“配った瞬間に始まるワークショップアイテム” うさぎフレンズ提供開始 ～新シリーズ「イージークラフト」～

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段ボール通販サイト【ケース・バイ・ケース】（運営：協和ダンボール株式会社）は、ダンボール製ワークショップアイテム「うさぎフレンズ」を販売開始しました。

当社ではこれまで、こども兜や輪ゴム鉄砲など、紙器・包装設計の技巧を活かしたワークショップアイテムを展開してきました。
工具不要で組み立てられ、ダンボールとは思えない立体感と再現性を持ち、完成後も遊べる構造により、体験価値の高いワークショップを実現してきました。

一方で現場では、
「想定以上に時間が掛かる」
「工程が多く進行が滞る」
といった課題もあります。

そこで新たに、“手軽に成立する”ことに特化したシリーズ「イージークラフト」を展開します。

うさぎフレンズは、そのコンセプトを体現したワークショップアイテムです。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348377/images/bodyimage1】

■イージークラフトのシリーズコンセプト

立体ぬりえ感覚で楽しめる簡易ワークショップアイテム。

ダンボール本来の「収納」という思想と設計技巧は維持しつつ、組み立て工程を簡略化しています。

また、素材を従来より薄い1.5mm厚に変更することで、軽量化と扱いやすさを実現しています。

短時間で完成し、スムーズに色塗りへ移行できます。

軽量で持ち帰りやすく、廃材もまったく出ません。
回転率が高く、多人数のワークショップでも安定した運営が可能です。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348377/images/bodyimage2】

■製品概要（うさぎフレンズ）

・仕上寸法：177×140×96mm
・重量：25g
・部品数：1
・組立時間：1分
・対象年齢：3歳～

■特長

(1) 開始が早い
パーツの切り離し不要。配布後すぐに制作開始できます。

(2) 短時間で完成
工程が少なく、誰でも完成まで到達できます。

(3) 個性が出る設計
顔を描くことで、それぞれ異なる作品に仕上がります。

(4) 完成後も使える
小物入れとして使用可能。持ち運びもできる構造です。

■提供価値

“全員が完成する設計”

難易度を下げるのではなく、成立性を高めた設計です。

時間制約のあるイベントでも、無理なく進行しやすい構成です。

特に、短時間で組み立てが完了するため、色塗りを中心としたワークショップ運営に適しています。

■用途

・商業施設イベント
・文化祭・子ども会
・ワークショップ企画

■商品ページ

https://www.case-buy-case.com/SHOP/113-78.html

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348377/images/bodyimage3】

◆今後の展望
1962年に創業した協和ダンボール株式会社は、常に段ボールの可能性を追求し、時代の一歩先を見つめた様々な段ボールへのニーズに応えてきました。2002年から自社運営する「段ボール通販サイトCASE-BUY-CASE」は、「段ボールであったらいいな」を実現するべく、段ボール製品の開発・販売を続けていきます。

◆会社概要
会社名：協和ダンボール株式会社
代表者：代表取締役社長 高木良直
本社所在地：〒509-7205　岐阜県恵那市長島町中野1269-2
TEL：0573-28-2111
FAX：0573-28-1294
URL：https://kyowa-d.co.jp
E-Mail：welcome@case-buy-case.com
事業内容：段ボール製品の製造・販売

配信元企業：協和ダンボール株式会社
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