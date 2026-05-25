Zoomlion、アフリカにおける現地事業を強化し、地域インフラ開発を支援

モロッコ・カサブランカ、2026年5月22日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （以下「Zoomlion」）は、地域インフラ、農業機械化、および長期的な市場発展をより適切に支援するため、アフリカにおける現地事業を強化しています。この取り組みは、中国と外交関係を有するアフリカ53か国を対象とした中国の拡大ゼロ関税政策や、2026年にモロッコで開催予定の中国・アフリカ経済貿易博覧会（China-Africa Economic and Trade Expo）を背景として進められるものです。これにより、Zoomlionが現地サービスネットワークをさらに強化し、アフリカ各市場における顧客およびパートナーとの協力関係を深化させる絶好の機会を生み出しています。

アフリカ市場への長期的な取り組みの一環として、Zoomlionはこのほど、カサブランカにモロッコ現地法人を開設しました。これは、同社が継続的に推進している現地化戦略におけるさらなる一歩となるものです。この新たな現地拠点は、機器供給体制、スペアパーツ供給支援、および現地サービス対応力の向上を目的としたものであり、Zoomlionの北アフリカ事業における重要拠点としてのモロッコの役割を強化するものでもあります。この新たな現地法人を通じて、Zoomlionは顧客ニーズにより迅速に対応するとともに、モロッコおよびより広範な北アフリカ市場全体における建設、輸送、港湾、スタジアム、およびエネルギー関連プロジェクトに対して、より効率的な支援を提供することを目指しています。

Zoomlionは2007年にアフリカ市場へ進出しており、中国の設備機器メーカーの中でも早期にアフリカ大陸へ事業展開した企業の一つです。約20年にわたる事業展開を経て、同社はアフリカ全域で幅広い事業基盤を構築しており、建設機械、鉱山機械、および農業機械が同社の地域事業の中核を成しています。

アフリカ全域において、Zoomlionの設備機器は、エジプトのNew Administrative Capital、タンザニアのJulius Nyerere Hydropower Project、チャドのN'Djamena Stadium、ならびにセネガルとモーリタニアを結ぶRosso Bridgeを含む、多数の主要インフラおよび開発プロジェクトを支援してきました。同社はまた、アフリカ全域において農業機械分野における事業展開を継続的に拡大しており、地域農業、農業機械化、およびアフターサービス需要を支援しています。

Zoomlionは、2026年にモロッコで開催される中国・アフリカ経済貿易博覧会（China-Africa Economic and Trade Expo）において、最新世代のフラッグシップ製品をさらに紹介する予定です。同社はまた、スマート農業機械、精密作業、および遠隔保守に関する交流を促進するため、中国・アフリカ農業機械応用・発展セミナー（China-Africa Agricultural Machinery Application and Development Seminar）を含む専門イベントを開催する予定です。

Zoomlionのアフリカ事業は2025年にも力強い成長を継続しており、同地域における売上高は前年比157％増加しました。同社は今後も、現地事業運営の強化、サービス対応力の拡充、および現地パートナーとの連携を通じて、アフリカ全域におけるインフラ開発と地域の長期的な発展を支援していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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