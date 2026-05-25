オンライン家庭教師サービス「まなぶてらす」（ https://www.manatera.com ）を運営する株式会社ドリームエデュケーション（本社：千葉県市川市、代表取締役：坂本七郎）は、2026年5月25日にサービス開始10周年を迎えました。コロナ禍以降、オンライン教育が広く一般化するなか、同社は2016年のサービス開始から運営方針を大きく変えることなく10年間にわたって継続してきました。累計レッスン数は52万件以上、対応する受講者は日本国内のみならず世界34カ国以上の海外在住家庭にまで広がっています。

■ 10年継続したオンライン家庭教師サービスとして ──選んだサービスが「無くならない」ことの価値

オンライン家庭教師・オンライン個別指導は、コロナ禍以降に新規参入が相次いだ一方で、サービスの統廃合・撤退も少なくない領域です。子どもの学びを継続的に任せる保護者にとって、「選んだサービスが途中で無くならないか」は、見落とされがちですが切実な不安要素のひとつです。 まなぶてらすは2016年5月25日のサービス開始以来、10年間にわたり運営方針を大きく変えることなく継続してきました。累計レッスン数は52万件以上、世界34カ国以上の海外在住家庭からも利用いただいています。その背景には次のような設計があります。 ●入会金・月会費なしのポイント制：使った分だけの料金体系で、ご家庭が無理なく長く続けられる ●200名以上の多彩な講師陣：勉強だけでなく、そろばん・英会話・プログラミング・アート・ピアノ・将棋・心理サポートまで、子どもの「好き」や「得意」に合わせて選べる ●多様な学習ニーズへの対応：海外在住・帰国子女・不登校・発達特性のあるお子さまなど、画一的でない学びの受け皿であり続けてきた ●24時間365日のレッスン枠：保護者・お子さまの生活時間帯に合わせて柔軟に学習設計できる ●世界34カ国以上の海外在住家庭に対応：北米・南米・ヨーロッパ・アジア・オセアニア・中東・アフリカまで、駐在・移住・国際結婚など多様な事情のご家庭の学びを支える 「長く続いていること」自体、教育サービスにおいては信頼の土台そのものといえます。

■ 10周年連動企画 ──保護者向け無料オンラインセミナー「子育てオンラインフェス 2026」を6月13日開催

サービス開始10周年を機に、保護者向け無料オンラインセミナー 「子育てオンラインフェス 2026 ～5人の専門家と考える、AI時代の子育てヒント～」 を開催します。

名称：子育てオンラインフェス 2026 ～5人の専門家と考える、AI時代の子育てヒント～ 日時：2026年6月13日（土）14:00～16:00（120分） 形式：ZOOMウェビナー 参加費：無料 対象：保護者の方ならどなたでも（まなぶてらす会員以外も参加可） 定員：先着50名・事前登録制 AI時代の子育て・データ探究・法律（トラブル対応）・子どもの心理・伝わる声という5つのテーマについて、それぞれの分野で実績ある5人の専門家がリレー形式で登壇。代表・坂本七郎が「AI時代に求められる『独自性』の育て方」を講演するほか、各分野の現役専門家がそれぞれの視点で解説します。「ひとつの正解がない」時代の子育てに対する保護者の悩みに、多角的な視点からヒントをお届けする内容です。 詳細・お申込み： https://www.manatera.com/blog/kosodate-online-fes-2026/

■ 代表・坂本七郎 コメント

「2016年5月25日にまなぶてらすを立ち上げたとき、オンライン家庭教師という言葉自体がまだ一般的ではありませんでした。あれから10年、ハイブリッド学習が定着し、オンラインで学ぶことが特別ではなくなりました。そのなかで10年間、運営方針を大きく変えることなく続けてこられたのは、長く利用してくださっている保護者の皆さま、そして在籍する講師の方々がいたからにほかなりません。教育サービスでは『長く続けること』そのものが、保護者にとっての安心の土台になります。10周年は通過点ですが、これからも入会金・月会費なしという基本設計を変えず、多様な学びを必要とするお子さまの受け皿として運営を続けていきます。」

■ サービス基本情報・実績

サービス名：オンライン家庭教師「まなぶてらす」 サービス開始日：2016年5月25日（2026年5月25日で10周年） 累計レッスン数：52万件以上 海外対応国数：世界34カ国以上（北米・南米・ヨーロッパ・アジア・オセアニア・中東・アフリカ） 講師数：200名以上 料金体系：入会金・月会費なしのポイント制 対応領域：受験対策（中学・高校・大学受験）／英検・英会話／そろばん・暗算／プログラミング／アート・イラスト／ピアノ・ギター／将棋・書道／不登校・発達特性サポート／海外在住・帰国子女対応 ほか 対応時間帯：24時間365日（講師の対応可能枠による） サイトURL：https://www.manatera.com

■ 海外対応国一覧（参考・対応実績ある主な国／地域別）

北米：アメリカ合衆国、カナダ オセアニア：オーストラリア、ニュージーランド ヨーロッパ：ドイツ、イギリス、アイルランド、フランス、オランダ、イタリア、オーストリア、クロアチア、ギリシャ 中東：トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタール アジア：インド、インドネシア、シンガポール、フィリピン、ベトナム、カンボジア、マレーシア、タイ、韓国、中国 中南米：メキシコ、ブラジル その他：パラオ共和国、南アフリカ共和国 ほか

■ 代表・坂本七郎 プロフィール

・家庭学習コンサルタント ・株式会社ドリームエデュケーション 代表取締役 ・保護者への学習相談実績：5,000人以上 ・著書15冊・累計26万部以上 ・代表作：代表作：『出る順「中学受験」漢字1580が7時間で覚えられる問題集[3訂版]』（大和出版）、『中学受験は2科目だけ勉強すればいい』（ナツメ社）ほか ・メディア出演：NHK Eテレ ほか多数

まなぶてらすについて

「まなぶてらす」は、好きな先生を選んで24時間365日学べる、完全オーダーメイドのオンライン家庭教師サービスです。2016年5月25日のサービス開始以来、勉強だけでなく、そろばん・英会話・プログラミング・アート・ピアノ・将棋・心理サポートなど多彩なジャンルの講師200名以上が在籍し、お子さま一人ひとりの「好き」や「得意」を伸ばす学びの場を提供しています。累計レッスン数は52万件以上、北米・南米・ヨーロッパ・アジア・オセアニア・中東・アフリカの世界34カ国以上の海外在住家庭からもご利用いただいています。レッスンは入会金・月会費なしのポイント制で、海外在住者・帰国子女・不登校のお子さま・発達特性のあるお子さまなど、多様な学習ニーズに応える体制を整えています。 ・サイトURL：https://www.manatera.com ・ブログ：https://www.manatera.com/blog/ ・公式X：https://x.com/manabuterasu ・公式Instagram：https://www.instagram.com/manabuterasu ・公式YouTube：https://www.youtube.com/@manabuterasu

会社概要

・会社名：株式会社ドリームエデュケーション ・代表取締役：坂本 七郎 ・設立：2007年11月29日（オンライン家庭教師「まなぶてらす」サービス開始：2016年5月25日） ・所在地：千葉県市川市妙典5-13-33 A&Yビル3F ・事業内容：オンライン家庭教師「まなぶてらす」の運営 ・コーポレートサイト：https://www.dreameducation.co.jp

報道機関・取材に関するお問い合わせ

・株式会社ドリームエデュケーション 広報担当 ・お問い合わせフォーム：https://www.manatera.com/WTE/mypage.cgi?m=inqfrmshw ※ 取材ご依頼、代表・坂本七郎への個別取材、6月13日開催の子育てオンラインフェス取材枠等もお気軽にご相談ください