一）が全国に展開するジュエリーブランド「ケイウノ」は、夏の新作ファッションジュエリーとしてブレスレット6種類を2026年6月19日（金）に発売します。ケイウノ直営店および公式ブランドサイトにて販売します。本コレクションは、夏に人気が高まるブレスレットに新たなデザインとして『ステーション』2種類、『グリッド』2種類、『シアー』『バイカラー』を展開します。 https://www.k-uno.co.jp/news/bracelet202606 ラインナップは、K18製、K10製、プラチナ850製、メレダイヤモンド付きなどバリエーション豊富に展開。繊細なチェーンや異なる素材の組み合わせにより、カジュアルからエレガントなスタイルまで幅広い装いに輝きを添えます。ケイウノならではのポイントとして、ご希望により留め具部分へ無料で刻印が可能で、イニシャルや記念日など大切な想いをさりげなくこめることができます。身に着けたときにふと目に入るブレスレットは、自分へのご褒美や大切な方への贈り物としても最適なアイテムです。

■商品名：『ステーション / ブレスレット』 K10イエローゴールド

丸く縁取るようにセットしたダイヤモンドが、チェーンの上で小さな粒のように並ぶデザイン。 K10イエローゴールドのやわらかな色味と、コロンとしたフォルムが重なることで、繊細な中にもさりげない可愛らしさを感じられます。甘すぎないフェミニンさを楽しみたい方におすすめです。 【税込価格・素材】 58,300円(K10イエローゴールド、メレダイヤモンド0.03ct)

■商品名：『ステーション / ブレスレット』 プラチナ850

プラチナの落ち着いた輝きに、メレダイヤモンドがさりげなくきらめくブレスレット。プラチナの色味が透明感を引き立て、凛とした印象で身に着けられます。変色しにくいプラチナは強度と美しさを兼ね備え、永く愛用できる素材です。 【税込価格・素材】 68,200円(プラチナ850、メレダイヤモンド0.03ct)

■商品名：『グリッド / ブレスレット』 K18イエローゴールド

連なる金属の粒のパーツ一つひとつに、光を細かく反射する繊細な彫り細工をほどこしたブレスレット。手元の動きに合わせて多方向にきらめくため、華奢なブレスレットながら存在感のある輝きを楽しめます。ダイヤモンドの輝きとは異なる、ゴールドそのものが放つ細やかなきらめきが魅力。K18の素材を使用しており、永く寄り添うジュエリーとして愛用できる一本です。 【税込価格・素材】 82,500円(K18イエローゴールド)

■商品名：『グリッド / ブレスレット』 プラチナ850

連なる金属の粒のパーツ一つひとつに、光を細かく反射する繊細な彫り細工をほどこしたブレスレット。手元の動きに合わせて多方向にきらめくため、華奢なブレスレットながら存在感のある輝きを楽しめます。ダイヤモンドの輝きとは異なる、プラチナそのものが放つ繊細なきらめきが魅力。プラチナ850の素材は変色しにくく、凛とした美しさを永く保ちます。 【税込価格・素材】 56,100円(プラチナ850)

■商品名：『シアー / ブレスレット』 K10イエローゴールド

小さな丸い金属の粒を、リズミカルに配置したブレスレット。繊細なチェーンの中にほどよいアクセントとなり、肌となじむような軽さが特徴。主張しすぎず、肌そのものがきらめくようなデザインです。 【税込価格・素材】 24,750円(K10イエローゴールド)

■商品名：『バイカラー / ブレスレット』 K10イエローゴールド、プラチナ850

イエローゴールドとプラチナの2色のコンビネーションが楽しめるブレスレット。異なる色味のチェーンが重なって見えることで、一本でもレイヤードしているような表情を楽しめます。 ゴールド系・シルバー系どちらのジュエリーとも合わせやすく、コーディネートの幅が広がるデザインです。 【税込価格・素材】 55,000円(K10イエローゴールド、プラチナ850)

■イニシャルや日付を刻んで、さりげなく自分だけの一本に

留め具部分には、イニシャルや記念日などを無料で刻印できます。正面からは見えにくい場所だからこそ、身に着ける人だけがふと気付ける、小さな特別感を楽しめます。 たとえば、結婚記念日の数字を刻んだり、大切な人とのイニシャルを入れたり。さりげない刻印が、シンプルなブレスレットに自分だけの物語を加えてくれます。日々身につける中でふと目に入るたび、大切な人や記念日をそっと思い出せる一本に仕上がります。

＜刻印可能文字数＞ ■『ステーション』『シアー』『バイカラー』：最大4文字 ■『グリッド』：最大3文字 ＜刻印できる文字・記号＞ 大文字アルファベット、数字、「&」「to」「♡」「∞」に対応。 ※「♡」「∞」「to」は2文字分としてカウントされます。

■オーダーメイドブランド ケイウノ https://www.k-uno.co.jp/

・オフィシャルサイト（オンラインショッピング）：https://www.k-uno.co.jp/onlinestore/ ・公式SNSアカウント 【Instagram】https://www.instagram.com/k.uno_official 【X(旧Twitter)】https://x.com/kuno_pr 【LINE】https://page.line.me/k-uno 【Facebook】https://www.facebook.com/KunoOfficial/ 「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」というパーパスのもと、デザイン・製作・販売の一貫体制をとり、宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランドです。「選んで買う」から「自分に合わせて作る」時代へ――。ケイウノは新しい文化を創る挑戦を続けています。 会社 ：株式会社ケイ・ウノ 名証ネクスト 証券コード259A 本社所在地 ：愛知県名古屋市千種区猫洞通3-9 TEL：052-763-6159 FAX：052-763-6169 オフィス ：新宿区新宿2丁目15-22 Landwork新宿ビル 4F TEL：03-5315-0821 FAX：03-5315-0845 代表取締役CEO：青木興一 資本金 ：5,504万円 設立日 ：1991年3月29日（創業1981年） 従業員 ：578名（2025年９月末現在） ショップ ：北海道・東北2、関東14、東海・北陸8、関西4、中国・四国2、九州・沖縄2、台湾4 事業内容：ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理

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