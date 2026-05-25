株式会社菜花の里(本社：千葉県成田市、代表者：河越 康行)が運営する『PERIE MARCHE西船橋(ペリマルシェ西船橋)』は、2026年6月1日(月)から12日(金)まで、ペリエ西船橋改札内2F催事場(JR西船橋駅構内)にて、旬のメロンをテーマにした期間限定催事『ペリエマルシェメロン祭り』を開催いたします。





ペリエマルシェ メロン祭り





[公式インスタグラム] https://www.instagram.com/nishifunabashi_periemarche/





初夏を代表する味覚・メロンが並ぶ本催事では、千葉県産・茨城県産を中心に、クインシー、ナイル、クラリス、プリンスなど、さまざまな品種を玉売りで販売いたします。それぞれ異なる甘みや香り、果肉の個性を楽しめる、旬ならではの多彩な魅力をお楽しみいただけます。

価格は1玉1,000円前後から。日常の食卓用としてはもちろん、季節の贈り物や手土産にもおすすめです。









■取扱商品の一例

【千葉県産ナイルメロン】

千葉県内のわずか2軒の農家のみが生産する希少な品種で、地元でも出会える機会が限られるといわれているメロンです。

ぎっしりと詰まった果肉と芳醇な甘さ、なめらかな舌触りが特長で、初夏ならではの特別な味わいを楽しめます。

栽培の難しさから種の生産はすでに中止されており、今後さらに希少になる可能性も。

だからこそ、今年に出会えたらぜひ味わっていただきたい、千葉県産ならではの一玉です。





千葉県産ナイルメロン





【クインシーメロン】

赤肉メロンならではのしっかりとした甘みと、やわらかくジューシーな果肉が特長です。

ひと口食べるごとに広がる豊かな甘さと、なめらかな口あたりで、幅広い世代に親しまれている人気品種のひとつ。見た目も華やかで、青肉メロンとはまた異なる、コクのある味わいを楽しめます。





クインシーメロン





※写真はイメージです。実際の販売商品や内容は変更となる場合があります。









■ペリエマルシェ西船橋

千葉県産の新鮮な野菜や果物をはじめ、千葉県の特産品である落花生、地元の特産物を使った菓子や日本全国の美味しいものを取り揃えております。また、成田で人気の「黒平まんじゅう」の店舗も常設しております。千葉県産の食材や商品と、全国の“季節”や“旬”も取り入れた“食のテーマパーク”として、千葉の魅力を発信していきます。









■施設概要

名称 ：PERIE MARCHE(ペリエマルシェ)

所在地 ：〒273-0031 千葉県船橋市西船4丁目27-7 ペリエ西船橋 改札内2階

電話番号：047-440-8866

営業時間：月～土8:00～22:00

日・祝8:00～21:00

催事場は全日10:00～21:00

※営業時間が異なる場合がございます。

詳しくはペリエ西船橋公式サイトのトップページ「重要なお知らせ【営業時間変更】」をご確認ください。





公式インスタグラム： https://www.instagram.com/nishifunabashi_periemarche/





運営会社 ：株式会社菜花の里

代表者 ：代表取締役 河越 康行

所在地 ：〒286-0022 千葉県成田市寺台260番地

主な事業内容：ペリエマルシェの管理運営、観光土産品の開発、

製造及び販売 工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務