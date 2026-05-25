AIと世界に誇るアニメ。その制作の力を地域へ。クールジャパンと地方創生に貢献するAIアニメスクール「#SOZOカレッジ」が6/23開講。あなたの街で制作スタジオを開業出来る時代へ。5/28説明会開催

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