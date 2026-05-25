



株式会社アットクリニック（本社：東京都港区、代表取締役：谷 健太郎）は、6月24日（水）15時より、ビルの空室対策や次世代への事業承継に悩むビルオーナー様を対象とした自社初開催の無料セミナー「令和の空室対策 クリニックテナント誘致の秘策」を開催いたします。

本セミナーは、株式会社アットオフィス本社のスプラウトガーデンにて現地開催（限定10名様）と、オンライン（Zoom）の同時配信形式で実施いたします。

本セミナー概要

「令和の空室対策 クリニックテナント誘致の秘策」

詳細・お申し込みURL： https://at-clinic-info.jp/seminar-pr/2606-seminar/

主催：株式会社アットクリニック

開催日時： 2026年6月24日（水）15:00～16:00（受付開場：14：30～）

会場： 株式会社アットオフィス本社 スプラウトガーデン

〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル5階

※オンライン（Zoom）同時開催

参加費： 無料（事前お申込み制）

定員数：ご来場枠 10名様 /オンライン枠 人数制限なし

▸ご来場者様

【整理券番号】・【当日の詳細】に関しまして順次ご連絡いたします。

▸ウェビナー参加者様

セミナー開催2日前 6月22日（月）中にオンライン参加用URLをお送りいたします。

セミナー内容

●クリニックを誘致するメリット

●クリニックに適した建物の条件

●事前に想定すべき調整事項とリスク

●実績事例

等の解説を予定しております。

登壇者：株式会社アットクリニック 中西孝至（執行役員 営業部 部長）

※内容は予告なく変更となる可能性もございます。予めご了承ください。

※本セミナーは、ビルオーナー様向けのセミナーとなります。

お申込みフォームの回答内容を精査したのち、本セミナー事務局よりご参加者様へ、順次ご登録のメールアドレス宛にご連絡差し上げます。

株式会社アットクリニック

会社概要

・ クリニック・医院開業物件の仲介

・クリニック・医院開業コンサルティング

・クリニック・医院の事業承継支援・M＆A



会社名： 株式会社アットクリニック

代表者： 代表取締役 谷 健太郎

所在地： 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル5階

U R L ： https://www.at-clinic.jp/

株式会社アットオフィス

会社名：株式会社アットオフィス

代表者：代表取締役社長CEO 谷 健太郎

所在地：東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル 5階

ＵＲＬ：https://www.at-office.co.jp/

＜運営サイト＞

・事業用賃貸オフィス仲介『アットオフィス』： https://www.at-office.jp/

・クリニック仲介『アットクリニック』 ： https://www.at-clinic.jp/

・事業用物件検索サイト『ビルアド』 ： https://bldg-ad.jp/

・起業家向けメディアサイト 『ベンチャー.jp』 ：https://venture.jp/

・アットオフィスの内装サービス ：https://www.at-office.jp/naisoo/

・アットオフィスのリーシングマネジメント ：https://www.at-office.jp/leasing/