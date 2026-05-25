株式会社オレンジページ（東京都港区）は、長年にわたりプロの占い師への指導も行ってきた、知る人ぞ知る実力派の鑑定士・天河日月（あまかわひつき）氏の著書『人生好転の道しるべ よく当たる！易タロット占い』を2026年5月26日（火）に刊行します。小社刊のロングセラー『幸運の羅針盤 易タロットカード』の公式解説書でありながら、本書単体でも「一瞬で答えが出る占い」として活用でき、予測不能な時代に心の指針を求める方に最適な一冊です。

本だけでも占え、カードを併用することでさらに深い読み解きが可能に！

本書の最大の特長は、占いたい内容を思い浮かべて本をパッと開くだけで、そのページが答えになる「書物占い（ビブリオマンシー）」としても楽しめる手軽さです。特別な道具を準備する必要がなく、いつでもどこでも即座に指針を得られます。さらに、天河日月氏による『幸運の羅針盤 易タロットカード』と併用することで、カードが示す象意をより立体的に、より深く読み解くことが可能に。初心者からカード愛好者まで、ステージに合わせた使い分けができます。

イラストで直感的にわかり、行動に直結する言葉が背中を押してくれる

難解な易の「象意」を、人気絵本作家・鈴木まもる氏の温かいイラストで視覚化。文字を読む前に状況を直感的に理解できます。解説文では「一歩を踏み出せない方へ」という具体的な行動指針や、相手とのパワーバランスを示す「陰陽マーク」などを掲載。占いの結果を、そのまま「明日の行動」へと繋げられ、迷ったときに背中を押してくれる一冊です。

■主な内容（目次）

●はじめに ●本書の見方・使い方（六十四卦の解説について） ●「★」の活用方法～1日の運勢～ Part1 はるか昔から伝わる「易」の基本知識 ●そもそも易とは、易タロットカードとは？ ●六十四卦・八卦の成り立ち ●八卦の意味（乾・兌・離・震・巽・坎・艮・坤） ●陰陽マークの4つのパターン Part2 人生好転の道しるべ 六十四卦の意味・運勢 ●第1卦「乾為天」から第64卦「火水未済」まで各卦の個別解説 他 Part3 易タロットカードの展開法＆読み解き方の例 ●1枚引き ●ヘキサグラム ●年盤スプレッド 他

■著者プロフィール

天河日月（あまかわひつき） 向学学館主宰。太極運命術学会理事、日本易学協会会員。 幼少の頃より不思議な体験を通し、宇宙や運命学に興味を持つ。学校・各種教室・ゼミナール・門下生となり、多くの先生に師事。教室開校資格、師範資格、講師資格、鑑定師資格など複数を取得。長年にわたり、向学学館にて占いの鑑定や講座を行っている。著作に『幸運の羅針盤 易タロットカード』（小社刊）がある。 https://hitsuki.com/

■書誌情報

書名：『人生好転の道しるべ よく当たる！易タロット占い』 著者：天河日月 発売日：2026年5月26日（火） 定価：1,760円（税込） 判型：A5判・160ページ 書誌ページ：https://www.orangepage.net/books/2068

好評発売中！『幸運の羅針盤 易タロットカード』

『幸運の羅針盤 易タロットカード』 https://www.orangepage.net/books/1907

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