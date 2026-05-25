大学受験に強い通信制高校「四谷学院高等学校」がオープンスクールを開催 ― 開校1年目から京都大・阪大・早稲田など難関大学合格者を輩出、2026年度は理系進学コースも始動 ―
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広域通信制高校・四谷学院高等学校のオープンスクールを開催いたします。2026 年6月20日（土）より順次実施予定で、参加は事前予約制・無料です。
■ 開校1年目で難関大学合格者を続々輩出
2026年春、京都大学・大阪大学・神戸大学・早稲田大学・明治大学・青山学院大学・中央大学・法政大学・学習院大学・関西大学・関西学院大学・立命館大学・同志社大学をはじめ、国公立大学・医学部など多数の大学に合格しました。
四谷学院高等学校は、大学受験予備校として50年以上の指導実績を持つ四谷学院のカリキュラムと教育システムをいかした通信制高校です。開校初年度から進学コース1期生が難関大学に合格できたのは、大学受験指導でも成果を出している「55段階個別指導」「科目別能力別授業」のダブル教育が背景にあります。
「大学受験の合否を分けるのは「基礎」である」という考えを指導の核に置き、その考えを具体化した指導の成果が、2026年春の合格実績に反映されています。
■ 2026年度より「理系進学コース」を新設
2026年度から新たに理系進学コースを設置しました。文系・理系いずれの進路においても、大学進学を本気で目指せる環境が整っています。
※理系進学コースは理系大学入試対策に特化したコースです。
■ オープンスクール概要
・対象
通信制高校への進学・転校を検討している方とその保護者（学年は問いません）
・開催開始日
2026 年6月20日（土）より順次開催
・開催キャンパス
四谷・横浜・名古屋・梅田の４キャンパス
参加無料・事前予約制です。
※詳細な日程・会場は公式サイトをご確認ください。
https://ygh.ed.jp/openschool/
■ オープンスクールで体験できること
・四谷学院高校ならではの「成功への体験プログラム」の内容と効果
・高校生活で大切にしたい価値観の発見
・キャンパスの雰囲気を体感＆先生との直接交流
・入学後の高校生活をリアルにイメージするワーク
参加者からは「親子のコミュニケーションのきっかけになった」「入学した自分がイメージできた」「先生方が話しやすく安心できた」といった声が寄せられています。
■ 四谷学院高等学校について
四谷学院高等学校は、高校卒業認定（旧大検）の取得サポートからスタートした「四谷学院」の教育システムをいかした通信制高校です。
「大学合格」だけが目標ではありません。「だれでも才能を持っている」という理念のもと、一人ひとりの成長と「やりたい！」という気持ちを大切にしています。四谷学院らしいカリキュラムと体験を通じた学びで、生徒が自分らしい進路を見つけられる環境が整っています。
配信元企業：株式会社四谷学院
広域通信制高校・四谷学院高等学校のオープンスクールを開催いたします。2026 年6月20日（土）より順次実施予定で、参加は事前予約制・無料です。
■ 開校1年目で難関大学合格者を続々輩出
2026年春、京都大学・大阪大学・神戸大学・早稲田大学・明治大学・青山学院大学・中央大学・法政大学・学習院大学・関西大学・関西学院大学・立命館大学・同志社大学をはじめ、国公立大学・医学部など多数の大学に合格しました。
四谷学院高等学校は、大学受験予備校として50年以上の指導実績を持つ四谷学院のカリキュラムと教育システムをいかした通信制高校です。開校初年度から進学コース1期生が難関大学に合格できたのは、大学受験指導でも成果を出している「55段階個別指導」「科目別能力別授業」のダブル教育が背景にあります。
「大学受験の合否を分けるのは「基礎」である」という考えを指導の核に置き、その考えを具体化した指導の成果が、2026年春の合格実績に反映されています。
2026年度から新たに理系進学コースを設置しました。文系・理系いずれの進路においても、大学進学を本気で目指せる環境が整っています。
※理系進学コースは理系大学入試対策に特化したコースです。
■ オープンスクール概要
・対象
通信制高校への進学・転校を検討している方とその保護者（学年は問いません）
・開催開始日
2026 年6月20日（土）より順次開催
・開催キャンパス
四谷・横浜・名古屋・梅田の４キャンパス
参加無料・事前予約制です。
※詳細な日程・会場は公式サイトをご確認ください。
https://ygh.ed.jp/openschool/
■ オープンスクールで体験できること
・四谷学院高校ならではの「成功への体験プログラム」の内容と効果
・高校生活で大切にしたい価値観の発見
・キャンパスの雰囲気を体感＆先生との直接交流
・入学後の高校生活をリアルにイメージするワーク
参加者からは「親子のコミュニケーションのきっかけになった」「入学した自分がイメージできた」「先生方が話しやすく安心できた」といった声が寄せられています。
■ 四谷学院高等学校について
四谷学院高等学校は、高校卒業認定（旧大検）の取得サポートからスタートした「四谷学院」の教育システムをいかした通信制高校です。
「大学合格」だけが目標ではありません。「だれでも才能を持っている」という理念のもと、一人ひとりの成長と「やりたい！」という気持ちを大切にしています。四谷学院らしいカリキュラムと体験を通じた学びで、生徒が自分らしい進路を見つけられる環境が整っています。
配信元企業：株式会社四谷学院
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