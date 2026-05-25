freee法対応ガイド、煩雑な法対応の情報収集負担を軽減する新機能「AIかんたん資料検索」の提供を開始

企業を取り巻く法制度の対応に向けて、管理部門向けの必聴講座「最新法対応サミット」を開催します。企業経営に直結する重要な法対応に対して、わかりやすく法人内で対応するべきことを明確にする場を設け、経済産業省の方や、税理士・社労士の方々にも登壇いただき解説いただける貴重な機会となっています。





