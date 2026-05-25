【デクセリアルズ】CDP2025「サプライヤーエンゲージメント評価」において初めて最高評価を獲得

デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、国際的な環境調査・情報開示を行う非営利団体CDP※1が実施する2025年度の「サプライヤーエンゲージメント評価」（Supplier Engagement Assessment、以下SEA）において、最高評価である「A」を獲得し、「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」※2に初めて選出されました。＜会社概要＞デクセリアルズ株式会社は、電子部品、接合材料、光学材料などの開発・製造・販売を手掛ける機能性材料メーカーです。また、光半導体などフォトニクス製品の開発・製造を手掛けるグループ会社をもち、持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。会社名：デクセリアルズ株式会社本社：栃木県下野市下坪山1724代表者：代表取締役社長 新家 由久設立： 2012年6月20日公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/