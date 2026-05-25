株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、『CYBER・ホコリ防止カバー（Switch2ドック用）』を2026年5月27日（水）に発売いたします。 【製品ページ】https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036996/

ドックと本体をホコリから守るカバー

Switch 2本体を接続したドックに上からかぶせるだけで、Switch 2本体へのホコリの付着や、ドック内部へのホコリの侵入を防ぎます。 電源OFF後にかぶせても熱がこもりにくい、メッシュタイプのカバーです。 旅行や長期間使用しない際にかぶせておくことで、ホコリによる故障リスクを軽減できます。 ※ゲームプレイ時はカバーを外してご使用ください。 ※長期間使用しない場合は、安全のため電源ケーブルを取り外してください。

Joy-Con2を装着したまま使用可能

左右にゆとりを持たせた設計により、Joy-Con 2を装着したままカバーを装着できます。 両側面にはケーブル用の切り込みを設けており、電源ケーブルなどを接続したまま使用可能です。 また、水洗いできるため、ホコリが付着しても清潔な状態を保てます。 ※手洗いのみ可能です。 Nintendo Switch／Nintendo Switch（有機ELモデル）用ドックにも対応しています。

『CYBER・ホコリ防止カバー（Switch2ドック用）』製品概要

■カラー（JAN）：ブラック（4544859036996） ■対応機種：Nintendo Switch 2 ドック／Nintendo Switchドック（有機ELモデル含む） ■セット内容： ホコリ防止カバー×1 ■素材：ポリエステル ■サイズ：約 28.5×14.0×5.7cm ■重量：約 28g ■価格：オープンプライス（参考価格：1,408円（税込）／1,280円（本体）） ■発売日：2026年5月27日（水） ■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036996/

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。 ※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。 ※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

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