ハッキングで怪異と戦う！ ホラー脱出アドベンチャー『イノリガミ ハックダウン』PC（Steam）体験版リリース日を決定
株式会社Wuah（本社：神奈川県大和市）代表取締役 田中 一広は、
2026年5月25日（月）、ホラー脱出アドベンチャーゲーム『イノリガミ ハックダウン』のPC（Steam）向け体験版リリース日を6月1日（月）に決定しました。
『イノリガミ ハックダウン』は2026年発売予定で、価格は未定。
対応プラットフォームはPC（Steam）、iOS、Androdを予定しています。
怪異をハッキングで退けるポイント＆クリック式ホラー脱出アドベンチャーゲーム
『イノリガミ ハックダウン』は、オカルト×科学をテーマにしたポイント＆クリック式ホラー脱出アドベンチャー。
本作はクリエイターである田中 一広がシナリオ、イラスト、作曲、プログラミングのすべてを手掛けた、完全個人制作のインディゲームです。
今回リリースする体験版では、物語冒頭の15分～30分程度のストーリーをプレイできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350239/images/bodyimage1】
奇妙なバイト募集から始まるストーリー
「求：その家に祈りを捧げてくれる方」…祈りを一晩捧げるだけで8万円という奇妙なバイト募集から物語は幕を開けます。
その家とは、「幸生みの家」と称される家で、祈りを捧げることで幸せが訪れるパワースポットとも噂される場所。
バイト募集に応じこの家に集まった4人の男女を待ち受けていたのは、「怪異」でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350239/images/bodyimage2】
基本システムはオーソドックスなポイント＆クリック型
基本システムは、オーソドックスなポイント＆クリック型アドベンチャーゲームの形式を踏襲。
背景をクリックすることで手掛かりやアイテムを収集し、パズルを解くことでゲームを進行していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350239/images/bodyimage3】
探索中に怪異と遭遇すると、カウントダウンがスタートし、カウントゼロでゲームオーバー。
本作において「怪異」と戦うカギは、「ハッキング」です。
一般的な「ハッキング」が、コンピューターの脆弱性を突き、内部へと侵入するように、本作では「怪異」が生み出されるに至った「心の弱み」…「心理的脆弱性」を突いて「怪異」内部へと侵入。
「怪異」内部に現れる「心の声」に対してアクセスすることで、「怪異」を撃退（ハックダウン）します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350239/images/bodyimage4】
■『イノリガミ ハックダウン』Steamページ
https://store.steampowered.com/app/4399160/INORIGAMI_HACK_DOWN/
■『イノリガミ ハックダウン』公式noteマガジン
https://note.com/kazzow/m/m9f86e45eec50
■『イノリガミ ハックダウン』ティザームービー
https://youtu.be/vKuhbKzMAGo
株式会社Wuahとは
株式会社Wuahとは、クリエイターの田中一広が活動を行うための企業体です。
代表取締役である田中一広のみが在籍しています。
田中一広とは
ホラーと娯楽を追求するインディゲームクリエイター。
ゲームデザイン/シナリオ/イラスト/システム/作曲を一人で手掛けるゲーム制作のほか、ゲームライターとしても活動。
株式会社Wuahとしては、通信キャリア公式サイトやGREE Platform向けソーシャルゲーム、iOS/Android向けに『時限脱出ホラー・封印』シリーズをはじめとした脱出ゲームを多数リリースしており、脱出ゲームの制作経験は100本以上。
2026年5月25日（月）、ホラー脱出アドベンチャーゲーム『イノリガミ ハックダウン』のPC（Steam）向け体験版リリース日を6月1日（月）に決定しました。
『イノリガミ ハックダウン』は2026年発売予定で、価格は未定。
対応プラットフォームはPC（Steam）、iOS、Androdを予定しています。
怪異をハッキングで退けるポイント＆クリック式ホラー脱出アドベンチャーゲーム
『イノリガミ ハックダウン』は、オカルト×科学をテーマにしたポイント＆クリック式ホラー脱出アドベンチャー。
本作はクリエイターである田中 一広がシナリオ、イラスト、作曲、プログラミングのすべてを手掛けた、完全個人制作のインディゲームです。
今回リリースする体験版では、物語冒頭の15分～30分程度のストーリーをプレイできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350239/images/bodyimage1】
奇妙なバイト募集から始まるストーリー
「求：その家に祈りを捧げてくれる方」…祈りを一晩捧げるだけで8万円という奇妙なバイト募集から物語は幕を開けます。
その家とは、「幸生みの家」と称される家で、祈りを捧げることで幸せが訪れるパワースポットとも噂される場所。
バイト募集に応じこの家に集まった4人の男女を待ち受けていたのは、「怪異」でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350239/images/bodyimage2】
基本システムはオーソドックスなポイント＆クリック型
基本システムは、オーソドックスなポイント＆クリック型アドベンチャーゲームの形式を踏襲。
背景をクリックすることで手掛かりやアイテムを収集し、パズルを解くことでゲームを進行していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350239/images/bodyimage3】
探索中に怪異と遭遇すると、カウントダウンがスタートし、カウントゼロでゲームオーバー。
本作において「怪異」と戦うカギは、「ハッキング」です。
一般的な「ハッキング」が、コンピューターの脆弱性を突き、内部へと侵入するように、本作では「怪異」が生み出されるに至った「心の弱み」…「心理的脆弱性」を突いて「怪異」内部へと侵入。
「怪異」内部に現れる「心の声」に対してアクセスすることで、「怪異」を撃退（ハックダウン）します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350239/images/bodyimage4】
■『イノリガミ ハックダウン』Steamページ
https://store.steampowered.com/app/4399160/INORIGAMI_HACK_DOWN/
■『イノリガミ ハックダウン』公式noteマガジン
https://note.com/kazzow/m/m9f86e45eec50
■『イノリガミ ハックダウン』ティザームービー
https://youtu.be/vKuhbKzMAGo
株式会社Wuahとは
株式会社Wuahとは、クリエイターの田中一広が活動を行うための企業体です。
代表取締役である田中一広のみが在籍しています。
田中一広とは
ホラーと娯楽を追求するインディゲームクリエイター。
ゲームデザイン/シナリオ/イラスト/システム/作曲を一人で手掛けるゲーム制作のほか、ゲームライターとしても活動。
株式会社Wuahとしては、通信キャリア公式サイトやGREE Platform向けソーシャルゲーム、iOS/Android向けに『時限脱出ホラー・封印』シリーズをはじめとした脱出ゲームを多数リリースしており、脱出ゲームの制作経験は100本以上。