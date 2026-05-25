Xinhua Silk Road：安徽省、世界の科学技術人材を誘致するイノベーション・起業コンテストを開始

北京、2026年5月22日 /PRNewswire/ --中国東部・安徽省の省都である合肥市において、2026年5月から9月まで、イノベーションと起業家精神を競うコンテストが開催されます。このコンテストは、同省のイノベーション拠点である「イノベーション大連合（Grand Union of Innovation：GUi）」に、世界中の科学技術人材や質の高いイノベーション・起業プロジェクトを呼び込むことを目的としています。





「夢を持って行こう（Go with Dream）」をテーマとする「2026 Global Tech Talents Innovation and Entrepreneurship Competition」は、現在から7月31日まで、主に海外および安徽省外の科学技術人材や研究チームを対象に、科学技術イノベーション・プロジェクトを募集しています。予選は8月に、決勝は9月に実施されます。

このコンテストは、合肥市の産業発展計画に基づいて設計されており、次の3つのトラックが設けられています。基幹産業、新興産業、未来産業です。提出されるプロジェクトは、参加チームによる独自のイノベーション成果であり、大きな市場の可能性を秘めているとともに、合肥市の産業発展の優先分野に合致している必要があります。

3つのトラックは、インテリジェントコネクテッド新エネルギー車、新世代情報技術、新エネルギー、ハイエンド設備製造、人工知能、低空経済、商業用宇宙開発、量子技術、深宇宙探査、核融合エネルギー・水素エネルギー、そして6G技術など、幅広い最先端分野をカバーしています。

このコンテストは、GUiTEK Service Platform (Anhui Province) Co., Ltd. と USTC Innovation Valley の Global Alumni Affairs が共同で主催し、各トラックにおいて1位、2位、3位および佳作が表彰されます。賞金総額は420万元です。受賞後9か月以内に、プロジェクトを登録し、GUi で実際に事業を開始したチームは、賞金を受け取る資格を得られます。

また、主催者は1億元相当の「夢基金（Dream Fund）」インセンティブ制度を設け、優れたプロジェクトに対して全方位的な支援を提供します。条件を満たした受賞プロジェクトは、GUi による専門的な支援、無料の短期宿泊施設、最大6か月間のワークスペース家賃減免または免除、ベンチャーキャピタルや私募ファンドとのロードショーマッチングサービス、起業ローン支援、さらに地元の有力企業とのシナリオベースのマッチングなどを優先的に受けることができます。

主催者は、このコンテストを通じて、「コンテスト経験 → 短期移行 → 長期定着」という新しい人材誘致モデルを模索しています。これにより、より多くの科学技術人材を合肥市に定着させるとともに、より多くの質の高い科学技術イノベーション資源を GUi に集積させることを目指しています。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/350666.html

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com