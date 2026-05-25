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グローバル市場をつなぐ：キャセイカーゴ、香港のハブ戦略でコールドチェーンのあり方を刷新
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年5月22日 - 2026年の物流業界は急速に進展し、付加価値の高い必需品にとって正確で迅速な輸送が欠かせない必須条件となっています。キャセイカーゴ( https://www.cathaycargo.com/en-us/home.html )では、5時間以内のフライトで世界人口の半数へのアクセスを可能とする香港の地理的優位性を活かし、Cathay FreshとCathay Pharmaによる専門コールドチェーン・ロジスティックス( https://www.cathaycargo.com/en-us/solutions/cool-containers.html?cxsource=TOP-NAV_2_2_4 )を通じて、グレーターベイ・エリアおよびグローバル市場の空の玄関口としての機能をさらに強化します。
Cathay Fresh：シームレスな複合一貫輸送
キャセイカーゴは、香港空港管理局（AAHK）の空陸フレッシュレーン（Air-Land Fresh Lane-ALFL）の取り組みにより、新鮮な海産物や旬の果物などの高品質な生鮮品をグレーターベイ・エリアに輸送するためのシームレスな複合一貫輸送のコールドチェーン体制を構築しました。統合されたコールドチェーン環境において、貨物は一枚の航空貨物運送状で、海外から香港国際空港を経由してグレーターベイ・エリアに直接輸送されます。
ALFLの戦略的な優位性は、輸入プロセスの大幅な簡素化にあります。専用の積み替え証明書を活用することで、中国本土における煩雑な再登録手続きを回避し、貨物を珠海の冷蔵貨物の税関施設に直接搬入することが可能となります。駐機場で「クール・ドーリー」と呼ばれる冷蔵品運搬用の車両で貨物を保護し、GPS追跡と温度管理を備えたトラックに積み込むことで、エンド・ツー・エンドの一貫体制を構築します。プロセスを簡素化して、配送時間を大幅に短縮し、栄養を損なうことなく食品安全を確保し、消費者に届けます。
Cathay Pharma：ライフサイエンス向けの優れた技術
医薬品には絶対的な温度安定性が求められます。Cathay Pharmaは最先端技術によりライフサイエンス分野の業界基準を確立します。香港国際空港で最大の医薬品取り扱い専用拠点をもつCathay Pharmaは、4つの温度帯（FRO、COL、CRT、ERT）に対応し、戦略パートナー6社を通してアジアで最も豊富な温度管理コンテナのラインナップを提供しています。
信頼性を確保する中心となるのが、ほぼリアルタイムのデータログシステム「Ultra Track( https://www.cathaycargo.com/en-us/solutions/ultra-track.html )」です。これにより荷主は貨物の状態を完全に把握し、迅速な対応が可能となります。世界で70以上の医薬品取り扱い認定拠点を展開するCathay Pharmaは、命を救うワクチンやバイオ医薬品の有効性を、輸送過程をとおして維持します。
エンドツーエンドで実現する統合型コールドチェーン
キャセイカーゴは温度管理が求められる多様な分野に対応する、トータル・コールドチェーン・ソリューション( https://www.cathaycargo.com/en-us/solutions/cool-containers.html?cxsource=TOP-NAV_2_2_4 )を提供しています。生鮮貨物にはIATA CEIV Fresh( https://www.iata.org/en/services/certification/special-cargo/ceiv-fresh/ )認定プロトコルを適用し、ライフサイエンス分野においては、IATA CEIV Pharma( https://www.iata.org/en/services/certification/special-cargo/ceiv-pharma/ )の要件を満たす世界水準の医薬品施設を活用しています。これによりキャセイカーゴは、高品質の海産物から重要な医薬品まで、温度管理の求められるあらゆる輸送において、安全性と品質保持の両面で、最高水準の国際基準を満たします。
キャセイカーゴは、香港空港管理局（AAHK）の空陸フレッシュレーン（Air-Land Fresh Lane-ALFL）の取り組みにより、新鮮な海産物や旬の果物などの高品質な生鮮品をグレーターベイ・エリアに輸送するためのシームレスな複合一貫輸送のコールドチェーン体制を構築しました。統合されたコールドチェーン環境において、貨物は一枚の航空貨物運送状で、海外から香港国際空港を経由してグレーターベイ・エリアに直接輸送されます。
ALFLの戦略的な優位性は、輸入プロセスの大幅な簡素化にあります。専用の積み替え証明書を活用することで、中国本土における煩雑な再登録手続きを回避し、貨物を珠海の冷蔵貨物の税関施設に直接搬入することが可能となります。駐機場で「クール・ドーリー」と呼ばれる冷蔵品運搬用の車両で貨物を保護し、GPS追跡と温度管理を備えたトラックに積み込むことで、エンド・ツー・エンドの一貫体制を構築します。プロセスを簡素化して、配送時間を大幅に短縮し、栄養を損なうことなく食品安全を確保し、消費者に届けます。
Cathay Pharma：ライフサイエンス向けの優れた技術
医薬品には絶対的な温度安定性が求められます。Cathay Pharmaは最先端技術によりライフサイエンス分野の業界基準を確立します。香港国際空港で最大の医薬品取り扱い専用拠点をもつCathay Pharmaは、4つの温度帯（FRO、COL、CRT、ERT）に対応し、戦略パートナー6社を通してアジアで最も豊富な温度管理コンテナのラインナップを提供しています。
信頼性を確保する中心となるのが、ほぼリアルタイムのデータログシステム「Ultra Track( https://www.cathaycargo.com/en-us/solutions/ultra-track.html )」です。これにより荷主は貨物の状態を完全に把握し、迅速な対応が可能となります。世界で70以上の医薬品取り扱い認定拠点を展開するCathay Pharmaは、命を救うワクチンやバイオ医薬品の有効性を、輸送過程をとおして維持します。
エンドツーエンドで実現する統合型コールドチェーン
キャセイカーゴは温度管理が求められる多様な分野に対応する、トータル・コールドチェーン・ソリューション( https://www.cathaycargo.com/en-us/solutions/cool-containers.html?cxsource=TOP-NAV_2_2_4 )を提供しています。生鮮貨物にはIATA CEIV Fresh( https://www.iata.org/en/services/certification/special-cargo/ceiv-fresh/ )認定プロトコルを適用し、ライフサイエンス分野においては、IATA CEIV Pharma( https://www.iata.org/en/services/certification/special-cargo/ceiv-pharma/ )の要件を満たす世界水準の医薬品施設を活用しています。これによりキャセイカーゴは、高品質の海産物から重要な医薬品まで、温度管理の求められるあらゆる輸送において、安全性と品質保持の両面で、最高水準の国際基準を満たします。