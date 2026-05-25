新型ルーフボックス「THULE PULSE 2」登場！
株式会社阿部商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿部 文保）は、取り扱いブランド「THULE（スーリー）」より、2026年6月に新型ルーフボックス「THULE PULSE 2（スーリー パルス 2）」を発売いたします。
「THULE PULSE 2」は、セントラルロッキング、パワークリック、日光・擦り傷に強い耐候性のあるASA-ABSプラスチックを採用したシンプルなルーフボックスです。
サイズは全3サイズ、カラーはマットブラックのみとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349529/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349529/images/bodyimage2】
製品特長
● シンプルで機能的なデザイン
● 片手で素早く安全に取付できるトルクインジケーター内蔵パワークリック・クリックマウントシステム搭載
● 荷物の積み込み、取り出しが簡単に行えるデュアルサイドオープン
● アウトドアにマッチする艶消し風の素材を採用
データは下記URLよりダウンロード頂けます。
http://abeshokai-databank.com/media/20260518507.html
阿部商会THULE Webサイト： https://abeshokai.jp/thule/
THULEについて
1942年に釣り針製造より始まったスウェーデンに本社を置く世界最大のカーキャリアメーカー。
近年はカーキャリアに留まらず、本格的なアウトドア用バックパックから自転車アクセサリー、スポーツ用ベビーカーまで製品展開は多岐に渡る。
高いデザイン性と機能性の両立は単純に物を運ぶソリューションを提供するだけではなく、アクティブなライフスタイルを提唱し、実現するための製品供給をモットーとしているブランドである。
阿部商会では2007年よりキャリアにおける日本総代理店を開始致しました。
阿部商会THULE Webサイト： https://abeshokai.jp/thule/
■株式会社阿部商会について
阿部商会はアフターマーケットで求められる自動車用用品・部品をヨーロッパやアメリカをはじめとした世界中から輸入して販売するディストリビューター。BILSTEIN、REMUS、Eibach、THULE、GTラジアル、BBS、MAK、Breyton等業界をリードする一流ブランドを数多く取り揃えている。日本全国に営業所と物流拠点を持ち、全国どこからでもスピーディな対応ができる体制を整えている。
WEBサイト：https://abeshokai.jp/
配信元企業：株式会社阿部商会
「THULE PULSE 2」は、セントラルロッキング、パワークリック、日光・擦り傷に強い耐候性のあるASA-ABSプラスチックを採用したシンプルなルーフボックスです。
サイズは全3サイズ、カラーはマットブラックのみとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349529/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349529/images/bodyimage2】
製品特長
● シンプルで機能的なデザイン
● 片手で素早く安全に取付できるトルクインジケーター内蔵パワークリック・クリックマウントシステム搭載
● 荷物の積み込み、取り出しが簡単に行えるデュアルサイドオープン
● アウトドアにマッチする艶消し風の素材を採用
データは下記URLよりダウンロード頂けます。
http://abeshokai-databank.com/media/20260518507.html
阿部商会THULE Webサイト： https://abeshokai.jp/thule/
THULEについて
1942年に釣り針製造より始まったスウェーデンに本社を置く世界最大のカーキャリアメーカー。
近年はカーキャリアに留まらず、本格的なアウトドア用バックパックから自転車アクセサリー、スポーツ用ベビーカーまで製品展開は多岐に渡る。
高いデザイン性と機能性の両立は単純に物を運ぶソリューションを提供するだけではなく、アクティブなライフスタイルを提唱し、実現するための製品供給をモットーとしているブランドである。
阿部商会では2007年よりキャリアにおける日本総代理店を開始致しました。
阿部商会THULE Webサイト： https://abeshokai.jp/thule/
■株式会社阿部商会について
阿部商会はアフターマーケットで求められる自動車用用品・部品をヨーロッパやアメリカをはじめとした世界中から輸入して販売するディストリビューター。BILSTEIN、REMUS、Eibach、THULE、GTラジアル、BBS、MAK、Breyton等業界をリードする一流ブランドを数多く取り揃えている。日本全国に営業所と物流拠点を持ち、全国どこからでもスピーディな対応ができる体制を整えている。
WEBサイト：https://abeshokai.jp/
配信元企業：株式会社阿部商会
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