関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)は、京都府・大阪府・奈良県にまたがる木津川左岸の京阪奈丘陵域に建設され、整備・振興が進められているサイエンスシティです。公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構では、大学や研究機関の集積を活かし、世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点の形成を目指し、スタートアップ支援などの取組を進めています。

けいはんな学研都市にある京都府木津川市に立地しオーダー家具の製作を手掛ける「家具屋 スケッチ」(代表：土井 一真)は、株式会社TerrUP(代表取締役：村上 勇一)の竹割り箸アップサイクルブランド「TAKEZEN」の製造パートナーとして事業を本格始動します。

家具製作の技術を活かし、年間約43億膳廃棄される竹割り箸を、サステナブルで意匠性の高いインテリアへと再生します。





「家具屋 スケッチ」URL： https://r.goope.jp/sketch

「株式会社TerrUP」URL ： https://terrup.jp





大手総合環境企業にてご採用いただいた特注カウンター (サイズ：W3300×D900×H1000)

大手通信キャリア企業にてご採用いただいたラウンドテーブル (サイズ：Φ900×H700)





■背景

家具屋 スケッチは、竹割り箸のアップサイクルに挑む村上氏の想いに共感し、製造パートナーとして参画しました。職人の高度な技術と設計力を活かし、再生が難しい竹割り箸を、小物から大型テーブルまで、多彩な製品へと再生させることで、資源廃棄という社会課題の解決に取り組んでいます。









■展開内容

(1) 異業種パートナーシップによる「技術と想い」の社会実装

株式会社TerrUPに対して家具屋 スケッチが加工技術を提供し、二人三脚で製品化しました。スタートアップの柔軟な発想と、家具職人の確かな技術が融合することで、これまでは廃棄するしかなかった竹割り箸に「家具」という新しい命を吹き込み、社会課題を解決する持続可能なビジネスモデルを構築しています。





(2) 一般的な木材とは異なる「竹」特有の課題を、職人の技術で解決

一般の家具に使用される木材とは異なり、繊維が非常に硬いが裂けやすいという竹特有の「癖」を見極め、家具として再生するための独自の製造方法を確立しました。





(3) 竹割り箸の特性を最大限に引き出す意匠設計

竹割り箸特有の白色と煤竹色の2種類を組み合わせたデザインを描き出しています。一見して割り箸とは分からない上質な仕上がりと、家具としての高い耐久性を両立させるため、原材料の見極めから仕上げの塗装まで、プロの職人による高品質な家具に仕上っています。





(4) オーダー家具のノウハウを活かした「別注対応」の実現

家具屋 スケッチは、工務店様や設計事務所様のデザインを形にする「造作家具」を得意としています。この強みを活かし、「TAKEZEN」においても既定サイズだけでなく、オフィスや店舗の空間に合わせた、特注サイズや特殊形状の製作に対応します。









■会社概要

(1)家具屋 スケッチ

代表者 ： 土井 一真

所在地 ：〒619-0201 京都府木津川市山城町綺田中浜7

設立 ： 2019年6月

事業内容： 家具製造業

URL ： https://r.goope.jp/sketch





(2)株式会社TerrUP

代表者 ： 代表取締役 村上 勇一

所在地 ： 〒601-8001 京都府京都市南区東九条室町10

設立 ： 2024年3月

事業内容： 竹割り箸を再利用した家具の販売

資本金 ： 200万円

URL ： https://terrup.jp









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

＜家具製作・加工技術に関するお問い合わせ＞

家具屋 スケッチ

TEL ： 090-9164-5214

E-mail： groovin.high.66349@gmail.com





＜TAKEZENのご購入や製品に関するお問い合わせ＞

株式会社TerrUP

TEL ： 080-3844-5754

E-mail： info@terrup.jp