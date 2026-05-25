コンプレッサーの″突然の故障″を経験した企業は7割超 ― 工場・作業現場のエアー供給トラブルに関する実態調査
エアーコンプレッサー専門店「エアセルフ」（運営：株式会社メカニスタ、本社：北海道札幌市）は、業務でコンプレッサーを使用している30歳～59歳の男性200名を対象に「コンプレッサーの故障・トラブルに関する実態調査」を実施しました。
調査概要
調査名：コンプレッサーの故障・トラブルに関する実態調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、業務上コンプレッサーを使用している方 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ）
調査背景
コンプレッサーが停止すれば、エアーツール、塗装、生産ラインなど、エアーに依存する業務はすべて停止します。その影響は直接的な売上損失にとどまらず、納期遅延や顧客対応にも波及します。しかし、こうしたトラブルの発生頻度や被害規模について定量的に調査されたデータはほとんどありません。本調査では、現場の故障トラブルの実態を明らかにすることを目的としました。
調査結果
Q1. 過去5年以内に、業務で使用しているコンプレッサーの突然の故障を経験したことはありますか（単一回答、n=200）
経験したことがある …………… 72.5%（145名） 経験したことはない …………… 21.0%（42名） わからない・覚えていない …… 6.5%（13名）
7割を超える回答者が過去5年以内にコンプレッサーの突然の故障を経験していることがわかりました。コンプレッサーは耐久性の高い設備である一方、使用環境や保守状況によっては予期せぬ停止が高い確率で発生している実態が示されています。
Q2. 故障が発生した際、業務にどの程度の影響がありましたか（単一回答、故障経験者n=145）
半日以上の業務停止が発生した ………… 34.5%（50名） 数時間の業務遅延が発生した …………… 37.9%（55名） 軽微な影響にとどまった ………………… 19.3%（28名） ほとんど影響はなかった ………………… 8.3%（12名）
「半日以上の業務停止」が34.5%、「数時間の業務遅延」が37.9%。故障経験者の72.4%が半日～数時間単位の業務影響を受けています。自由回答では「納期に間に合わず顧客に謝罪した」「代替機を探すのに丸1日かかった」といった切実な声が寄せられました。
Q3. 故障の原因として心当たりがあるものを教えてください（複数回答、故障経験者n=145）
使用年数が長く、経年劣化と考えられる ……… 56.6%（82名） 定期的なメンテナンスを行っていなかった …… 38.6%（56名） 使用環境（粉塵、高温、湿気等）の問題 …… 22.1%（32名） 使用負荷がスペックを超えていた …………… 15.2%（22名） 原因不明 ……………………………………… 18.6%（27名）
「経年劣化」が56.6%で最多ですが、「定期メンテナンスの未実施」も38.6%と高い割合を占めています。適切なメンテナンスによって防げた可能性のある故障が一定数含まれていることを示唆する結果です。
Q4. 予備機（バックアップ用のコンプレッサー）を保有していますか（単一回答、n=200）
保有している …………………………… 23.5%（47名） 保有していない ………………………… 68.0%（136名） 以前は保有していたが、現在はない …… 8.5%（17名）
予備機を「保有していない」が68.0%と大多数を占めました。保有していない理由として「予算が確保できない」「置き場所がない」「故障頻度が低いと思っていた」が上位に挙がっています。Q1で7割超が故障を経験しているにもかかわらず、バックアップ体制は整っていないという矛盾した状況が読み取れます。
Q5. 故障時、購入先やメーカーのサポート対応に満足しましたか（単一回答、故障経験者n=145）
満足している ………………… 15.9%（23名） やや満足 ……………………… 20.7%（30名） どちらともいえない ………… 24.1%（35名） やや不満 ……………………… 23.4%（34名） 不満 ………………………… 15.9%（23名）
「やや不満」「不満」を合わせると39.3%が不満を感じています。不満の具体的な内容としては「電話がつながらない」「対応が遅い」「修理より買い替えを勧められるだけだった」「部品の取り寄せに時間がかかりすぎる」といった声が目立ちました。
Q6. 次回コンプレッサーを購入する際、サポート体制をどの程度重視しますか（単一回答、n=200）
非常に重視する ………… 41.0%（82名） やや重視する …………… 35.5%（71名） どちらともいえない …… 14.0%（28名） あまり重視しない ……… 7.0%（14名） まったく重視しない …… 2.5%（5名）
「非常に重視する」「やや重視する」を合わせると76.5%。故障トラブルの経験を通じて、購入先のサポート体制を重視する意識が非常に高まっていることがわかります。
まとめ
本調査により、以下の実態が明らかになりました。
業務用コンプレッサーの突然の故障は決して珍しいことではなく、7割以上の現場で過去5年以内に発生していること。故障時の業務影響は深刻で、7割以上が半日～数時間の停止を経験していること。にもかかわらず、予備機の保有率は2割台にとどまり、リスク対策が十分に取られていない状況であること。
こうした経験を踏まえ、次回購入時には約8割がサポート体制を重視すると回答しています。コンプレッサーは「購入して終わり」ではなく、故障時の対応力を含めた総合的な購入先選定がますます重要になっていると言えます。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
運営会社：株式会社メカニスタ
配信元企業：株式会社メカニスタ
調査概要
調査名：コンプレッサーの故障・トラブルに関する実態調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、業務上コンプレッサーを使用している方 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ）
調査背景
コンプレッサーが停止すれば、エアーツール、塗装、生産ラインなど、エアーに依存する業務はすべて停止します。その影響は直接的な売上損失にとどまらず、納期遅延や顧客対応にも波及します。しかし、こうしたトラブルの発生頻度や被害規模について定量的に調査されたデータはほとんどありません。本調査では、現場の故障トラブルの実態を明らかにすることを目的としました。
Q1. 過去5年以内に、業務で使用しているコンプレッサーの突然の故障を経験したことはありますか（単一回答、n=200）
経験したことがある …………… 72.5%（145名） 経験したことはない …………… 21.0%（42名） わからない・覚えていない …… 6.5%（13名）
7割を超える回答者が過去5年以内にコンプレッサーの突然の故障を経験していることがわかりました。コンプレッサーは耐久性の高い設備である一方、使用環境や保守状況によっては予期せぬ停止が高い確率で発生している実態が示されています。
Q2. 故障が発生した際、業務にどの程度の影響がありましたか（単一回答、故障経験者n=145）
半日以上の業務停止が発生した ………… 34.5%（50名） 数時間の業務遅延が発生した …………… 37.9%（55名） 軽微な影響にとどまった ………………… 19.3%（28名） ほとんど影響はなかった ………………… 8.3%（12名）
「半日以上の業務停止」が34.5%、「数時間の業務遅延」が37.9%。故障経験者の72.4%が半日～数時間単位の業務影響を受けています。自由回答では「納期に間に合わず顧客に謝罪した」「代替機を探すのに丸1日かかった」といった切実な声が寄せられました。
Q3. 故障の原因として心当たりがあるものを教えてください（複数回答、故障経験者n=145）
使用年数が長く、経年劣化と考えられる ……… 56.6%（82名） 定期的なメンテナンスを行っていなかった …… 38.6%（56名） 使用環境（粉塵、高温、湿気等）の問題 …… 22.1%（32名） 使用負荷がスペックを超えていた …………… 15.2%（22名） 原因不明 ……………………………………… 18.6%（27名）
「経年劣化」が56.6%で最多ですが、「定期メンテナンスの未実施」も38.6%と高い割合を占めています。適切なメンテナンスによって防げた可能性のある故障が一定数含まれていることを示唆する結果です。
Q4. 予備機（バックアップ用のコンプレッサー）を保有していますか（単一回答、n=200）
保有している …………………………… 23.5%（47名） 保有していない ………………………… 68.0%（136名） 以前は保有していたが、現在はない …… 8.5%（17名）
予備機を「保有していない」が68.0%と大多数を占めました。保有していない理由として「予算が確保できない」「置き場所がない」「故障頻度が低いと思っていた」が上位に挙がっています。Q1で7割超が故障を経験しているにもかかわらず、バックアップ体制は整っていないという矛盾した状況が読み取れます。
Q5. 故障時、購入先やメーカーのサポート対応に満足しましたか（単一回答、故障経験者n=145）
満足している ………………… 15.9%（23名） やや満足 ……………………… 20.7%（30名） どちらともいえない ………… 24.1%（35名） やや不満 ……………………… 23.4%（34名） 不満 ………………………… 15.9%（23名）
「やや不満」「不満」を合わせると39.3%が不満を感じています。不満の具体的な内容としては「電話がつながらない」「対応が遅い」「修理より買い替えを勧められるだけだった」「部品の取り寄せに時間がかかりすぎる」といった声が目立ちました。
Q6. 次回コンプレッサーを購入する際、サポート体制をどの程度重視しますか（単一回答、n=200）
非常に重視する ………… 41.0%（82名） やや重視する …………… 35.5%（71名） どちらともいえない …… 14.0%（28名） あまり重視しない ……… 7.0%（14名） まったく重視しない …… 2.5%（5名）
「非常に重視する」「やや重視する」を合わせると76.5%。故障トラブルの経験を通じて、購入先のサポート体制を重視する意識が非常に高まっていることがわかります。
まとめ
本調査により、以下の実態が明らかになりました。
業務用コンプレッサーの突然の故障は決して珍しいことではなく、7割以上の現場で過去5年以内に発生していること。故障時の業務影響は深刻で、7割以上が半日～数時間の停止を経験していること。にもかかわらず、予備機の保有率は2割台にとどまり、リスク対策が十分に取られていない状況であること。
こうした経験を踏まえ、次回購入時には約8割がサポート体制を重視すると回答しています。コンプレッサーは「購入して終わり」ではなく、故障時の対応力を含めた総合的な購入先選定がますます重要になっていると言えます。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
運営会社：株式会社メカニスタ
配信元企業：株式会社メカニスタ
プレスリリース詳細へ