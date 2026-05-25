有限会社ダディーズオピニオン(埼玉県飯能市、代表取締役：田中ケン)は、2026年5月30日(土)・31日(日)の2日間、群馬県高崎市の「観音山ファミリーパーク」にて、県内最大級の体験型アウトドアイベント『GUNMA outside Festival 2026』を開催いたします。

本イベントは、単なるアウトドアギアの展示にとどまらず、豊かな自然の中でアクティビティ、ワークショップ、グルメ、ショッピングを五感で楽しめる総合体験型フェスティバルです。本格的なキャンプシーズンの到来を前に、家族や仲間と1日中ソト遊びを満喫できるコンテンツをお届けします。





イベント画像





■イベント概要

名称 ： GUNMA outside Festival 2026

会場 ： 観音山ファミリーパーク 森の芝生広場(群馬県高崎市寺尾町1064-30)

日時 ： 2026年5月30日(土)9：30 ～ 17：00

2026年5月31日(日)9：30 ～ 15：30

参加費： 入場無料(一部有料コンテンツあり)

主催 ： GUNMA outside Festival 実行委員会

協力 ： 観音山ファミリーパーク









■『GUNMA outside Festival 2026』4つの見どころ

(1) 子どもたちが大はしゃぎ！緑に囲まれたアクティビティゾーン！

毎年大人気のアトラクションが今年も充実！大迫力の「バンジートランポリン」や大型「エア遊具」をはじめ、近年注目を集める「ボルダリング」「スラックライン」など、豊かな自然の中で思いきり体を動かせる体験型アクティビティが目白押しです。





バンジートランポリン





ボールプール





ちびっこアドベンチャー





(2) 見て、触って、その場で買える！最新ギア＆憧れの車両展示

広大な芝生広場に、話題のテントや調理器具、スタイリッシュなアウトドアウェアが大集合。店舗とは違い、実際のフィールドに近い環境で製品を確かめ、その場で購入可能です。さらに、憧れの「車中泊」仕様車から最新のカスタムカーまで、アウトドアライフを豊かにする車両展示も行います。





ギア展示





販売ブース





車両展示





(3) プロ直伝のBBQ講座も！五感を刺激するアウトドアグルメ

美味しい匂いに包まれるフードエリアでは、キッチンカーに加え、今年は特別な食体験をご用意しました。

・プロが教える！オージー・ビーフBBQ講座： アンバサダーが厚切りステーキの「最高の焼き方」をレクチャー。焼き上がったステーキはその場でご試食いただけます。

・全米No.1ブランド「ジョンソンヴィル」ソーセージ試食： ジューシーで旨味たっぷりの大人気ソーセージを、青空の下で堪能していただけます。





オージー・ビーフBBQ講座





キッチンカー





ジョンソンヴィルソーセージ試食





(4) 掘り出し物が見つかるマルシェ＆自分だけのお宝を作るワークショップ

キャンプファンはもちろん、公園に遊びに来た方も楽しめるカルチャーコンテンツが充実。

・マルシェ＆ショッピング： 各地の特産品や個性豊かなハンドメイド品が、イベント限定の特別価格で手に入るチャンスです。

・ワークショップ： 自分だけのアウトドアグッズ作りなど、子どもから大人まで夢中になれるクリエイティブなモノづくり体験を提供します。





マルシェ





マルシェ 2





ワークショップ





■outside Festivalについて

「今までにない都市型“体験型”イベントを開催したい！」という想いから、2013年に豊洲でスタートした『TOKYO outside Festival』。2014年からは新宿中央公園に場所を移し、出展者と来場者を年々増やし続け、2018年には147社が出展、4万人以上が訪れる大型イベントへ成長しました。2020年からは、春に新宿中央公園、秋に国営昭和記念公園で開催される都内最大級のアウトドアイベントとして定着しています。2024年からは熊本県水上村で「MIZUKAMI outside Festival」、2025年からは群馬県高崎市で「GUNMA outside Festival」を開催している。





イベントロゴ





【公式情報】

公式HP ： https://outside-festa.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/tokyo_outside_festival/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/profile.php?id=100069610194100





・総合プロデューサー





田中ケン プロフィール





快適生活研究家 田中ケン

1964年生まれ。高校卒業後、男性雑誌を中心にファッションモデルとして活躍。25歳で父親になったことをきっかけにアウトドアの魅力を再発見し、1992年「レイドゴロワーズ」、1993年「ボーダートゥボーダー」を完走。以降、“快適生活研究家”としてメディアやイベントで活動し、2008年には北軽井沢にキャンプ場「outside BASE」をオープン。日本のアウトドアシーンを牽引する第一人者。





・イベントディレクター





田中翔プロフィール





田中翔

1991年東京都生まれ。大学卒業後、海外生活とマーケティング関連企業での勤務を経て、2019年に株式会社アウトサイドを創業。取締役社長として、アウトドア領域に特化した企画・制作・イベント運営を展開。全国各地のアウトドアイベントで総合ディレクターや企画プロデューサーとして活躍するほか、商品開発やPR施策、体験コンテンツ監修など幅広い企画支援も手がけている。オージービーフのアンバサダー『Aussiebeef Mates』としても活動。