第17回「神楽坂落語まつり」が2026年6月20日 (土)・ 2026年6月27日 (土)に赤城神社参集殿（あかぎホール）（東京都 新宿区 赤城元町 1-10）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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かつて寄席や演芸場が立ち並んだ芸能のまち神楽坂で、とびきりの落語を味わう二日間。 17回目を迎える今年は、粋で洒脱な江戸前落語、味わい深い語り、そして爆笑必至の高座に加え、講談の新星が彩りを添えます。古今亭菊之丞プロデュースによる豪華な競演を、じっくり、たっぷり、お楽しみください。

神楽坂落語まつりとは

江戸時代から伝統芸能を脈々と受け継いできた東京・神楽坂は、明治・大正の頃には演芸場や演舞場などが点在し、庶民芸能の集積地として親しまれてきました。中でも神楽坂の寄席には夏目漱石も足繁く通い、昭和初期には界隈に5軒もの寄席が存在するなど、落語文化が大いに栄えました。昭和には柳家金語楼や古今亭志ん朝など、多くの名人がこの地に居を構え、昭和40年代には四代目三遊亭小金馬（後の二代目金翁）による毘沙門天善國寺での勉強会を契機に、落語会が盛んに開催され、多くの噺家たちが羽ばたいていきました。今なお、神楽坂のまち全体で寄席や落語会が行われ、“落語のまち”としての伝統が息づいています。 こうした流れを受け継ぎ、「神楽坂落語まつり」は2009年、地元有志による手づくりの落語会としてスタート。プロデューサーには、第1回より粋な江戸落語の正統派として知られる古今亭菊之丞師匠が務めています。師匠は長年にわたり、毘沙門天善國寺にて定例の独演会を継続し、地域の落語文化を牽引してきました。「第三次神楽坂落語ブーム」とも称される近年の盛り上がりの立役者であり、まさに“神楽坂落語の顔”ともいえる存在です。「神楽坂落語まつり」では毎回菊之丞師匠自らがテーマを設定し、出演者の顔付けを行うことで、神楽坂ならではの風情と魅力が溢れる落語会をつくり上げています。

今回注目の高座

今回、ご注目いただきたい組み合わせは6月20日（土）夜席の「菊之丞 いちか 二人会」です。神楽坂落語まつりをプロデュースする古今亭菊之丞。その「正統派」江戸落語の名手が二人会の相手に指名したのは、今秋に真打昇進を控える講談の新星、田辺いちか。今回出演する豪華な落語家たちの中において、講談ならではの一味違う熱気と彩りを添えます。いつもの落語まつりとは違い、落語と講談という異なる話芸の競演を堪能できる二人会。初めて話芸に触れる方にもおすすめの高座です。

菊之丞 いちか 二人会

【6月20日（土）】 夜席 18:00開演（開場17:30） 出演：古今亭菊之丞、田辺いちか（講談） ※その他公演は予定枚数終了。当日券販売の予定はございません。

古今亭菊之丞プロフィール

東京都出身。1991年古今亭圓菊に入門、前座名菊之丞。1994年、二ツ目に昇進。1998年、北とぴあ若手落語家競演会にて北とぴあ大賞受賞。2002年NHK新人演芸大賞落語部門大賞受賞。2003年、真打に昇進。2013年、第63回芸術選奨文部科学大臣新人賞（大衆芸能）。2017年、第71回芸術祭賞優秀賞受賞。2019年、NHK大河ドラマ「いだてん」落語監修、江戸ことば指導をしながらも6代目金原亭馬生役として出演（第22話）。ほか現在、テレビ・ラジオなど多数出演。2020年落語協会理事就任。「江戸・明治を感じさせる噺家」といわれ、音曲噺にも定評がある。

田辺いちかプロフィール

福岡県北九州市出身。2014年 田辺一邑に入門。2019年 二ツ目に昇進。古典から新作まで幅広い演目で活躍中。明るく軽やかな語り口と、人物の心情をていねいに描き出す読み口にに定評があり、寄席や独演会のほか、学校や企業での公演、NHKラジオ他数々のメディア出演など活動の場を広げている。各方面より期待と注目を集める若手実力派講談師。2026年秋には真打昇進が決定している。

開催概要

第17回「神楽坂落語まつり」 開催期間：2026年6月20日 (土) ・ 2026年6月27日 (土) 会場：赤城神社参集殿（あかぎホール）（東京都 新宿区 赤城元町 1-10） ■出演者 桃月庵白酒、古今亭文菊（6月20日（土）昼席 13:30） 古今亭菊之丞、田辺いちか（講談）（6月20日（土）夜席 18:00） 林家正蔵、柳家喬太郎（6月27日（土）昼席 13:30） 古今亭菊之丞、柳家三三（6月27日（土）夜席 18:00） ※公演日時順 ■開催スケジュール 2026年06月20日(土) 13:30 白酒 文菊 二人会※予定枚数終了 2026年06月20日(土) 18:00 菊之丞 いちか 二人会 2026年06月27日(土) 13:30 正蔵 喬太郎 二人会※予定枚数終了 2026年06月27日(土) 18:00 菊之丞 三三 二人会※予定枚数終了 ※開場は開演の30分前 ■チケット料金（全席自由） 各公演前売り：4,500円 当日：5,000 円 主催：「神楽坂伝統芸能」実行委員会 共催：新宿区 後援：NPO法人粋なまちづくり倶楽部／一般社団法人 新宿観光振興協会 企画制作：株式会社粋まち プロデュース：古今亭菊之丞

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