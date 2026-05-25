大学受験に強い通信制高校「四谷学院高等学校」がオープンスクールを開催 ― 開校1年目から京都大・阪大・早稲田など難関大学合格者を輩出、2026年度は理系進学コースも始動 ―

大学受験に強い通信制高校「四谷学院高等学校」がオープンスクールを開催 ― 開校1年目から京都大・阪大・早稲田など難関大学合格者を輩出、2026年度は理系進学コースも始動 ―