株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、株式会社ノルコーポレーション（本社：東京都調布市）の『無添加※バスボール（& HUG time）』シリーズの「ベイマックス」をモチーフにした新商品を2026年6月3日（水）より、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で先行販売いたします。(先行販売期間： 2026年6月3日（水）から2026年8月31日（月）まで。)

本商品は、香料／合成着色料／防腐剤／界面活性剤／酸化防止剤を使わない（マスコットを除く）"5つの無添加"で、親子のお風呂時間を楽しく彩るマスコット入りバスボールです。

※ 香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー（マスコットを除く）







ベイマックスの世界観を、バスタイムに







ころんとした丸みのあるフォルムと、見ているだけで気持ちがほぐれるような表情が魅力の「ベイマックス」。本商品では、その愛らしい雰囲気を小さなマスコットに落とし込み、思わず集めたくなるデザインに仕上げました。バスボールが溶けると、5種類のうちいずれか1つが現れます。どのマスコットが出てくるかは開けてからのお楽しみ。

集めたくなるかわいさやキャラクターの雰囲気を感じられる再現度にもこだわっています。入浴時間のひとときはもちろん、入浴後も飾って楽しめるアイテムとして、キャラクター雑貨が好きな方にも取り入れやすい商品です。親子のお風呂時間用としてだけでなく、ちょっとしたギフトや、キャラクターアイテム好きの方へのプチプレゼントとしてもピッタリです。

商品概要





■商品名：& HUG time「無添加※バスボール ベイマックス」

■価格：700円（税込770円）

■内容量：70g（1回分）

■対象：3歳頃～（※使用時はお子さまから目を離さないでください。）

■発売日：2026年6月3日（水）

■販売先：全国のアカチャンホンポ、アカチャンホンポ オンラインショップ

■商品URL：https://bit.ly/48RK2S0

■特長：5つの成分を使わない無添加※のマスコット入りバスボール

■マスコット種類数：全5種類のうち1つがランダムで入っています。

※香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー（マスコットを除く）

アカチャンホンポで先行販売

「無添加※バスボール ベイマックス」は、2026年6月3日（水）より、全国のアカチャンホンポ店舗とアカチャンホンポ オンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて先行販売を開始します。

一般販売に先がけて購入できるため、ベイマックスグッズを探している方や、子ども向けのバスグッズを探している方にも注目のアイテムです。

5つの成分を使わない無添加へのこだわり





「無添加※バスボール ベイマックス」は、香料／合成着色料／防腐剤／界面活性剤／酸化防止剤を使用していない"5つの無添加処方"を採用しています。（※マスコットを除く）毎日使うものとして、シンプルな仕様にこだわり、家族のバスタイムに取り入れやすいアイテムを目指しました。

ベイマックスのやわらかな世界観と、「& HUG time」シリーズのやさしい雰囲気がマッチしたバスボールです。

「& HUG time」について

〈親子のお風呂時間を、もっと楽しみな時間へ〉

毎日のお風呂時間は、家族にとって大切なコミュニケーションのひとときです。「今日はどのマスコットが出るかな」と親子で会話が生まれたり、湯船に入る前から少し気分が弾んだり。そんな日常の小さな楽しみにつながる商品として、「無添加※バスボール（& HUG time）」シリーズは展開されています。

慌ただしい毎日の中でも、親子で湯船を囲む時間が、ほっと気持ちをゆるめるきっかけになるように…。ベイマックスのやさしいイメージとともに、会話や笑顔が生まれるバスタイムを提案します。

誤飲に配慮したカプセルとマスコット設計





「無添加※バスボール（& HUG time）」シリーズでは、お子さまの誤飲を防ぐため、マスコットが直接出てこないカプセルタイプを採用し、やや大きめのサイズでしっかり閉まる仕様にしています。

また、マスコットには苦味を感じる成分を配合し、安全性への配慮を重ねています。

※小さい部品があります。誤飲・誤食の危険があるため、3歳未満のお子さまの手の届く場所には絶対に置かないでください。

発泡・溶けやすさへの継続的な研究

ノルコーポレーションはバスボールの微発泡化、易溶化、発泡時に発生する炭酸ガスの 抑制、咳き込み防止に取り組んでいます。

よりやさしく安心なイメージを持って手に取っていただけるよう、商品を使用した際に生じるかゆみやヒリヒリ感といった刺激性に対するテストを実施しています。

※全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。







「無添加※バスボール（& HUG time）」シリーズ











「無添加※バスボール（& HUG time）」シリーズは、お子さまや敏感肌の方にもやさしい使用感のバスボールとして、2025年5月に発売し、みなさまのおかげで1周年を迎えました。

今回、新発売のベイマックスのほかにも、お子さまに親しみのあるキャラクターを展開しています。いずれも各5種類のマスコットのうち1つが入っており、集める楽しさも魅力です。シリーズで揃えて、毎日のバスタイムに選ぶ楽しみを加えることができます。

※香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー（マスコットを除く）

■商品名：& HUG time「無添加※バスボール」（全6種）

■価格：各700円（税込770円）

■内容量：70g（1回分）

■対象：3歳頃～

※使用時はお子さまから目を離さないでください。

株式会社ノルコーポレーション

毎日をハッピーに。

モノを通して「驚きや喜びを届ける」

ノルコーポレーションは日々の"暮らし"を豊かに彩るプロダクトを提案しています。

https://www.nolcorp.co.jp/

ノルコーポレーションのプレスリリース⼀覧https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/4063

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp