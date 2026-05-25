全国加盟店のさらなる成長へ ― ホワイトニングショップ本部合同研修会を開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350149/images/bodyimage1】
セルフホワイトニングサロン「ホワイトニングショップ」を展開するホワイトニングショップ株式会社のフランチャイズ運営会社である株式会社Tprecious（代表取締役：石川 渚／本社：沖縄県那覇市）は、2026年5月14日（木）、当社大阪事務所にて、フランチャイズ店舗のオーナー様およびスタッフ様を対象とした「本部合同研修会」を開催いたしました。（代表取締役：石川 渚／本社：沖縄県那覇市）は、2026年5月14日（木）、フランチャイズ店舗のオーナー様およびスタッフ様を対象とした「本部合同研修会」を大阪事務所にて開催いたしました。
本研修会は、日々お客様対応を行うスタッフ様の知識向上に加え、安定的な売上の維持や店舗ごとの差別化を図ることを目的として実施いたしました。現場力だけでなく、店舗全体の成長や加盟店同士の連携強化を目指し、実践的な学びの場として開催いたしました。
また今回は、今治店・松山店・新居浜店のオーナーである大澤様、ならびにマネージャーの中岡様を講師としてお招きし、実際の現場経験をもとにした実践的なお話をいただきました。現場で培われた経験や成功事例、日々の取り組みなどについて共有いただき、参加者にとって大変有意義な学びの機会となりました。
研修前半では、オーナー様・スタッフ様合同での研修を実施し、店舗運営において大切な考え方や知識、共通認識の共有を行いました。立場を超えて同じ方向性を理解し合うことで、より強い組織づくりを目指す時間となりました。
後半では、オーナー様とスタッフ様に分かれて、それぞれの立場に応じた専門的な研修を実施いたしました。
スタッフ様向けの研修では、実際のお客様対応を想定したロールプレイを中心に行い、現場ですぐに活かせる接客スキルを学ぶとともに、他店舗スタッフとの交流を深めながら知識や経験を共有する機会となりました。
一方、オーナー様向けの研修では、スタッフ様とのコミュニケーション方法や組織づくり、売上向上に向けた具体的な施策などについて学び、今後の店舗運営に役立つ実践的な内容となりました。
参加者の皆様からは、「他店舗の考え方や取り組みが参考になった」「現場ですぐに実践できる内容だった」「店舗運営に対する考え方が変わった」など、多くの好評の声をいただいております。
株式会社Tpreciousでは、今後も加盟店の皆様が安心して運営を行える環境づくりを目指し、学びの機会を積極的に創出するとともに、本部としてのサポート体制をさらに強化してまいります。
なお、次回の本部合同研修会は、2026年7月に東北地方での開催を予定しております。
■ホワイトニングショップホームページ:https://whiteningshop-okinawa.com
■石川渚Instagram:https://www.instagram.com//nagisaishikawa64
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配信元企業：ホワイトニングショップ株式会社
セルフホワイトニングサロン「ホワイトニングショップ」を展開するホワイトニングショップ株式会社のフランチャイズ運営会社である株式会社Tprecious（代表取締役：石川 渚／本社：沖縄県那覇市）は、2026年5月14日（木）、当社大阪事務所にて、フランチャイズ店舗のオーナー様およびスタッフ様を対象とした「本部合同研修会」を開催いたしました。（代表取締役：石川 渚／本社：沖縄県那覇市）は、2026年5月14日（木）、フランチャイズ店舗のオーナー様およびスタッフ様を対象とした「本部合同研修会」を大阪事務所にて開催いたしました。
本研修会は、日々お客様対応を行うスタッフ様の知識向上に加え、安定的な売上の維持や店舗ごとの差別化を図ることを目的として実施いたしました。現場力だけでなく、店舗全体の成長や加盟店同士の連携強化を目指し、実践的な学びの場として開催いたしました。
また今回は、今治店・松山店・新居浜店のオーナーである大澤様、ならびにマネージャーの中岡様を講師としてお招きし、実際の現場経験をもとにした実践的なお話をいただきました。現場で培われた経験や成功事例、日々の取り組みなどについて共有いただき、参加者にとって大変有意義な学びの機会となりました。
研修前半では、オーナー様・スタッフ様合同での研修を実施し、店舗運営において大切な考え方や知識、共通認識の共有を行いました。立場を超えて同じ方向性を理解し合うことで、より強い組織づくりを目指す時間となりました。
後半では、オーナー様とスタッフ様に分かれて、それぞれの立場に応じた専門的な研修を実施いたしました。
スタッフ様向けの研修では、実際のお客様対応を想定したロールプレイを中心に行い、現場ですぐに活かせる接客スキルを学ぶとともに、他店舗スタッフとの交流を深めながら知識や経験を共有する機会となりました。
一方、オーナー様向けの研修では、スタッフ様とのコミュニケーション方法や組織づくり、売上向上に向けた具体的な施策などについて学び、今後の店舗運営に役立つ実践的な内容となりました。
参加者の皆様からは、「他店舗の考え方や取り組みが参考になった」「現場ですぐに実践できる内容だった」「店舗運営に対する考え方が変わった」など、多くの好評の声をいただいております。
株式会社Tpreciousでは、今後も加盟店の皆様が安心して運営を行える環境づくりを目指し、学びの機会を積極的に創出するとともに、本部としてのサポート体制をさらに強化してまいります。
なお、次回の本部合同研修会は、2026年7月に東北地方での開催を予定しております。
■ホワイトニングショップホームページ:https://whiteningshop-okinawa.com
■石川渚Instagram:https://www.instagram.com//nagisaishikawa64
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