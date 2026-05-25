【韓国直仕入れ・数量限定】～挽きたての香ばしさそのまま密封～本場の「えごま粉（????）」が新入荷・開けた瞬間に広がる、本場の風味を味わえる！
1960年創業の手作りキムチ専門店「第一物産」（東京・上野）は、韓国から直仕入れした「えごま粉（????）」を数量限定で販売いたします。現地で挽きたてのえごま粉を、香ばしい風味と鮮度が損なわれないよう密封してお届けする、こだわりの一品です。
“韓国直仕入れ・数量限定”鮮度が命のえごま粉を、現地から直仕入れ。開けた瞬間に広がる、本場の風味をそのままお楽しみください。
■ えごま粉（????）とは
えごま粉（????／トゥルッケガル）は、シソ科の植物「えごま」の種子を煎って粉末にした韓国の伝統的な食材です。ごまとは全く異なる植物で、独特のナッツのような香ばしい風味と、やわらかなコクが特徴です。
韓国では古くから家庭料理に欠かせない調味料として親しまれており、スープやチゲにひとさじ加えるだけで深みが増し、ナムルや和え物に混ぜればぐっと本格的な味わいになります。韓国料理好きの間では「これがないとあの味が出せない」と言われるほどの存在感を持つ食材です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349193/images/bodyimage1】
■ 挽きたてを密封--鮮度へのこだわり
えごま粉は時間が経つほど香りと風味が失われやすい、鮮度が命の食材です。市販品の多くは製造から時間が経った状態で流通しますが、現地で挽きたてのえごま粉を、風味が逃げないうちに密封パックしてお届けします。
袋を開けた瞬間にふわっと広がる、香ばしいえごまの香り。この新鮮な風味こそが、韓国直仕入れならではの価値です。キムチや韓国食材を長年扱ってきた第一物産だからこそ実現できる、本場の味をそのままお届けするこだわりです。
■ えごまの栄養と注目される理由
えごまはその豊富な栄養素から、韓国のみならず日本でも健康・美容食材として注目が高まっています。
◆ オメガ3脂肪酸（α-リノレン酸）が豊富--体内では合成できない必須脂肪酸で、健康的な食生活をサポート
◆ 食物繊維が豊富--腸内環境を整える腸活にもぴったりな食材
◆ カルシウム・鉄分・ビタミンEなどのミネラル・ビタミン類も含有
◆ 低カロリーでありながら風味が豊かなため、少量で料理に深みを加えられる
※効能は一般的な栄養成分に基づく情報です。医学的な効果を保証するものではありません。
■ 韓国でのえごま粉需要 食卓に欠かせない存在
えごま粉は韓国の家庭料理において、ごま油や唐辛子粉と並ぶ欠かせない調味料の一つです。スンドゥブチゲやテールスープなどの煮込み料理に加えることでコクと風味を引き出し、ナムルや和え物に混ぜれば本格的な韓国の家庭の味になります。
サムギョプサルのタレや、ビビンバの仕上げにひとふりするのも定番の食べ方。韓国料理を家庭で再現したい方にとっては、えごまの葉・えごま油と並んで揃えておきたい必須食材の一つです。近年の韓国料理ブームとともに、日本でも需要が高まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349193/images/bodyimage2】
■ こんな使い方がおすすめ
◇ ふりかけ感覚で
◆ アツアツの白米にひとさじふりかけて、ごま塩感覚で風味をプラス
◆ うどん・そば・冷麺などの麺料理のトッピングに
◆ ビビンバの上からかけて
◆ 豆腐や冷奴にかけるだけで、韓国風のひと品に
◆ 目玉焼きにトッピング、卵焼きの生地に混ぜ込んで
◇ 料理に混ぜて
◆ ナムルや和え物に混ぜ込んで本格的な韓国家庭料理の風味に
◆ スンドゥブやチゲなどのスープ料理に加えてコクと深みをプラス
◆ キムチを漬ける際のヤンニョムに加えて風味豊かに
◆ ごま油と合わせてドレッシングやタレに
◆ サムギョプサルのタレに混ぜて本場の味に近づける
■ こんな方におすすめ
◆ 韓国料理・韓国食材が好きで、本場の食材を揃えたい方
◆ 韓国料理を自宅で作るのが好きな方、料理研究家の方
◆ 健康食・発酵食品・腸活に興味のある方
◆ 美容・スキンケアに食事から取り組んでいる方
◆ 韓国好きの友人・家族へのちょっとしたギフトや手土産に
◆ えごまの葉やえごま油は知っているが、えごま粉は試したことがない方
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349193/images/bodyimage3】
■ 商品概要
【商品名】 【韓国直輸入】えごま粉（????）
【価格】 550円（税込）
【内容量】 70ｇ
【原産国】 韓国
【保存方法】 直射日光・高温多湿を避けて保存。開封後は密封して早めにお使いください
【販売数量】 数量限定（なくなり次第終了）
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
【注意事項】 冷凍商品との同梱不可
【購入URL】https://shop.d1b.jp/view/item/000000000810?category_page_id=ct307
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349193/images/bodyimage4】
■ 会社概要
1960年創業、三代にわたって受け継がれた伝統製法で作る、本場韓国のキムチ。
「すべてのお客様の"美味しい"のために」を理念に、皆様の食卓へ〈笑顔になるキムチ〉をお届けしています。
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 伝統製法キムチ、進化系キムチをはじめとしたナムルやタレ類、韓国食材・惣菜の製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店/上野本店】 東京都台東区東上野2-15-5
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【直営オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ サランチェ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【キムチソムリエ通信】 https://www.d1b.jp/magazine/
＜公式SNS＞
・第一物産 公式X https://x.com/daiichibussan
・キムチソムリエ Instagram https://www.instagram.com/kimchi.sommelier/
・キムチソムリエサロン Instagram https://www.instagram.com/kimchisommelier.salon/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349193/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
“韓国直仕入れ・数量限定”鮮度が命のえごま粉を、現地から直仕入れ。開けた瞬間に広がる、本場の風味をそのままお楽しみください。
えごま粉（????／トゥルッケガル）は、シソ科の植物「えごま」の種子を煎って粉末にした韓国の伝統的な食材です。ごまとは全く異なる植物で、独特のナッツのような香ばしい風味と、やわらかなコクが特徴です。
韓国では古くから家庭料理に欠かせない調味料として親しまれており、スープやチゲにひとさじ加えるだけで深みが増し、ナムルや和え物に混ぜればぐっと本格的な味わいになります。韓国料理好きの間では「これがないとあの味が出せない」と言われるほどの存在感を持つ食材です。
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■ 挽きたてを密封--鮮度へのこだわり
えごま粉は時間が経つほど香りと風味が失われやすい、鮮度が命の食材です。市販品の多くは製造から時間が経った状態で流通しますが、現地で挽きたてのえごま粉を、風味が逃げないうちに密封パックしてお届けします。
袋を開けた瞬間にふわっと広がる、香ばしいえごまの香り。この新鮮な風味こそが、韓国直仕入れならではの価値です。キムチや韓国食材を長年扱ってきた第一物産だからこそ実現できる、本場の味をそのままお届けするこだわりです。
■ えごまの栄養と注目される理由
えごまはその豊富な栄養素から、韓国のみならず日本でも健康・美容食材として注目が高まっています。
◆ オメガ3脂肪酸（α-リノレン酸）が豊富--体内では合成できない必須脂肪酸で、健康的な食生活をサポート
◆ 食物繊維が豊富--腸内環境を整える腸活にもぴったりな食材
◆ カルシウム・鉄分・ビタミンEなどのミネラル・ビタミン類も含有
◆ 低カロリーでありながら風味が豊かなため、少量で料理に深みを加えられる
※効能は一般的な栄養成分に基づく情報です。医学的な効果を保証するものではありません。
■ 韓国でのえごま粉需要 食卓に欠かせない存在
えごま粉は韓国の家庭料理において、ごま油や唐辛子粉と並ぶ欠かせない調味料の一つです。スンドゥブチゲやテールスープなどの煮込み料理に加えることでコクと風味を引き出し、ナムルや和え物に混ぜれば本格的な韓国の家庭の味になります。
サムギョプサルのタレや、ビビンバの仕上げにひとふりするのも定番の食べ方。韓国料理を家庭で再現したい方にとっては、えごまの葉・えごま油と並んで揃えておきたい必須食材の一つです。近年の韓国料理ブームとともに、日本でも需要が高まっています。
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■ こんな使い方がおすすめ
◇ ふりかけ感覚で
◆ アツアツの白米にひとさじふりかけて、ごま塩感覚で風味をプラス
◆ うどん・そば・冷麺などの麺料理のトッピングに
◆ ビビンバの上からかけて
◆ 豆腐や冷奴にかけるだけで、韓国風のひと品に
◆ 目玉焼きにトッピング、卵焼きの生地に混ぜ込んで
◇ 料理に混ぜて
◆ ナムルや和え物に混ぜ込んで本格的な韓国家庭料理の風味に
◆ スンドゥブやチゲなどのスープ料理に加えてコクと深みをプラス
◆ キムチを漬ける際のヤンニョムに加えて風味豊かに
◆ ごま油と合わせてドレッシングやタレに
◆ サムギョプサルのタレに混ぜて本場の味に近づける
■ こんな方におすすめ
◆ 韓国料理・韓国食材が好きで、本場の食材を揃えたい方
◆ 韓国料理を自宅で作るのが好きな方、料理研究家の方
◆ 健康食・発酵食品・腸活に興味のある方
◆ 美容・スキンケアに食事から取り組んでいる方
◆ 韓国好きの友人・家族へのちょっとしたギフトや手土産に
◆ えごまの葉やえごま油は知っているが、えごま粉は試したことがない方
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■ 商品概要
【商品名】 【韓国直輸入】えごま粉（????）
【価格】 550円（税込）
【内容量】 70ｇ
【原産国】 韓国
【保存方法】 直射日光・高温多湿を避けて保存。開封後は密封して早めにお使いください
【販売数量】 数量限定（なくなり次第終了）
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
【注意事項】 冷凍商品との同梱不可
【購入URL】https://shop.d1b.jp/view/item/000000000810?category_page_id=ct307
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■ 会社概要
1960年創業、三代にわたって受け継がれた伝統製法で作る、本場韓国のキムチ。
「すべてのお客様の"美味しい"のために」を理念に、皆様の食卓へ〈笑顔になるキムチ〉をお届けしています。
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 伝統製法キムチ、進化系キムチをはじめとしたナムルやタレ類、韓国食材・惣菜の製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店/上野本店】 東京都台東区東上野2-15-5
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【直営オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ サランチェ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【キムチソムリエ通信】 https://www.d1b.jp/magazine/
＜公式SNS＞
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・キムチソムリエ Instagram https://www.instagram.com/kimchi.sommelier/
・キムチソムリエサロン Instagram https://www.instagram.com/kimchisommelier.salon/
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配信元企業：株式会社第一物産
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