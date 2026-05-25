PROMISE Technology、COMPUTEX 2026でAIストレージに持続可能性の視点をもたらす

台北, 2026年5月25日 /PRNewswire/ -- エンタープライズ向けストレージソリューションの世界的なイノベーターであるPROMISE Technologyは、COMPUTEX 2026において、AIに最適化された最新のストレージポートフォリオを展示し、パフォーマンス、ストレージ拡張、そしてエネルギー効率に戦略的な焦点を当てていることをお知らせします。

6月2日から5日まで台北南港展示センターで開催されるCOMPUTEX 2026は、世界有数の技術展示会です。PROMISE Technologyは、ホール2（TaiNEX 2）のブースR0708にてライブデモを開催します。

PROMISE Technologyの最新ソリューションは、エンタープライズ、AIデータセンター、監視、そしてメディア＆エンターテインメント環境向けに設計されています。同社は、インテリジェントなストレージアーキテクチャが、次世代ワークロードに必要な高いパフォーマンスを維持しながら、特に電力制約や容量拡張といったAIインフラの主要な課題にどのように対処できるかを実演します。



PROMISE Technology showcases its BoosTrak Series and VTrak J5960 storage solutions at COMPUTEX 2026, highlighting advancements in AI-optimized storage with features like NVMeBoost and GreenBoost 2.0.



COMPUTEX 2026での注目製品

BoosTrakシリーズ

RDMA/RoCEと100/200/400GbE接続を備えた、専用デュアルノード（コンピュートノード＆ストレージノード）のオールNVMeストレージプラットフォームです。超低遅延・高スループットのAIおよびデータセンター向けワークロード用に設計されており、NVMeBoost™の最新進化版を初公開します。

VTrak 8206 NVMe All-Flash

PCIe Gen5上に構築され、NVMe-oFをサポートするこのエンタープライズプラットフォームは、AI主導のアプリケーションとリアルタイム分析に最適化されています。

Vess A8340

マルチGPUアーキテクチャとIntel®Xeon®6プロセッサを搭載した、完全統合型のAIおよびインテリジェント監視プラットフォームです。6つのPCIe Gen5 x16スロットを備え、ストレージ、コンピュート、ビデオ解析を単一のスケーラブルなシステムに統合しています。

Pegasus5 R12 Pro

12個のHDDベイと2個のNVMe SSDベイを搭載したハイブリッドThunderbolt™ 5ストレージソリューションで、要求の厳しい4K/8K制作ワークフロー向けに最大6,000 MB/秒を実現します。

Pegasus5 N4

最大80Gbpsの帯域幅と6,000 MB/秒の速度を提供するポータブルThunderbolt™5 NVMeデバイスで、モバイルやロケーションでのクリエイティブワークに最適です。

GreenBoost™ 2.0：GPUを忙しく保ち、電力を浪費しない。

ストレージの消費電力を削減することで、GreenBoost 2.0はより高いGPU利用率を可能にし、既存の電力と冷却の制限内でより大規模なAI導入をサポートします。

Toshibaと共同で開発されたGreenBoost 2.0は、高密度JBODアーキテクチャとエネルギー効率に優れた大容量HDDを統合し、パフォーマンスと持続可能性のバランスの取れたアプローチを実現します。

PROMISE TechnologyのCEOであるJames Leeは、次のようにコメントしています。

「私たちはGreenBoost 1.0からGreenBoost 2.0に至るまでToshibaと協力し続け、COMPUTEXにおいてAI主導のストレージと持続可能なインフラを推進できることを嬉しく思います。企業がAIを拡大するにつれて、電力と冷却が決定的な制約となっています。ハードウェアとソフトウェアの深い統合を通じて、私たちはお客様が規模を拡大しながらパフォーマンスとエネルギー効率の両方を達成できるようにしています。」

東芝エレクトロニクス台湾社 ストレージプロダクツ事業部長 片倉則章は、次のように付け加えています。「AIがデータの急速な成長を促進する中、企業はより低消費電力で高密度な製品を必要としています。」PROMISE Technologyとの協業を通じて、高密度JBODアーキテクチャとGreenBoost 2.0をToshibaの大容量ニアラインHDD と組み合わせることで、現代のデータセンターに効率的でスケーラブルな基盤を提供します。持続可能性の目標を達成しながらAIワークロードをサポートするために、エコシステムの連携をさらに進めていくことを楽しみにしています。」

NVMeBoost™

PROMISE Technology独自の機能であるNVMeBoostは、最適化されたデータパイプラインを作成し、ストレージからGPUへの転送を高速化すると同時に、GPU間の通信を改善します。

NVMeBoostは、GPUによって加速されたストレージと高速ネットワーキングを、主流の企業でも利用可能にする大きな前進を意味します。組織は、既存のインフラを活用しながら、AIやデータ集約型ワークロードにおいて画期的なパフォーマンスを達成できます。

COMPUTEX 2026での詳細情報やミーティングの予約については、www.promise.com

をご覧ください。ブース番号： R0708

PROMISE Technologyについて

PROMISE Technologyは、エンタープライズ、AI、監視、メディア＆エンターテインメント、そしてクリエイティブ専門家向けに、高性能ストレージソリューションを提供するリーディングカンパニーです。革新性、信頼性、持続可能性に焦点を当て、PROMISE Technologyは世界で最も要求の厳しいデータ環境に向けたインテリジェントなストレージアーキテクチャを提供しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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