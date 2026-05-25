ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」)は、5月25日(月)より、「FUJIYAMAツインテラス往復バスクーポン」をモバイルチケットとして販売開始します。





これまで窓口のみで販売していた同クーポンが、今後はスマートフォンから手軽に購入可能になります。販売期間は、5月25日(月)から11月30日(月)までです。

モバイルチケットは、ジョルダンが提供する経路検索サービス「乗換案内」アプリで購入し、そのままスマートフォンで利用できるデジタルチケットサービスです。

「FUJIYAMAツインテラス往復バスクーポン」は、すずらん群生地(リリーベルヒュッテ)と、笛吹市にある標高約1,600メートルの新道峠に位置する展望デッキ「FUJIYAMAツインテラス」間を結ぶ往復バスクーポンです。





FUJIYAMAツインテラス





「FUJIYAMAツインテラス」は、正面に富士山、眼下に河口湖や山々の雄大な景色が広がる人気の絶景スポットで、山梨県内外から多くの観光客が訪れます。晴れた日には、2つあるテラスから異なる角度で富士山を望むことができ、写真撮影スポットとしても注目されています。

バス停「すずらん群生地」から約1km先のゲートより先は、「FUJIYAMAツインテラス」まで一般車両の進入が禁止されているため、本クーポンを利用することで便利にアクセスできます。また今回のモバイルチケット化により、事前購入が可能となり、観光客の利便性向上とスムーズな周遊観光につながります。





ジョルダンは、今後もデジタルチケットを通じて、観光地への快適な移動環境の提供に貢献していきます。









■「FUJIYAMAツインテラス往復バスクーポン」の概要

FUJIYAMAツインテラス専用バスの、すずらん群生地(リリーベルヒュッテ)～FUJIYAMAツインテラス間を結ぶ往復バスクーポンです。

※早朝プレミアム便・夜景ハイヤーは対象外です。





販売期間 ： 5月25日(月)～11月30日(月)

利用期間 ： ベストシーズン 5月・8月・10月・11月

ノーマルシーズン 6月・7月・9月

価格(税込)： ベストシーズン(5・8・10・11月)大人1,500円 / 小人750円

ノーマルシーズン(6・7・9月) 大人1,000円 / 小人500円









■「FUJIYAMAツインテラス往復バスクーポン」運行マップ

「FUJIYAMAツインテラス往復バスクーポン」運行マップ





■「FUJIYAMAツインテラス往復バスクーポン」画面イメージ

チケット利用画面イメージ





■チケット詳細ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/jtbkofu/ja/









■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、乗換案内を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関する No.1 ICT カンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである乗換案内アプリは累計5,500万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。









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