子どもたちの「できた」を育てる場所が、江戸川区北小岩に誕生。リディアダンスアカデミー小岩校が2026年6月開校
全国100店舗以上を展開するキッズダンススクール「リディアダンスアカデミー」（運営：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション／代表取締役：三木侑平）は、2026年6月2日（火）、東京都江戸川区北小岩に新校舎「小岩校」を開校します。開校に先立ち、入会金無料キャンペーンおよび無料体験会を実施します。リディアダンスアカデミーは、「子どもたちの成長と笑顔をつくる」を理念に、全国で100店舗以上のキッズダンススクールを展開しています。このたび、2026年6月2日（火）に東京都江戸川区北小岩に新たな拠点「小岩校」を開校する運びとなりました。■小岩校開校の背景江戸川区北小岩エリアは、子育て世代が多く暮らす地域でありながら、子どもたちが安心して通えるダンススクールの選択肢は限られていました。「子どもに何か習い事をさせたい」「人前で発表する経験をさせたい」「運動が苦手でも楽しく身体を動かせる場所が欲しい」という保護者の声に応えるため、小岩校の開校を決定しました。■「できた」を積み重ねる場所としてリディアダンスアカデミーが大切にしているのは、ダンスの上手さよりも、子どもたちが「できた」という小さな成功体験を積み重ねていくプロセスです。最初はステップ一つ踏めなかった子が、半年後には笑顔でステージに立つ。そんな成長の瞬間を、講師・保護者・地域が一緒に見守れる場所を目指しています。講師は全員、子どもへの指導経験を持つインストラクター。技術指導だけでなく、挨拶・返事・仲間を思いやる姿勢といった「凡事徹底」を日々の指導の中で大切にしています。■地域に根ざしたスクール運営リディアダンスアカデミーは、年に一度の発表会をはじめ、地域イベントへの参加、近隣施設との連携を通じて、子どもたちが地域とつながる機会を積極的につくっています。小岩校においても、北小岩・江戸川区エリアの子どもたちが、ダンスを通じて自信を育み、地域に貢献できる人へと成長していく場をつくっていきます。■小岩校概要・開校日：2026年6月2日（火）・所在地：東京都江戸川区北小岩・最寄駅：JR総武線「小岩駅」より徒歩圏内、京成本線「京成小岩駅」より徒歩圏内・対象：3歳～中学生・キャンペーン：入会金無料（開校記念）／無料体験会随時開催・詳細URL：https://re-dia.jp/koiwa-open/■会社概要会社名：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション代表者：代表取締役 三木侑平事業内容：リディアダンスアカデミーの運営・フランチャイズ展開、舞台事業、飲食事業（アサイー工房）企業URL：https://sl-i.co.jp/スクールURL：https://re-dia.jp/
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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