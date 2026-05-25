「酷暑日対応 最新ひんやり家電」エディオンPR担当おすすめ8選 「電池別ハンディファンの選び方」も紹介

「酷暑日対応 最新ひんやり家電」

エディオンPR担当者おすすめ製品8選 「ブースト」「瞬時最大」「20m届く」等“最強風力系”と 「足踏み」「着用」「折り畳み」等“アイデア系”が人気

安全性と快適性で選ぶ！「電池別ハンディファンの選び方」も紹介

梅雨入り前後のこの時期は、気温や湿度の急変により体温調節が追いつかず、だるさや不調を感じやすく、「梅雨バテ」が起こりがちです。さらに今年は、最高気温40℃以上を示す「酷暑日」という言葉が2026年から気象庁の正式な予報用語として導入されるなど、暑さへの警戒レベルは新たな段階に入っています。こうした背景から、早めの暑さ対策は欠かせません。

株式会社エディオンでは、暑さに慣れていない“今こそ注意すべき”タイミングに着目し、来たる酷暑日からカラダを守るための最新対策として、PR担当者が注目するおすすめ製品をご紹介します。

ぜひ店頭やオンラインで最新アイテムをご体感ください！

【PR担当者おすすめ！新製品・特徴的なアイテム８選】

エディオンPR担当が自信をもっておすすめする、2026年夏の注目「酷暑対応 ひんやり家電」８選です。

暮らしに“プラスα”の快適さをもたらすイチオシコメントもあわせてご紹介します。

【エディオンPR担当者コメント】

梅雨の時期をひかえ、体調管理の準備が後回しになりがちな今。実はこの“すき間期間”こそ、梅雨バテや熱中症リスクが高まりやすいタイミングです。今回は、日常から外出時まで幅広く活躍するひんやり家電を厳選。来たる酷暑日を前に、今こそ備えておきたい注目の最新家電をご紹介します。

“最強風力系”

ダイソン初のハンディファン 「Dyson HushJet™ Mini Cool ファン」 （PF01）

独自の送風技術によりコンパクトながらパワフルで均一な風を実現。静音性にも配慮し、屋内外を問わず快適な涼しさを提供。5段階の風量調整とブーストモードを搭載し、携帯性と機能性を両立。洗練されたデザインと複数のカラーバリエーションで、日常使いから外出時まで幅広いシーンに対応する次世代ポータブルファン。





一気に最大風量。PBならではのお求めやすい価格 「e angle ハンディファン」（ANGVFAH09A)

ボタン長押しで瞬時に最大風量へ切り替わる「ダイレクトターボモード」を搭載し、コンパクトながらパワフルな送風を実現。5段階の風量調整や卓上利用も可能なスタンド付きで幅広いシーンに対応する。1,780円（税込）というお求めやすい価格を実現し、軽量設計と全7色の展開で日常使いから外出時まで活躍する実用性の高い一台。

20m、360度送風 「Shark TURBOBLADE ハイパワータワーファン」（TF200SJ）

風向きを自在にコントロールでき、部屋中を立体的に涼しくするシャークニンジャの新発想タワーファン。縦置き・横置きの両方に対応し、吹出口の回転と最大180度の首振りを組み合わせることで、360度送風を実現。羽根のない構造ながら最大約20m先まで風を届ける高い送風力を備え、風量は10段階で細かく調整可能。高さ約113.9cmのハイポジション設計で、リビングから寝室まで幅広いシーンに対応する。

ミストも楽しめる 「Shark FlexBreeze HydroGo」（FA052J）

屋内外を問わず使える、シャークニンジャのコードレスサーキュレーターファン。最大約20m先まで届くパワフルな送風に加え、ドライミスト機能を搭載し、風とミストを組み合わせた涼しさを実現する。コンパクト設計と持ち運びしやすいハンドル付きで、リビングやデスクはもちろん、キャンプやアウトドアシーンにも対応。

“アイデア系”

足で踏んで操作できる 「e angle DCモーター搭載リビング扇風機」(ANGFAF30AW)

エディオンのプライベートブランド「e angle」から登場したDCモーター搭載リビング扇風機は、足で踏んで操作できる大型ボタンを採用し、かがまずに直感的な操作を実現した点が最大の特長。視認性の高い表示とあわせ、使いやすさを大幅に向上させた。省電力かつ静音性に優れたDCモーターにより快適な風を届けるほか、リモコンや首振り機能も搭載し、日常使いに配慮した実用性の高い一台。





折りたためてコンパクト収納 「PaTaFAN24 DCリビング扇風機 e angle select」(EDPT24BW)

「パタパタ」と折りたたんでコンパクトに収納できる独自構造が最大の特長。使用時はしっかりとしたリビングファンとして機能しながら、オフシーズンには省スペースで保管できる利便性を実現した。省エネ性と静音性に優れたDCモーターに加え、上下180度の送風や8段階の風量調整など、多用途に対応する実用性の高いモデル。





自動で扇いでくれるうちわ 「サンコー 電動うちわ」(DNUC26SWH)

自動でうちわをあおぎ続ける、サンコーの「電動うちわ」。日本の夏になじみ深いうちわ特有の、やさしく不規則な風をモーター制御で再現する。扇風機やエアコンの直線的な風が苦手な人にも心地よく、自然な涼感を長時間届ける点が特長だ。卓上設置が可能で、仕事中やくつろぎ時間、就寝前の暑さ対策にも対応。2026年から新たに定義された「酷暑日」を見据え、身体への負担を抑えた“和の涼”を提供する注目家電。

涼しさを着る 「サンコー ファン付きTシャツ e angle select」(ODKAIR1WTM)

普段着のように自然に着られる、サンコーの空調ウェア。衣服内に取り込んだ風で汗をすばやく蒸発させ、不快感を軽減する設計が特長だ。軽量で通気性に優れた素材を採用し、見た目はシンプルなTシャツデザインながら、暑い環境でも快適な着用感を実現する。空調ウェア特有の作業服感を抑え、通勤や外出、日常の外歩きにも取り入れやすい点が魅力。暑さ対策とファッション性を両立した、新しい夏の定番アイテム。

ハンディファンの選び方（電池別）​

ハンディファン選びでは、風量やサイズ、デザインに目が向きがちですが、より安心・快適にお使いいただくためのポイントとして注目されているのが 「電池の種類」です。近年は従来型に加え、新しい電池技術も登場しており、その特性を理解することが重要です。以下、代表的な電池タイプごとの特長を整理した比較表と、エディオンPR担当者おすすめ商品をご紹介します。

リン酸鉄バッテリー採用 「カーメイト 爆風ハンディファン」(ZE04RHFB)

リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載した、安心とパワーを両立する爆風ハンディファン。高い熱安全性を備えたバッテリーを採用しつつ、100段階の細かな風量調節に対応し、使用シーンに応じた快適な送風を実現する。本体は約210gの軽量設計で持ち運びやすく、通勤・通学から屋外イベントまで幅広く活躍。驚くほどの風量と操作性を備え、酷暑対策の主力アイテムとしても注目される1台。

ナトリウムイオン電池採用 「エレコム ハンディファン 冷却プレート付き」(FANU264)

ナトリウムイオン電池を搭載した、冷却プレート付きハンディファン。安全性と長寿命に優れる次世代電池を採用し、一般的なリチウムイオン電池に比べて約10倍のサイクル寿命を実現する。前面の冷却プレートは肌に直接触れてひんやり感を得られ、送風と組み合わせることで瞬時にクールダウンが可能。10段階の風量調節に対応し、約195gの軽量設計で持ち運びにも便利。日常使いから酷暑対策まで、安心感と快適性を兼ね備えた1台。

半固体リチウムイオン電池採用 「YUASA 折りたたみ5WAYハンディファン」(YM702HSH)

耐暑性能に優れた半固体リチウム電池を搭載した、折りたたみ式の高安全ハンディファン。 熱に対する安定性をさらに高めた次世代の電池設計により 、酷暑環境下でも安心して使用できる点が特長。手持ち・首掛け・卓上・スマホスタンド・モバイルバッテリーの5通りで使える多機能仕様で、シーンに応じた柔軟な使い方に対応。風量は5段階調節が可能で、折りたたみ時は約2cmの薄型設計。本体約135gと軽量で、携帯性にも優れている。

万一のトラブルから守る 「株式会社EP ハンディファン用防火ポーチ」(SP270GR)

モバイルバッテリーなどの万一のトラブルに備えて設計された、安全対策用ポーチ。耐熱・難燃性に優れたシリコーンファイバーグラスクロスとアルミニウムファイバーグラスクロスを採用し、安心を持ち歩けるアイテムです。軽量で持ち運びやすく、外出時や通勤・通学、旅行、災害時のバッグイン防災にも適する。長時間の持ち歩きや、酷暑下での使用にも配慮した、日常使いできる“0次防災”アイテム。

エディオンでは、暑さ対策にとどまらず、防災観点も加えた、“先手”の暑さ対策のための家電を豊富に取り揃えています。本格的な暑さが訪れる前の今こそ、ぜひエディオンの最新アイテムでご体感ください。

(注)商品によっては完売となる場合がございます。また、店舗によってはお取り扱いのないアイテムもございますので、あらかじめご了承ください。

エディオンネットショップからもご購入いただけます。 https://www.edion.com/