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総フォロワー500万人の運送会社SNS すべては1人の勝手な動画投稿から始まった
2026年6月16日（火）20：00〜21：00【Flashセミナー】 Vol.146 広告予算ゼロ！SNS総フォロワー500万人の広告戦略
一般社団法人ウェブ解析士協会は2026年6月16日（火）、フジトランスポート株式会社の川上泰生取締役によるオンラインセミナー「広告予算ゼロ！SNS総フォロワー500万人の広告戦略」を開催します。現在はメディアにも多数登場している川上氏ですが、もとは広告予算捻出も難しかった中堅運送会社のSNS戦略はいかなるものであったのか。炎上などの失敗談も含めてお話しいただきます。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/135291/135291_web_1.png
■セミナー概要
1人の社員の勝手な動画投稿から全てが始まった。
社員の賞罰委員会で社長が大どんでん返しの一言「川上部長、今日からSNSの担当な」――。
広告予算を捻出することさえ難しかった中堅運送会社。最初はネガティブなイメージしかなかった“ど素人“川上氏が、苦悩、苦労を重ねてきたSNS戦略。現在はインフルエンサー14人、SNS総フォロワーは500万人を突破するまでになりました。
会社の業績は？ これから目指すものは？
成功ばかりではなく炎上、失敗も含めお話しいただきます。
▼このような方におすすめ
広告費をかけずにSNSで成果を出したい方
SNS初心者だが企業アカウント運用を任されている方
発信に不向きと思われがちな業界でSNS活用を模索している方
社員発信やインフルエンサー活用を仕組み化したい方
炎上や失敗も含めたリアルなSNS運用事例を学びたい方
SNSを認知拡大だけでなく採用や売り上げにつなげたい方
■登壇者
川上泰生（かわかみ・やすお）氏
フジトランスポート株式会社 取締役 M＆A推進部長
2012年 富士運輸株式会社（現フジトランスポート株式会社）入社
経営企画部長、事業開発部長、マーケティング部長、広報部長、M&A推進部長を経て2026年1月取締役
2023年9月、関西学院大学専門職大学院（MBA）修了
関西ベンチャー学会、一般社団法人事業承継協会所属（事業承継士）
2026年3月 一般社団法人ウェブ解析士協会認定上級SNSマネージャー取得
SNS、採用、M&Aなどの講演も。
■その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
川上氏インタビュー記事
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50020990/
WACA会員登録
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
WACAとは
https://www.waca.or.jp/association/
一般社団法人ウェブ解析士協会は2026年6月16日（火）、フジトランスポート株式会社の川上泰生取締役によるオンラインセミナー「広告予算ゼロ！SNS総フォロワー500万人の広告戦略」を開催します。現在はメディアにも多数登場している川上氏ですが、もとは広告予算捻出も難しかった中堅運送会社のSNS戦略はいかなるものであったのか。炎上などの失敗談も含めてお話しいただきます。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/135291/135291_web_1.png
■セミナー概要
1人の社員の勝手な動画投稿から全てが始まった。
社員の賞罰委員会で社長が大どんでん返しの一言「川上部長、今日からSNSの担当な」――。
広告予算を捻出することさえ難しかった中堅運送会社。最初はネガティブなイメージしかなかった“ど素人“川上氏が、苦悩、苦労を重ねてきたSNS戦略。現在はインフルエンサー14人、SNS総フォロワーは500万人を突破するまでになりました。
会社の業績は？ これから目指すものは？
成功ばかりではなく炎上、失敗も含めお話しいただきます。
▼このような方におすすめ
広告費をかけずにSNSで成果を出したい方
SNS初心者だが企業アカウント運用を任されている方
発信に不向きと思われがちな業界でSNS活用を模索している方
社員発信やインフルエンサー活用を仕組み化したい方
炎上や失敗も含めたリアルなSNS運用事例を学びたい方
SNSを認知拡大だけでなく採用や売り上げにつなげたい方
■登壇者
川上泰生（かわかみ・やすお）氏
フジトランスポート株式会社 取締役 M＆A推進部長
2012年 富士運輸株式会社（現フジトランスポート株式会社）入社
経営企画部長、事業開発部長、マーケティング部長、広報部長、M&A推進部長を経て2026年1月取締役
2023年9月、関西学院大学専門職大学院（MBA）修了
関西ベンチャー学会、一般社団法人事業承継協会所属（事業承継士）
2026年3月 一般社団法人ウェブ解析士協会認定上級SNSマネージャー取得
SNS、採用、M&Aなどの講演も。
■その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
川上氏インタビュー記事
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50020990/
WACA会員登録
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
WACAとは
https://www.waca.or.jp/association/