この度、北海道産業医オフィス(所在地：北海道札幌市、URL： https://ezoworkers.com )は、企業向けストレスチェックサービス「ストレスチェッカー」を提供する株式会社HRデータラボ(本社所在地：東京都新宿区、URL： https://stresschecker.jp )と提携し、北海道内企業に対するストレスチェック実施支援体制の強化を開始いたしました。





北海道産業医オフィスと株式会社HRデータラボが提携





■提携の背景

近年、メンタルヘルス不調による休職や労災認定件数の増加が社会課題となる中、ストレスチェック制度の対象拡大が大きな注目を集めています。

これまでストレスチェックは、従業員50人以上の事業場に対してのみ実施が義務付けられており、従業員50人未満の事業場については努力義務とされていました。

しかし、労働安全衛生法の改正法が公布され、ストレスチェックを全事業所で義務化することが正式に決定しました。

また、厚生労働省は2026年5月18日の労働政策審議会において、2028年4月から全事業所で義務化する方針を明らかにしています。

これにより、中小企業を含む幅広い事業者において、従業員のメンタルヘルス対策体制の整備がこれまで以上に重要になると見込まれています。

北海道産業医オフィスでは、こうした社会的背景を踏まえ、株式会社HRデータラボが提供する「ストレスチェッカー」を活用し、企業のストレスチェック実施から集団分析、高ストレス者への医師面談、職場環境の改善提案までを一貫してサポートいたします。









■ストレスチェッカーについて

「ストレスチェッカー」は、株式会社HRデータラボが提供する企業向けストレスチェックサービスです。日本最大級のストレスチェックサービスとして、累計10,000社以上への導入実績を有しており、官公庁、大学、病院、上場企業を含む幅広い組織で利用されています。

厚生労働省のストレスチェック制度に準拠した形で、企業のストレスチェック実施を支援しています。Web上での簡便な受検環境に加え、集団分析や結果管理機能などを備えており、企業規模を問わず導入しやすいことが特徴です。









■ストレスチェッカーを活用した北海道産業医オフィスの取り組み

北海道産業医オフィスでは産業医サービスだけではなく、従業員が50人未満の事業所向けの「顧問ドクター」サービスも提供しております。

産業医サービスおよび「顧問ドクター」サービスにおいて、「ストレスチェッカー」を活用したストレスチェック導入支援から、医師としての実施者対応、高ストレス者への面談、集団分析結果を踏まえた職場環境の改善提案までを一括でサポートいたします。

北海道という広域エリアの特性も踏まえ、オンラインツールを活用した柔軟な面談体制を整備しており、札幌圏以外の地域企業にも対応しております。









■北海道産業医オフィス 代表 伊勢谷直隆 コメント

近年、メンタルヘルス不調による休職や離職への対応は、多くの企業にとって重要な経営課題となっています。

特に、ストレスチェックの全事業所義務化が進む中で、中小企業においても「何から始めればよいのか分からない」というご相談を受ける機会が増えております。

今回、株式会社HRデータラボと提携し、実績あるストレスチェックシステムである「ストレスチェッカー」と当社の産業医・精神科医による産業保健体制を組み合わせることで、企業のメンタルヘルス対策をより実践的に支援できるようになりました。

単にストレスチェックを実施するだけではなく、その後の高ストレス者対応や職場環境改善まで一貫してサポートすることで、働く方々が安心して働き続けられる職場づくりに貢献してまいります。