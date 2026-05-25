想定を大きく上回るご好評を受け フラットブレッド国内在庫終了に関するお詫びとお知らせ ～『タコス祭』は通常ブレッドにて、６月２日（火）まで延長開催～

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、2026年5月13日（水）より数量・期間限定で販売しております『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』の3商品に使用している「フラットブレッド」につきまして、当初想定販売数の約5倍の販売数となる売れ行きとなり、これに伴い国内在庫が終了となる見込みであることをお知らせいたします。

フラットブレッドは、本場アメリカにて受注生産を行う商品のため、現時点では次回入荷および再販時期は未定となっております。そのため、期間限定の3商品につきましては、各店舗におけるフラットブレッドの在庫がなくなり次第、順次通常ブレッドのみでの販売対応とさせていただきます。商品を楽しみにしてくださっていたお客様には、ご期待に沿うことができず、深くお詫び申し上げます。

なお、このたびのお詫びと日頃のご愛顧への感謝を込めまして、当初5月26日（火）までを予定しておりました『タコス祭』を、通常ブレッドのサンドでのご提供を追加させていただき、６月２日（火）まで延長開催いたします。

サブウェイはこれからも、お客様に「Eat Fresh, Feel Good」な体験を届けられるよう、より一層の品質向上とサービス向上に努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■『タコス祭』概要

【開催期間】 2026年5月13日（水）～ 2026年６月２日（火）

※当初5月26日（火）までのキャンペーン開催期間を延長いたします。

【対象商品】

期間限定商品『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』

各商品のポテトドリンクセット

※フラットブレッドは各店舗在庫がなくなり次第終売となります。

※各店舗の在庫状況については、各店舗へお問い合わせください。

【販売価格】

フラットブレッド・通常ブレッドいずれの場合も、販売価格は同一です。

・『ざく切りサルサタコス』 期間限定特別価格：\920(税込)～

・『濃厚チーズタコス』 期間限定特別価格：\940(税込)～

・『メキシカンミートタコス』期間限定特別価格：\880(税込)～

※ドリンク価格によってセット価格が異なります。

【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。