【診療報酬】入院時のハラール食も対象に改定
法律やルールは時代により変化（進化）します。
行事食やハラール等の宗教に対応した食事を提供した場合が含まれることになりました。
日本に住む、イスラム教徒（ムスリム）の方には朗報です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350262/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350262/images/bodyimage2】
令和８年度診療報酬改定
入院（共通事項）
入院時の食事療養に係る見直し(2)について
患者の自由な選択と同意に基づき、行事食やハラール食等の宗教に配慮した食事を提供した場合も、特別の料金の支払いを受けることができることを明確化する。特別メニューの食事は、通常の食費では提供が困難な高価な材料を使用し特別な調理を行う場合や標準食の材料と同程度の価格であるが、異なる材料を用いるため別途費用が掛かる場合などであって、その内容が通常の食費の額を超える特別の料金の支払を受けるのにふさわしいものでなければならない。
なお、患者のニーズに応じて、行事食やハラール等の宗教に対応した食事を提供した場合も含まれる。
また、特別メニューの食事を提供する場合は、当該患者の療養上支障がないことについて、当該患者の診療を担う保険医の確認を得る必要がある。なお複数メニューの選択についてはあらかじめ決められた基本となるメニューと患者の選択により代替可能なメニューのうち、患者が後者を選択した場合に限り、基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な費用として、保険医療機関が設定した社会的に妥当な額の支払を受けることができること。この場合においても、入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養に当たる部分については、入院時食事療養費及び入院時生活療養費が支給されること。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686052.pdf
配信元企業：一般社団法人ハラル・ジャパン協会
行事食やハラール等の宗教に対応した食事を提供した場合が含まれることになりました。
日本に住む、イスラム教徒（ムスリム）の方には朗報です。
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入院（共通事項）
入院時の食事療養に係る見直し(2)について
患者の自由な選択と同意に基づき、行事食やハラール食等の宗教に配慮した食事を提供した場合も、特別の料金の支払いを受けることができることを明確化する。特別メニューの食事は、通常の食費では提供が困難な高価な材料を使用し特別な調理を行う場合や標準食の材料と同程度の価格であるが、異なる材料を用いるため別途費用が掛かる場合などであって、その内容が通常の食費の額を超える特別の料金の支払を受けるのにふさわしいものでなければならない。
なお、患者のニーズに応じて、行事食やハラール等の宗教に対応した食事を提供した場合も含まれる。
また、特別メニューの食事を提供する場合は、当該患者の療養上支障がないことについて、当該患者の診療を担う保険医の確認を得る必要がある。なお複数メニューの選択についてはあらかじめ決められた基本となるメニューと患者の選択により代替可能なメニューのうち、患者が後者を選択した場合に限り、基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な費用として、保険医療機関が設定した社会的に妥当な額の支払を受けることができること。この場合においても、入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養に当たる部分については、入院時食事療養費及び入院時生活療養費が支給されること。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686052.pdf
配信元企業：一般社団法人ハラル・ジャパン協会
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