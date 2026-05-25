駐日インド大使館(東京都千代田区九段南2-2-11)は、国連が定める「International Day of Yoga(国際ヨガの日)」を記念し、2026年6月21日(日)に東京・築地本願寺にて、ヨガイベントを開催いたします。





国際ヨガの日





歴史と荘厳さが調和する築地本願寺の境内で、朝の清らかな空気を感じながら行うヨガは、まさに心身をリセットする特別なひとときです。都会の喧騒を離れ、インド古来の叡智に触れるこの機会は、一日の始まりを彩る特別な朝の習慣となることでしょう。ヨガ初心者の方も安心してご参加いただけます。

当日は、「国際ヨガの日」オリジナルTシャツ(先着順)のプレゼントや、インド発ヘルシーフードもご用意しております。※Tシャツおよびヘルシーフードは数に限りがございます。





ヨガの様子(1)

ヨガの様子(2)





■イベント概要

日時 ： 2026年6月21日(日) 午前7時～8時(開場：午前6時30分)

会場 ： 築地本願寺(東京都中央区築地3-15-1)

参加費 ： 無料(※事前登録制)

持ち物 ： ヨガマットをご持参ください

お申込方法： 以下のURLまたは二次元コードよりご登録ください。

申込リンク： https://shorturl.at/HYfUf





二次元コード





■国際ヨガの日とは

国連は177ヶ国と地域の賛同を得て、6月21日を「International Day of Yoga(国際ヨガの日)」と制定しました。国際ヨガの日は、ヨガを実践することで得られる多くの恩恵について世界中で認識を高め、ヨガで心身のつながりを向上し、誰もがより健康に、より幸せに、ストレスフリーな未来を創造することを目的としています。





国際ヨガの日は、ヨガが心身にもたらす恩恵について感謝し、世界中でヨガを楽しむ日です。