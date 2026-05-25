“漢字って、もっと面白い” YouTubeチャンネル「KANJI LAB.」始動

公益財団法人 日本漢字能力検定協会(代表理事 理事長:山崎信夫/本部:京都府京都市/以下､当協会)は漢字の新たな魅力を発信するYouTubeチャンネル「KANJI LAB.」(カンジラボ)を開設したことをお知らせいたします。

KANJI LAB.とは

KANJI LAB.は漢字への深い知識を持った現役学生らによるYouTubeチャンネルです。

現在、常用漢字表などで示されているように学習・実用の場においては漢字使用の規範が定められています。しかし、実際の漢字の世界にはその枠組みを遥かに超えた広がりが存在しています。たとえば、近年の資料発見により全貌が新たに判明した字や、ある一定の地域・時代でのみ用いられ、やがて消えていった希少な字など、漢字にはいまだ世に知られざる数々の魅力が眠っています。この度、これまで注目されてこなかった漢字の面白さを掘り起こし、その真価を広めていきたいという想いを持つメンバーたちにより本チャンネルを始動いたしました。

KANJI LAB.では「漢字は、もっと面白い。」をコンセプトに据え、メンバーの卓越した漢字力を活かして、日常的な漢字のトリビアから辞書に載っていないマニアックな世界まで、漢字に関する情報を幅広く取り扱います。動画投稿の活動を中心として、面白くかつ正確な情報を世の中へ発信していくことで、漢字の新たな可能性を広げていくことを目指してまいります。

現在公開中のコンテンツ

投稿1本目の動画テーマは「画数が一番多い漢字は何？」です。常用漢字内の最多29画の「鬱」を皮切りに、中世の辞書に収録された古字や江戸時代に作られた創作漢字、インターネット上で広まった実在が疑わしい現代の漢字にも迫ります。

6月以降も漢字の新たな側面に注目した動画をご用意しています。KANJI LAB.の今後の活動にぜひご期待ください。

「画数が一番多い漢字は何？」（https://youtu.be/VzhxI6AQUw0）

KANJI LAB.メンバー紹介

篠原広（しのはら ひろむ）/画像左

群馬県出身の大学1年生。上代から現代にいたるまでの日本製漢字(国字)の用例・用法を網羅的に収集し、独自に『日本製漢字用例辞典』の編集を行う。日本製漢字の研究のほか、日本語文字表記史、韓国製の国字など関心は多岐にわたる。

角鹿脩斗(つのか しゅうと)/画像右

宮城県出身の高校2年生。中学1年生で日本漢字能力検定1級に合格したのちも受検を続け9回連続で合格。漢検成績優秀者表彰では2023年度・2024年度に、2年連続で最上位賞と特別賞(最年少1級合格)のダブル受賞を成し遂げた。現在は地名に用いられる漢字や字体の研究など、興味の幅を広げている。

チャンネル情報

・チャンネル名：KANJI LAB.

・YouTube URL：https://www.youtube.com/@KANJI_LAB_CH

・公式SNS(X) ：@kanji_lab_ch