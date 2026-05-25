上海電気が国際生物多様性の日を記念し、地域に根ざした環境保全活動を実施





上海、2026年5月22日 /PRNewswire/ -- 5月22日の国際生物多様性デーに際し、上海電気（SEHK：02727、SSE: 601727）は、工場やプロジェクト拠点における地域に根ざした環境保全活動を紹介しました。拠点ごとの取り組みを通じて、産業プロジェクトが環境負荷を低減し、生物多様性を保護できる可能性が示されました。

今年のテーマ「世界への影響につながる地域活動（Acting locally for global impact）」は、持続可能性への世界的な取り組みを地域レベルの行動に落とし込むことを呼びかけるものです。産業企業にとって、生物多様性の保護は、よりクリーンなエネルギー利用から環境管理の強化まで、プロジェクトや拠点レベルでの実践的な取り組みから始まります。上海電気が中国とマレーシアで実施したプロジェクトは、このアプローチが異なる事業環境においてどのように適用できるかを示しています。

長江流域初の大規模再生可能エネルギーによる「ゼロカーボン島」における綿船風力発電プロジェクト（Mianchuan Wind Power Project）は、こうした地域密着型のアプローチを体現しています。2025年5月、Shanghai Electric Wind Power Groupが島の環境条件に合わせて特別設計した18基のEW5.6N-202風力タービンを備えたこのプロジェクトは、全面的に送電網へ接続され、9月には商業運転を開始しました。

エネルギー貯蔵や太陽光発電と統合されたこれらのタービンは、クリーンなマイクログリッドを構成し、年間2億4400万kWhを発電して3万2000人の住民に電力を供給すると同時に、2億kWh超のグリーン電力を島外にも供給しています。このプロジェクトは、年間9万6,000トンの標準炭使用量削減と24万トンのCO₂排出削減を実現すると共に、地元で500人の雇用を創出し、年間2億元の生産額および1,500万元（約220万米ドル）の税収・利益に貢献しています。

島の複雑な環境条件に適応するようカスタマイズされた低風速タービンは、風力・太陽光・蓄電を統合したシステムを実現しました。これにより、長江流域の島嶼部おける再現可能なゼロカーボン転換モデルが構築され、地域の長年の課題であった単一電源依存の問題を解決すると共に、生態系や生物多様性の保全にも貢献します。

マレーシアのサラワク州では、Shanghai Electricが500-kV Similajau‑Bunut送電線プロジェクトも完工しました。全長106キロメートルに及ぶこのプロジェクトは、地域の生態系やコミュニティに配慮したインフラ開発の取り組みを示しています。

上海電気は、プロジェクト全体を通して体系的なHSSE（健康・安全・セキュリティ・環境）管理体制を導入し、環境責任問題や地域社会との大きな対立はゼロだったと報告しました。また、排水処理と廃棄物分別において100％の基準を満たし、汚染事故や野生生物の被害、周辺生態系への悪影響も発生せず、自然との調和のとれた共存を実現しました。

上海電気は今後も、各事業所およびプロジェクト拠点で地域に根ざした環境保全活動を推進し、生物多様性保護を支援すると同時に、産業プロジェクトの環境負荷低減に取り組んでいきます。その他の生物多様性保全の取り組みについては、動画でご覧いただけます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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