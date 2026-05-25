フェアモント シンガポールは、2026年5月18日から11月17日まで、没入型ファミリーステイ体験を通じて、Pinkfongのベイビーシャークの世界を再現します。シンガポール政府観光局とピンクフォンカンパニーのコラボレーションにより実現された本企画は、従来のファミリーステイをストーリー主導の冒険体験へと展開します。テーマ性豊かな宿泊、遊び心あふれるダイニング、そしてご家族で一緒に探求できるインタラクティブな体験を組み合わせ、新しい滞在のかたちを提案します。 本企画を通じてシンガポールでは初めて、ベイビーシャークに加え、個性豊かなローカルキャラクターが2匹登場します。。シンガポール政府観光局のマスコットでマーライオンに着想を得た「マーリー」と、フェアモント シンガポールのライオンマスコット「パクチック」です。キャラクターたちが力を合わせ、世界的エンターテインメントとローカルの魅力を融合させた、新たな旅体験を創出します。

フェアモント シンガポールおよびスイスホテル・ザ・スタンフォードのマネージング・ディレクター、ウィリアム・J・ハーンドリクマン氏は次のように述べています。「本コラボレーションは、ベイビーシャークの世界的な魅力とシンガポールならではの要素を結び付け、ご家族にとって没入感があり、魅力的で、思い出に残る体験を生み出します。」 ファミリーステイ・パッケージには、客室内のテーマに沿った演出、専用のベイビーシャークTVチャンネルに加え、トートバッグ、キーホルダー、そしてコレクション性のあるぬいぐるみなどの限定の宿泊特典グッズが含まれており、これらはご予約1件につき1セットが提供されます。 本企画の中心となるのは、フェアモント シンガポールのプールサイドダイニング「ザ エイト」です。ここでは、会場がベイビーシャーク仕様に変身し、ベイビーシャークに着想を得たメニューや貸し出し用のテーマ別プール用おもちゃを揃えております。お子様向けにデザインされながらも家族全員に楽しんでいただけるこのメニューには、「チョンプ＆チップス」「ウーイー・グーイー・マック＆チーズ」「ライオン・シティ・クランチ・サテ」「プールサイド・フィンタスティック・ピザ」といった遊び心あふれる料理に加え、「チェンドル・シフォンケーキ」「マンゴー・スプラッシュ」などのデザートもご用意しています。 インタラクティブなアクティビティは客室の枠を超えてお楽しみいただけます。「リトル・フィンズ・カップケーキ・デコレーション・ワークショップ」ではベイビーシャークをテーマにしたお菓子を自由に創作することができ、また特定の日程には、ベイビーシャークとマーリーが館内各所でグリーティングイベントを行います。 ホテル宿泊者でなくとも、ダイニング、ワークショップ、グッズ販売は一般のお客様もご利用いただけるため、宿泊を伴わずに本コラボレーションをお楽しみいただけます。 本企画は2026年5月18日から11月17日まで開催され、ファミリーステイ・パッケージは1泊459++シンガポールドルからご利用いただけます。期間中は、「ザ エイト」でのテーマダイニング、「リトル・フィンズ・カップケーキ・デコレーション・ワークショップ」、限定グッズもご用意しています。ご予約およびプログラムの詳細は、フェアモント シンガポールのベイビーシャーク特設サイト https://www.fairmont-singapore.com/offer/baby-shark-family-stay/ ご覧ください