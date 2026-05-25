30日間のカウントダウンが始まる：第4回CISCEが6月22日に北京で開幕





北京、2026年5月24日 /PRNewswire/ -- 第4回中国国際サプライチェーンエキスポ（China International Supply Chain Expo）（CISCE）が6月22日から26日まで北京の中国国際展覧中心（順義館）で開催されます。



30-Day Countdown Begins: 4th CISCE to Open in Beijing on June 22



本エキスポでは、デジタルテクノロジー、先進製造、グリーン農業、ヘルシーライフ、スマート・ビークル、クリーン・エネルギーの6つのコア・サプライチェーン・セクターと、専用のサプライチェーン・サービスに特化した展示エリアが設けられます。現在までに、中国および海外の企業676社、国家レベルの専門的・高度・特色ある革新的な企業、ならびに業界団体の参加が確定しています。川上から川下までのパートナー企業による出展を含めると、出展者数は計1,200社を超える見込みです。

登録受付開始（入場無料）

エキスポは6月22日午後から24日まで業界関係者を対象に開催され、6月25日と26日には一般公開されます。現在、業界関係者、バイヤー、メディア関係者、一般参加者の登録を受け付けており、登録した参加者は無料で入場できます。

115社の企業が4年連続で出展するほか、新規出展企業も参加

前回と比較して、参加国・地域の数は増え続けています。初参加の企業には、フィンランド、オーストリア、カザフスタンなど13カ国の企業が含まれ、 UNICEF、UN Global Compact、Licensing Executives Society International (LESI)などの団体も参加しています。同時に、115社の中国企業および国際企業が4回連続で出展し、世界的に有名な多国籍企業数社が今年初めて参加します。

2023年に始まったCISCEは、サプライチェーンの連携に特化した世界初の国家レベルの展示会です。第4回. 第1回から第3回までの成功を経て、このエキスポは貿易と産業協力のための国際的なプラットフォームとして広く認知されるようになりました。

第4回中国国際サプライチェーンエキスポ（China International Supply Chain Expo）の詳細については、https://en.cisce.org.cn/をご覧いただくか、https://en.cisce.org.cn/audience/WEB/access から来場登録をお願いします。

（日本語リリース：クライアント提供）

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