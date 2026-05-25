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那須サファリパーク・那須ワールドモンキーパーク 栃木県・千葉県・宮城県民限定 県民感謝キャンペーン開催
那須サファリパーク・那須ワールドモンキーパーク 栃木県・千葉県・宮城県 県民感謝キャンペーン開催します
那須サファリパークと那須ワールドモンキーパークでは2026年6月1日(月)～6月30日(火)の期間中、栃木県・千葉県・宮城県にお住まいの方を対象に｢県民感謝キャンペーン｣を開催いたします。新緑が広がる初夏の那須高原をお楽しみください。
◎那須サファリパーク
【優待内容・概要】
ライオンバス無料
デイサファリ・ナイトサファリ共通
大人１２００円 子ども６００円のライオンバスが無料に！
◎那須ワールドモンキーパーク
【優待内容・概要】
ゾウライド半額
1組3000円が1500円に！
※入園料金はそれぞれ別にかかります。
※当日受付窓口にて、栃木県・千葉県・宮城県在住を証明できるもの(免許証・保険証など)を
ご提示いただきます。
※他の割引、サービスとの併用はできません。
【 お問い合わせ先】
栃木県那須郡那須町高久乙3523 栃木県那須郡那須町高久甲6146
TEL:0287-78-0838 TEL:0287-63-8855
担当：山口 担当：叶谷（かなや）