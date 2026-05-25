“配った瞬間に始まるワークショップアイテム” うさぎフレンズ提供開始 ～新シリーズ「イージークラフト」～
段ボール通販サイト【ケース・バイ・ケース】（運営：協和ダンボール株式会社）は、ダンボール製ワークショップアイテム「うさぎフレンズ」を販売開始しました。
当社ではこれまで、こども兜や輪ゴム鉄砲など、紙器・包装設計の技巧を活かしたワークショップアイテムを展開してきました。
工具不要で組み立てられ、ダンボールとは思えない立体感と再現性を持ち、完成後も遊べる構造により、体験価値の高いワークショップを実現してきました。
一方で現場では、
「想定以上に時間が掛かる」
「工程が多く進行が滞る」
といった課題もあります。
そこで新たに、“手軽に成立する”ことに特化したシリーズ「イージークラフト」を展開します。
うさぎフレンズは、そのコンセプトを体現したワークショップアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348377/images/bodyimage1】
■イージークラフトのシリーズコンセプト
立体ぬりえ感覚で楽しめる簡易ワークショップアイテム。
ダンボール本来の「収納」という思想と設計技巧は維持しつつ、組み立て工程を簡略化しています。
また、素材を従来より薄い1.5mm厚に変更することで、軽量化と扱いやすさを実現しています。
短時間で完成し、スムーズに色塗りへ移行できます。
軽量で持ち帰りやすく、廃材もまったく出ません。
回転率が高く、多人数のワークショップでも安定した運営が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348377/images/bodyimage2】
■製品概要（うさぎフレンズ）
・仕上寸法：177×140×96mm
・重量：25g
・部品数：1
・組立時間：1分
・対象年齢：3歳～
■特長
(1) 開始が早い
パーツの切り離し不要。配布後すぐに制作開始できます。
(2) 短時間で完成
工程が少なく、誰でも完成まで到達できます。
(3) 個性が出る設計
顔を描くことで、それぞれ異なる作品に仕上がります。
(4) 完成後も使える
小物入れとして使用可能。持ち運びもできる構造です。
■提供価値
“全員が完成する設計”
難易度を下げるのではなく、成立性を高めた設計です。
時間制約のあるイベントでも、無理なく進行しやすい構成です。
特に、短時間で組み立てが完了するため、色塗りを中心としたワークショップ運営に適しています。
■用途
・商業施設イベント
・文化祭・子ども会
・ワークショップ企画
■商品ページ
https://www.case-buy-case.com/SHOP/113-78.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348377/images/bodyimage3】
◆今後の展望
1962年に創業した協和ダンボール株式会社は、常に段ボールの可能性を追求し、時代の一歩先を見つめた様々な段ボールへのニーズに応えてきました。2002年から自社運営する「段ボール通販サイトCASE-BUY-CASE」は、「段ボールであったらいいな」を実現するべく、段ボール製品の開発・販売を続けていきます。
◆会社概要
会社名：協和ダンボール株式会社
代表者：代表取締役社長 高木良直
本社所在地：〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1269-2
TEL：0573-28-2111
FAX：0573-28-1294
URL：https://kyowa-d.co.jp
E-Mail：welcome@case-buy-case.com
事業内容：段ボール製品の製造・販売
配信元企業：協和ダンボール株式会社
当社ではこれまで、こども兜や輪ゴム鉄砲など、紙器・包装設計の技巧を活かしたワークショップアイテムを展開してきました。
工具不要で組み立てられ、ダンボールとは思えない立体感と再現性を持ち、完成後も遊べる構造により、体験価値の高いワークショップを実現してきました。
一方で現場では、
「想定以上に時間が掛かる」
「工程が多く進行が滞る」
といった課題もあります。
そこで新たに、“手軽に成立する”ことに特化したシリーズ「イージークラフト」を展開します。
うさぎフレンズは、そのコンセプトを体現したワークショップアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348377/images/bodyimage1】
■イージークラフトのシリーズコンセプト
立体ぬりえ感覚で楽しめる簡易ワークショップアイテム。
ダンボール本来の「収納」という思想と設計技巧は維持しつつ、組み立て工程を簡略化しています。
また、素材を従来より薄い1.5mm厚に変更することで、軽量化と扱いやすさを実現しています。
短時間で完成し、スムーズに色塗りへ移行できます。
軽量で持ち帰りやすく、廃材もまったく出ません。
回転率が高く、多人数のワークショップでも安定した運営が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348377/images/bodyimage2】
■製品概要（うさぎフレンズ）
・仕上寸法：177×140×96mm
・重量：25g
・部品数：1
・組立時間：1分
・対象年齢：3歳～
■特長
(1) 開始が早い
パーツの切り離し不要。配布後すぐに制作開始できます。
(2) 短時間で完成
工程が少なく、誰でも完成まで到達できます。
(3) 個性が出る設計
顔を描くことで、それぞれ異なる作品に仕上がります。
(4) 完成後も使える
小物入れとして使用可能。持ち運びもできる構造です。
■提供価値
“全員が完成する設計”
難易度を下げるのではなく、成立性を高めた設計です。
時間制約のあるイベントでも、無理なく進行しやすい構成です。
特に、短時間で組み立てが完了するため、色塗りを中心としたワークショップ運営に適しています。
■用途
・商業施設イベント
・文化祭・子ども会
・ワークショップ企画
■商品ページ
https://www.case-buy-case.com/SHOP/113-78.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348377/images/bodyimage3】
◆今後の展望
1962年に創業した協和ダンボール株式会社は、常に段ボールの可能性を追求し、時代の一歩先を見つめた様々な段ボールへのニーズに応えてきました。2002年から自社運営する「段ボール通販サイトCASE-BUY-CASE」は、「段ボールであったらいいな」を実現するべく、段ボール製品の開発・販売を続けていきます。
◆会社概要
会社名：協和ダンボール株式会社
代表者：代表取締役社長 高木良直
本社所在地：〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1269-2
TEL：0573-28-2111
FAX：0573-28-1294
URL：https://kyowa-d.co.jp
E-Mail：welcome@case-buy-case.com
事業内容：段ボール製品の製造・販売
配信元企業：協和ダンボール株式会社
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