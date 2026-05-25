こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
医療機器修理業許可取得のお知らせ
迅速かつ高品質なメンテナンス体制を構築し、医療現場の安全と信頼を支援
FrontAct株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：野村武彦）は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）に基づき東京都より令和8年５月20日付で医療機器修理業許可を取得しました。
1. 医療機器修理業取得の背景と目的
FrontAct株式会社は、2025年7月1日付でサワイグループホールディングス株式会社傘下になり、当社の主要製品である脳卒中などによる上肢機能の回復を目的とした能動型展伸・屈伸回転運動装置医療機器「MELTz(R)手指運動リハビリテーションシステム」を製造販売し、これまで多くのお客様をサポートしてまいりました。
昨今、医療現場における高度管理医療機器の普及に伴い、より迅速かつ専門性の高い保守点検・修理サービスへのニーズが高まっています。この度、医療機器修理業の許可を取得したことで、コンプライアンスを遵守した適正な修理体制を確立し、医療機器の安定稼働と医療の安全確保に一層貢献してまいります。
2. 取得した許可の概要
許可の種類：医療機器修理業
許可番号：１３ＢＳ２０１９０９
許可年月日：２０２６年５月２０日
対象および修理区分：「特定保守管理医療機器」および「特定保守管理医療機器以外の医療機器」を対象とする「第六区分 理学療法用機器関連」
3. 今後の展望
今回の許可取得により、当社は自社販売製品の迅速、かつ高品質な修理サービス提供に努めてまいります。高度な技術力を持つ技術者を配置し、医療機関の皆様が安心して機器を使用できる環境を支えてまいります。
FrontAc株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
FrontAct株式会社 コーポレート部
東京都中央区新川1-17-24 NMF茅場町ビル5F
inquiry@frontact-gl.co.jp
FrontAct株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：野村武彦）は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）に基づき東京都より令和8年５月20日付で医療機器修理業許可を取得しました。
1. 医療機器修理業取得の背景と目的
FrontAct株式会社は、2025年7月1日付でサワイグループホールディングス株式会社傘下になり、当社の主要製品である脳卒中などによる上肢機能の回復を目的とした能動型展伸・屈伸回転運動装置医療機器「MELTz(R)手指運動リハビリテーションシステム」を製造販売し、これまで多くのお客様をサポートしてまいりました。
2. 取得した許可の概要
許可の種類：医療機器修理業
許可番号：１３ＢＳ２０１９０９
許可年月日：２０２６年５月２０日
対象および修理区分：「特定保守管理医療機器」および「特定保守管理医療機器以外の医療機器」を対象とする「第六区分 理学療法用機器関連」
3. 今後の展望
今回の許可取得により、当社は自社販売製品の迅速、かつ高品質な修理サービス提供に努めてまいります。高度な技術力を持つ技術者を配置し、医療機関の皆様が安心して機器を使用できる環境を支えてまいります。
FrontAc株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
FrontAct株式会社 コーポレート部
東京都中央区新川1-17-24 NMF茅場町ビル5F
inquiry@frontact-gl.co.jp