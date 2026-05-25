しゃぶしゃぶ温野菜から、“新化系”麻辣湯が登場！ 昨年好評の「旨辛 麻辣湯しゃぶ」が復活。トマト×バジルの「イタリアン麻辣湯」や「スパイシートマト麻辣湯」「ニラ醬麻辣湯」など、アレンジ無限大











温野菜からの新たな提案：今年は３種のトッピングで“新化系”に若年層や女性を中心にブームが続き、専門店も増加するなど、今や外食市場の中で定着しつつある麻辣湯。こうした人気を背景に、温野菜では昨年、「旨辛 麻辣湯しゃぶ」を期間限定で販売し、販売期間を延長するほど大変ご好評をいただきました。温野菜の「旨辛薬膳麻辣湯だし」は、9種（山椒、クミン、八角、シナモン、クローブ、フェンネル、コリアンダー、コショウ、唐辛子）の薬膳スパイスに、青花椒油と豆板醤を重ね、風味豊かで奥行きのある刺激的な味わいが特長です。その「旨辛 麻辣湯しゃぶ」が、今年はさらにアップデートして登場します。