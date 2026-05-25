オリジナル商品の企画・販売を行うKAWA Village（所在地：東京都江戸川区、代表：河村 重明）は、自社ブランド「Harewith」より、PCゲーマーのパフォーマンスを最大限に引き出すゲーミングアームカバー『侍アーム type G』を、2026年5月下旬よりAmazon.co.jpにて販売開始いたします。 本製品は、数々の大会で優勝・入賞実績を持つプロゲーマー・上谷尚氏監修のもと、eスポーツの現場から生まれた本格仕様のゲーミングギアです。 近年主流のガラス製マウスパッドから定番の布製パッドまで幅広く対応し、厳選された低摩擦素材がFPSやTPSでのプロレベルのシームレスなマウス操作を実現します。

■開発の背景 ～勝つための本格装備～

PCゲーマーにとって、マウスパッドと腕の摩擦はパフォーマンスを左右する大きな要因です。 本製品は、「プロレベルの操作感を求める全てのプレイヤー」のために開発されました。 プロゲーマー・上谷尚氏の経験と知見をもとに細部までこだわり、温度や湿度による「滑りの変化」を最小限に抑え、どんな環境でも一貫した滑りを提供することで、プレイヤーのポテンシャルを最大限に引き出します。 ＜監修：プロゲーマー 上谷尚 氏 大会実績＞ ・PJS シーズン6 フェーズ1～2 G1 (国内大会) フェーズ2 3位 ・GeForce cup #2 squad 優勝 ・pubg technoblood cup ソロ、DUO優勝 ・pubg technoblood cup ファイナル ソロ優勝

■『侍アーム type G』の主な特長

圧倒的な低摩擦でエイムを加速

厳選された高密度ナイロン素材を採用。マウスパッド（布製・ガラス製問わず）との摩擦を極限まで抑え、引っ掛かりのないスムーズなマウス操作を実現します。FPSやTPSでの微細なトラッキングや素早いフリック操作を強力にサポートします。

エルゴノミクスデザインと快適性

腕の形状に合わせた立体裁断により、締め付けすぎず、かつ筋肉の動きをサポートする絶妙なフィット感を実現。 高機能ストレッチ素材により、長時間のプレイでも快適性を失いません。

プレイスタイルで選べる「2つのデザイン」

手のひらの自由度がある手首までの「スタンダードタイプ」と、手の甲まで保護するフルカバーの「サムホール（親指穴）タイプ」の2つのデザインをご用意しました。

ズレを防止する上部滑り止め加工

上腕部には滑り止め加工を施してあります。激しい腕の動きでもスリーブがずり落ちる心配がなく、プレイ中に位置を直すストレスから解放されます。 適度なコンプレッション（着圧）が筋肉のブレを抑え、筋肉の疲労も軽減。パフォーマンスを安定させます。

優れた通気性と吸汗速乾性

長時間の激しいプレイでも蒸れにくい高機能ストレッチ素材を使用。 汗を素早く吸収・拡散し、肌をドライに保つことで、集中力を削ぐ不快感を軽減します。夏場や暖房の効いた部屋でのプレイにも最適です。 さらにUVカット機能も備えています。 ■様々なシーンで活躍 ・FPS、TPS、MOBA、RTSなどのPCゲーム全般 ・長時間のペン操作を伴うイラスト制作 等

■製品概要

ブランド名：Harewith（ハレウィズ） 製品名 ：ゲーミングアームスリーブ 侍アーム type G 発売日 ：2026年５月下旬 カラー ：[ブラック ] 販売場所 ：Amazon.co.jp ＜タイプとサイズ詳細＞ ※伸縮性がある素材を使用しているため、多少の誤差が生じる場合がございます。 ・スタンダードタイプ Sサイズ：全長45－46cm、上腕周囲20-25cm 男性用M/Lサイズ：全長46－47cm、上腕周囲25-30cm ・サムホールタイプ Sサイズ：全長40-41cm、上腕周囲22-26cm 男性用M/Lサイズ：全長42-43cm、上腕周囲25-30cm ■事業者概要 屋号 ：KAWA Village 代表者 ：河村 重明 所在地 ：〒133-0051 東京都江戸川区 事業内容：オリジナル商品の企画・販売