那須サファリパーク・那須ワールドモンキーパーク 栃木県・千葉県・宮城県民限定 県民感謝キャンペーン開催

那須サファリパーク・那須ワールドモンキーパーク 栃木県・千葉県・宮城県 県民感謝キャンペーン開催します

那須サファリパークと那須ワールドモンキーパークでは2026年6月1日(月)～6月30日(火)の期間中、栃木県・千葉県・宮城県にお住まいの方を対象に｢県民感謝キャンペーン｣を開催いたします。新緑が広がる初夏の那須高原をお楽しみください。

◎那須サファリパーク

【優待内容・概要】

ライオンバス無料

デイサファリ・ナイトサファリ共通

大人１２００円 子ども６００円のライオンバスが無料に！

◎那須ワールドモンキーパーク

【優待内容・概要】

ゾウライド半額

1組3000円が1500円に！

※入園料金はそれぞれ別にかかります。

※当日受付窓口にて、栃木県・千葉県・宮城県在住を証明できるもの(免許証・保険証など)を

ご提示いただきます。

※他の割引、サービスとの併用はできません。

【 お問い合わせ先】

栃木県那須郡那須町高久乙3523 栃木県那須郡那須町高久甲6146

TEL:0287-78-0838 TEL:0287-63-8855

担当：山口 担当：叶谷（かなや）