AIと世界に誇るアニメ。その制作の力を地域へ。クールジャパンと地方創生に貢献するAIアニメスクール「#SOZOカレッジ」が6/23開講。あなたの街で制作スタジオを開業出来る時代へ。5/28説明会開催
株式会社海馬（本社：東京都港区、代表取締役：北村勝利）は、AI動画・AIアニメ制作をビジネスにするための10日間スクール「AIアニメビジネススクール #SOZOカレッジ」を2026年6月23日（火）より開講します。
世界が注目する生成AIと、日本が世界に誇るアニメ文化。その二つが交わるとき、これまで都市の大手制作会社だけのものだった映像制作が、全国どの地域でも生み出せるものに変わります。
本スクールがめざすのは、日本のアニメという文化資産を地域から世界へ発信し（クールジャパン）、同時に地域に新しい仕事と価値を生む（地方創生）です。開講に先立ち、5月28日（木）12:00より無料スクール説明会をオンラインで開催します。
■ いま、3つの大きな流れが、ひとつの大義に重なる
流れ1｜生成AIが、映像制作の常識を塗り替えた
ほんの数年前まで、アニメーション制作には膨大な人手と時間、専門設備が必要でした。それがいま、生成AIによって一変しています。ストーリー、キャラクター、背景、声、音楽--映像を構成するすべての要素を、AIの力で生み出せる時代が訪れました。最先端の技術が、制作のハードルを劇的に下げたのです。
流れ2｜アニメは、日本が世界に誇る文化資産
アニメは、いまや日本が世界に発信する最強の文化です。親しみやすく、感情を動かし、複雑なことも一目で伝わる。だからこそ、企業の採用・商品説明・研修といった「伝えたいのに伝わらない」課題に、驚くほど効きます。世界が憧れる日本の表現様式を、ビジネスの現場で使える時代になりました。
流れ3｜その制作が、地域から立ち上がれるようになった
そしていま、最も大きな変化がこれです。AIによって制作のハードルが下がり、映像制作はもはや東京の大手制作会社だけの仕事ではなくなりました。全国どの地域でも、地元の人の手で、地元企業の動画を作れる。 地域経済の中に、新しい仕事と価値が生まれようとしています。
■ 「#SOZOカレッジ」がめざす大義｜クールジャパン × 地方創生
この3つの流れが重なる先に、私たちが見ているものは明確です。
日本のアニメ文化を、地域から世界へ。そして、地域に新しい仕事を。
最先端のAIで、日本が誇るアニメの力を、地方のひとつひとつの街に届ける。地元企業の課題をアニメで解決し、その対価が地域で循環する。やがて、地域発のAIアニメが、日本の文化として世界へ広がっていく--。
「#SOZOカレッジ」は、単なる制作スクールではありません。クールジャパンの担い手を全国に増やし、地方創生に貢献する、その入口です。全国どこでも、あなたの街が、「地域企業のためのAIアニメ制作スタジオ」になる。その第一歩を、10日間で踏み出します。
■ 「#SOZOカレッジ」3つの特徴
特徴1｜売る×作るの両輪設計
1日2コマ構成。前半「ビジネス編」で営業導線・提案書・見積もり・クロージングを学び、後半「制作編」でChatGPT、GPT Image、Seedance、ElevenLabs、CapCutなどを使ったAIアニメ制作を実習します。AIアニメ事業の本質的なボトルネックは制作技術ではなく「営業力」にある--その認識に立った設計です。
特徴2 | すぐに持ち歩ける「実用アニメシリーズ」というパッケージ
エンドクライアント100社との対話から見出した「企業ニーズ」と「再現性」がAIアニメビジネスの全てです。つまり「お金を出してくれるのは誰か？」「課題はどこにあるのか？」「ニーズはどこにあるのか？」そして、その「課題に対応する方法は？」ビジネスの答えは全てここに詰まっています。
世界が注目する生成AIと、日本が世界に誇るアニメ文化。その二つが交わるとき、これまで都市の大手制作会社だけのものだった映像制作が、全国どの地域でも生み出せるものに変わります。
本スクールがめざすのは、日本のアニメという文化資産を地域から世界へ発信し（クールジャパン）、同時に地域に新しい仕事と価値を生む（地方創生）です。開講に先立ち、5月28日（木）12:00より無料スクール説明会をオンラインで開催します。
■ いま、3つの大きな流れが、ひとつの大義に重なる
流れ1｜生成AIが、映像制作の常識を塗り替えた
ほんの数年前まで、アニメーション制作には膨大な人手と時間、専門設備が必要でした。それがいま、生成AIによって一変しています。ストーリー、キャラクター、背景、声、音楽--映像を構成するすべての要素を、AIの力で生み出せる時代が訪れました。最先端の技術が、制作のハードルを劇的に下げたのです。
流れ2｜アニメは、日本が世界に誇る文化資産
アニメは、いまや日本が世界に発信する最強の文化です。親しみやすく、感情を動かし、複雑なことも一目で伝わる。だからこそ、企業の採用・商品説明・研修といった「伝えたいのに伝わらない」課題に、驚くほど効きます。世界が憧れる日本の表現様式を、ビジネスの現場で使える時代になりました。
流れ3｜その制作が、地域から立ち上がれるようになった
そしていま、最も大きな変化がこれです。AIによって制作のハードルが下がり、映像制作はもはや東京の大手制作会社だけの仕事ではなくなりました。全国どの地域でも、地元の人の手で、地元企業の動画を作れる。 地域経済の中に、新しい仕事と価値が生まれようとしています。
■ 「#SOZOカレッジ」がめざす大義｜クールジャパン × 地方創生
この3つの流れが重なる先に、私たちが見ているものは明確です。
日本のアニメ文化を、地域から世界へ。そして、地域に新しい仕事を。
最先端のAIで、日本が誇るアニメの力を、地方のひとつひとつの街に届ける。地元企業の課題をアニメで解決し、その対価が地域で循環する。やがて、地域発のAIアニメが、日本の文化として世界へ広がっていく--。
「#SOZOカレッジ」は、単なる制作スクールではありません。クールジャパンの担い手を全国に増やし、地方創生に貢献する、その入口です。全国どこでも、あなたの街が、「地域企業のためのAIアニメ制作スタジオ」になる。その第一歩を、10日間で踏み出します。
■ 「#SOZOカレッジ」3つの特徴
特徴1｜売る×作るの両輪設計
1日2コマ構成。前半「ビジネス編」で営業導線・提案書・見積もり・クロージングを学び、後半「制作編」でChatGPT、GPT Image、Seedance、ElevenLabs、CapCutなどを使ったAIアニメ制作を実習します。AIアニメ事業の本質的なボトルネックは制作技術ではなく「営業力」にある--その認識に立った設計です。
特徴2 | すぐに持ち歩ける「実用アニメシリーズ」というパッケージ
エンドクライアント100社との対話から見出した「企業ニーズ」と「再現性」がAIアニメビジネスの全てです。つまり「お金を出してくれるのは誰か？」「課題はどこにあるのか？」「ニーズはどこにあるのか？」そして、その「課題に対応する方法は？」ビジネスの答えは全てここに詰まっています。