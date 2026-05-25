“体育の跳び箱を小物入れにしたらかわいすぎた” とびばこバコ提供開始 ～誰もが完成形をイメージできるワークショップアイテム／新シリーズ「イージークラフト」～
段ボール通販サイト【ケース・バイ・ケース】（運営：協和ダンボール株式会社）は、ダンボール製ワークショップアイテム「とびばこバコ」を販売開始しました。
当社ではこれまで、こども兜や輪ゴム鉄砲など、紙器・包装設計の技巧を活かしたワークショップアイテムを展開してきました。
工具不要で組み立てられ、ダンボールとは思えない立体感と再現性を持ち、完成後も遊べる構造により、体験価値の高いワークショップを実現してきました。
一方で現場では、
「想定以上に時間が掛かる」
「工程が多く進行が滞る」
といった課題もあります。
そこで新たに、“手軽に成立する”ことに特化したシリーズ「イージークラフト」を展開します。
とびばこバコは、そのコンセプトを体現したワークショップアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348381/images/bodyimage1】
■イージークラフトのシリーズコンセプト
立体ぬりえ感覚で楽しめる簡易ワークショップアイテム。
ダンボール本来の「収納」という思想と設計技巧は維持しつつ、組み立て工程を簡略化しています。
また、素材を従来より薄い1.5mm厚に変更することで、軽量化と扱いやすさを実現しています。
短時間で完成し、スムーズに色塗りへ移行できます。
軽量で持ち帰りやすく、廃材も最少です。
回転率が高く、多人数のワークショップでも安定した運営が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348381/images/bodyimage2】
■製品概要（とびばこバコ）
・仕上寸法：118×96×133mm
・重量：80g
・部品数：5
・組立時間：5分
・対象年齢：6歳～
■特長
(1) 完成形が直感的にわかる
誰もが知る跳び箱の形状。完成イメージを共有しやすい設計です。
(2) 工程が理解しやすい
段構造ながら基本構造は共通。一度理解すれば迷いにくい構成です。
(3) つまづきにくい進行
段が増えても考え方が変わらず、途中で止まりにくい設計です。
(4) 表現の自由度が高い
塗り方によって仕上がりが変わり、年齢差があっても満足度を揃えやすい内容です。
■提供価値
“理解できる構造”
複雑さを排除するのではなく、構造の分かりやすさで成立性を高めています。
参加者ごとの進行差が出にくく、運営の負担を抑えやすい構成です。
■用途
・商業施設イベント
・文化祭・子ども会
・ワークショップ企画
■商品ページ
https://www.case-buy-case.com/SHOP/113-76.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348381/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348381/images/bodyimage4】
◆今後の展望
1962年に創業した協和ダンボール株式会社は、常に段ボールの可能性を追求し、時代の一歩先を見つめた様々な段ボールへのニーズに応えてきました。2002年から自社運営する「段ボール通販サイトCASE-BUY-CASE」は、「段ボールであったらいいな」を実現するべく、段ボール製品の開発・販売を続けていきます。
◆会社概要
会社名：協和ダンボール株式会社
代表者：代表取締役社長 高木良直
本社所在地：〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1269-2
TEL：0573-28-2111
FAX：0573-28-1294
URL：https://kyowa-d.co.jp
E-Mail：welcome@case-buy-case.com
事業内容：段ボール製品の製造・販売
配信元企業：協和ダンボール株式会社
当社ではこれまで、こども兜や輪ゴム鉄砲など、紙器・包装設計の技巧を活かしたワークショップアイテムを展開してきました。
工具不要で組み立てられ、ダンボールとは思えない立体感と再現性を持ち、完成後も遊べる構造により、体験価値の高いワークショップを実現してきました。
一方で現場では、
「想定以上に時間が掛かる」
「工程が多く進行が滞る」
といった課題もあります。
そこで新たに、“手軽に成立する”ことに特化したシリーズ「イージークラフト」を展開します。
とびばこバコは、そのコンセプトを体現したワークショップアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348381/images/bodyimage1】
■イージークラフトのシリーズコンセプト
立体ぬりえ感覚で楽しめる簡易ワークショップアイテム。
ダンボール本来の「収納」という思想と設計技巧は維持しつつ、組み立て工程を簡略化しています。
また、素材を従来より薄い1.5mm厚に変更することで、軽量化と扱いやすさを実現しています。
短時間で完成し、スムーズに色塗りへ移行できます。
軽量で持ち帰りやすく、廃材も最少です。
回転率が高く、多人数のワークショップでも安定した運営が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348381/images/bodyimage2】
■製品概要（とびばこバコ）
・仕上寸法：118×96×133mm
・重量：80g
・部品数：5
・組立時間：5分
・対象年齢：6歳～
■特長
(1) 完成形が直感的にわかる
誰もが知る跳び箱の形状。完成イメージを共有しやすい設計です。
(2) 工程が理解しやすい
段構造ながら基本構造は共通。一度理解すれば迷いにくい構成です。
(3) つまづきにくい進行
段が増えても考え方が変わらず、途中で止まりにくい設計です。
(4) 表現の自由度が高い
塗り方によって仕上がりが変わり、年齢差があっても満足度を揃えやすい内容です。
■提供価値
“理解できる構造”
複雑さを排除するのではなく、構造の分かりやすさで成立性を高めています。
参加者ごとの進行差が出にくく、運営の負担を抑えやすい構成です。
■用途
・商業施設イベント
・文化祭・子ども会
・ワークショップ企画
■商品ページ
https://www.case-buy-case.com/SHOP/113-76.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348381/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348381/images/bodyimage4】
◆今後の展望
1962年に創業した協和ダンボール株式会社は、常に段ボールの可能性を追求し、時代の一歩先を見つめた様々な段ボールへのニーズに応えてきました。2002年から自社運営する「段ボール通販サイトCASE-BUY-CASE」は、「段ボールであったらいいな」を実現するべく、段ボール製品の開発・販売を続けていきます。
◆会社概要
会社名：協和ダンボール株式会社
代表者：代表取締役社長 高木良直
本社所在地：〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1269-2
TEL：0573-28-2111
FAX：0573-28-1294
URL：https://kyowa-d.co.jp
E-Mail：welcome@case-buy-case.com
事業内容：段ボール製品の製造・販売
配信元企業：協和ダンボール株式会社
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