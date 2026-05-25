巻頭特集：機動戦士ガンダム モビルスーツテクノロジーU.C.0088-0089 月刊ホビージャパン2026年7月号 5月25日（月）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、月刊ホビージャパン最新号（2026年7月号）を2026年5月25日(月)より全国書店で発売いたします。
『機動戦士ガンダムZZ』や『ガンダム・センチネル』の舞台となる
U.C.0088年～0089年に実戦投入された機体をピックアップ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350101/images/bodyimage1】
2025年3月号にて特集し好評をいただいた、宇宙世紀のモビルスーツ開発体系をガンプラ作例と詳細な解説で綴る「モビルスーツテクノロジー」企画第2弾。
今回は『機動戦士ガンダムZZ』や『ガンダム・センチネル』の舞台となるU.C.0088年～0089年に実戦投入された機体をピックアップ。MG フルアーマーZZガンダム Ver.Ka、Ex-Sガンダムなど、各開発陣営の特徴的な機体を中心に、プロモデラーによる作例とともに解説していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350101/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350101/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350101/images/bodyimage4】
【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年7月号
●発売日：2026年5月25日(月) 発売
●定価：1,485円（本体1,350円＋税10％）
●雑誌コード：08127-07
●JANコード：4912081270769
●判型：A4変形
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350101/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
『機動戦士ガンダムZZ』や『ガンダム・センチネル』の舞台となる
U.C.0088年～0089年に実戦投入された機体をピックアップ！
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2025年3月号にて特集し好評をいただいた、宇宙世紀のモビルスーツ開発体系をガンプラ作例と詳細な解説で綴る「モビルスーツテクノロジー」企画第2弾。
今回は『機動戦士ガンダムZZ』や『ガンダム・センチネル』の舞台となるU.C.0088年～0089年に実戦投入された機体をピックアップ。MG フルアーマーZZガンダム Ver.Ka、Ex-Sガンダムなど、各開発陣営の特徴的な機体を中心に、プロモデラーによる作例とともに解説していきます。
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【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年7月号
●発売日：2026年5月25日(月) 発売
●定価：1,485円（本体1,350円＋税10％）
●雑誌コード：08127-07
●JANコード：4912081270769
●判型：A4変形
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)サンライズ
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