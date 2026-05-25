ダンボール迷路は“コースレイアウトで化ける” コースレイアウト作成サービス開始 ～条件指定だけで複数案を短時間提供～
段ボール通販サイト【ケース・バイ・ケース】（運営：協和ダンボール株式会社）は、ダンボール迷路のコースレイアウト作成サービスを開始しました。
ダンボール迷路は、低コストで高い集客力を持つ一方、コースレイアウトの出来が、そのまま体験価値を左右します。
当社はこれまで、主要マス数ごとに最適化された「参考コースレイアウト」を無償公開し、以降の調整は主催者の裁量と責任に委ね、個別のコースレイアウト作成は受けていませんでした。
その一方で現場では、
「コースレイアウト作成に時間がかかる」
「複数案を比較したい」
「形状を会場の形状に合わせたい」
「スタート・ゴール位置を間取りに合わせたい」
といった声が根強くあります。
本サービスはそこに対する答えです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348334/images/bodyimage1】
■背景
ダンボール迷路は、低コストかつ高い集客効果が見込める体験型コンテンツとして、商業施設、文化祭、地域イベントなど幅広い場面で活用されています。
一方で、コースレイアウトは主催者側で検討する必要があり、設計に時間を要する、完成形の良し悪しにばらつきが出るといった課題がありました。
当社では、これまで参考コースレイアウトの無償公開により対応してきましたが、より効率的に準備を進めたいというニーズに応える形で、本サービスの提供に至りました。
■サービス概要
マス数（ユニット数）、迷路規模、スタート／ゴール位置を指定するだけで、複数のコースレイアウト案をPDFで提供します。
対応はトールR3、トールR4、ブラック。
用途に応じた規模で利用可能です。
■申込方法
本サービスは、専用ページよりお申し込みいただけます。
https://www.case-buy-case.com/hpgen/HPB/entries/275.html#map
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348334/images/bodyimage2】
◆会社概要
会社名：協和ダンボール株式会社
代表者：代表取締役社長 高木良直
本社所在地：〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1269-2
TEL：0573-28-2111
FAX：0573-28-1294
URL：https://kyowa-d.co.jp
E-Mail：welcome@case-buy-case.com
事業内容：段ボール製品の製造・販売
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名：協和ダンボール株式会社
担当者：稲垣
TEL：0573-28-3030
FAX：0573-28-3010
E-Mail：welcome@case-buy-case.com
配信元企業：協和ダンボール株式会社
ダンボール迷路は、低コストで高い集客力を持つ一方、コースレイアウトの出来が、そのまま体験価値を左右します。
当社はこれまで、主要マス数ごとに最適化された「参考コースレイアウト」を無償公開し、以降の調整は主催者の裁量と責任に委ね、個別のコースレイアウト作成は受けていませんでした。
その一方で現場では、
「コースレイアウト作成に時間がかかる」
「複数案を比較したい」
「形状を会場の形状に合わせたい」
「スタート・ゴール位置を間取りに合わせたい」
といった声が根強くあります。
本サービスはそこに対する答えです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348334/images/bodyimage1】
■背景
ダンボール迷路は、低コストかつ高い集客効果が見込める体験型コンテンツとして、商業施設、文化祭、地域イベントなど幅広い場面で活用されています。
一方で、コースレイアウトは主催者側で検討する必要があり、設計に時間を要する、完成形の良し悪しにばらつきが出るといった課題がありました。
当社では、これまで参考コースレイアウトの無償公開により対応してきましたが、より効率的に準備を進めたいというニーズに応える形で、本サービスの提供に至りました。
■サービス概要
マス数（ユニット数）、迷路規模、スタート／ゴール位置を指定するだけで、複数のコースレイアウト案をPDFで提供します。
対応はトールR3、トールR4、ブラック。
用途に応じた規模で利用可能です。
■申込方法
本サービスは、専用ページよりお申し込みいただけます。
https://www.case-buy-case.com/hpgen/HPB/entries/275.html#map
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348334/images/bodyimage2】
◆会社概要
会社名：協和ダンボール株式会社
代表者：代表取締役社長 高木良直
本社所在地：〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1269-2
TEL：0573-28-2111
FAX：0573-28-1294
URL：https://kyowa-d.co.jp
E-Mail：welcome@case-buy-case.com
事業内容：段ボール製品の製造・販売
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名：協和ダンボール株式会社
担当者：稲垣
TEL：0573-28-3030
FAX：0573-28-3010
E-Mail：welcome@case-buy-case.com
配信元企業：協和ダンボール株式会社
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