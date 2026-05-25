HOYA 株式会社（本社︓東京都新宿区 、代表執行役CEO︓池田英一郎）のメガネレンズ事業を

担うHOYA ビジョンケアカンパニーは、2026年６月１日にD.I.M.S.テクノロジーを採用した小児の近視向けメガネレンズ「ミヨスマート(MiYOSMART)」（以下「ミヨスマート」）を日本国内で発売開始いたします。

* D.I.M.S.=Defocus Incorporated Multiple Segments

網膜周辺において網膜の手前にピントが合う「近視性デフォーカス」を作り出すテクノロジー

画像はイメージです

ミヨスマートとは

このメガネレンズは、海外の大学との協力で開発されたD.I.M.S.テクノロジーに基づいています。

本製品は世界50か国以上で既に販売されています。(2026年5月時点)

ミヨスマートで採用されているD.I.M.S.テクノロジーは、周辺遠視性焦点ぼけ理論に基づいて網膜の手前に近視性のぼけを作り出します。小児の近視に考慮した特殊な構造(D.I.M.S.)を持ちながら、通常のメガネレンズとほぼ変わらない見た目を持つメガネレンズです。

ミヨスマートレンズを装用

レンズの特長

ミヨスマートレンズは以下の特長を備えており、活発に動き回る子どもの目をしっかりと保護します。

■耐衝撃性 ＊通常のプラスチックレンズに比べて割れにくい

■薄型かつ軽量

■UVカット

■反射防止





簡単メンテナンス

ミヨスマートは多くの子どもたちのライフスタイルに合うように、強撥水性で拭き取りやすさが長持ちするコート*が施されています。

* HOYA STX撥水コート採用

フレームの選び方

お好みのフレームと組み合わせてご使用いただけます。

近視の影響

近視は世界的に拡大する健康問題であり、2050年までに世界人口のほぼ50％が影響を受けると予測

されています。*2 子どもの近視を放置しておくと、将来重大かつ永続的な視覚障害をもたらす可能性があります。近視が1D（ディオプター）増加すると、将来の目に関連した疾患のリスクが58%増加するとも言われています。*3

2 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

*3 Bullimore MA, Ritchey ER, Shah S, Leveziel N, Bourne RRA, Flitcroft DI. The Risks and Benefits of Myopia Control. Ophthalmology. 2021. Nov;128(11):1561-1579.doi:

10.1016/j.ophtha.2021.04.032. Epub 2021 May 4. PMID: 33961969.

私たちの想い

ミヨスマートは毎日ふつうのメガネと同様に、かけるだけで視力サポートを実現できる小児の近視用メガネレンズです。HOYAビジョンケアカンパニーはミヨスマートを通じてより多くの子どもが健康に、そしてより充実した生活を送れるよう取り組んでいきたいと考えています。





▼小児の近視用メガネレンズ＜ミヨスマート＞の詳細はこちら

https://www.vc.hoya.co.jp/miyosmart/

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▽発売日：2026年6月1日

▽注意事項：ミヨスマートレンズの作製には眼科医の処方が必ず必要となります。

▽ご購入について：眼科医とメガネ店が連携し、お子さまの視力をサポートいたします。

・眼科医の判断により処方が必要だと判断された場合に、ミヨスマートの処方が出されます。

・眼科医からミヨスマートの処方箋が出されましたら、ミヨスマート購入のご相談ができるメガネ店を

ご訪問ください。

▽ミヨスマート取扱店：https://www.vc.hoya.co.jp/miyosmart/store_search/

販売名：ミヨスマート(MiYOSMART) 製造販売元：HOYA株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 届出番号：13B1X00253001774

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【メッセージ】

HOYAは、1941年東京・保谷（ほうや）町（現在：西東京市）にて「東洋光学硝子製造所」として創業、1962年メガネレンズの製造を開始しました。1967年日本で初めて（※）『境目のない遠近両用メガネレンズ』を発売、2003年には両面複合累進設計メガネレンズ[BOOM]を開発するなど、より優れた製品の提供を追求してまいりました。 ※HOYA調べ

お一人おひとりに合ったメガネレンズをご提供するため、ひいては全てのお客様に最適なメガネを手にしていただくために、私たちHOYAはこれからも進化し続けてまいります。

「We care about your eyes.～いつもあなたの眼のために」

HOYAビジョンケアカンパニーホームページ：https://www.vc.hoya.co.jp/

HOYAビジョンケアカンパニーFacebook ：https://www.facebook.com/hoyavc

【本リリースに関するお問い合わせ先】

HOYAビジョンケアグループお客様相談室

電話：0120-22-4080