Bakery & Cake & Coffee & ???

【 2026年6月5日にChill Series & grit coffeeの複合店がグランドオープン 】

- 福岡を一望できる屋上公園で楽しむ、贅沢なイートイン体験 -







総合建設業のBrangia.inc（本社所在地：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：香田大介）の子会社であるandFan.inc（本社所在地：福岡県福岡市中央区、代表取締役：香田大介）が新たに弊社ブランドの複合施設を2026年6月5日にオープンいたします。

7月上旬には、同施設内にて次なる新店舗のオープンも控えております。

Chill Series & grit coffeeについて





〇Chill Cake

2025年2月28日、福岡市西区姪の浜に第1号店としてオープンいたしました。「まいにちにご褒美を」をコンセプトに、多くのお客様に愛されてきたチーズケーキ専門店です。

新店舗となる西新では、新たにチョコレートを得意とするパティシエを招き、看板メニューのチーズケーキとチョコレートを融合させたこれまでにない新メニューを開発中です。

※旧店舗はカフェへと改装し、2026年7月5日にリニューアルオープン予定です。





〇Chill Bakery

2025年4月18日、長崎県佐世保市戸尾町に「Chill Cake」の姉妹店としてオープンいたしました。糸島の名店「Boulangerie NOAN（ブランジュリ ノアン）」プロデュースのベーカリーです。

西新店では、中国へパンの講師として定期的に招致されるほどの実力派スタッフを迎え、確かな技術と女性ならではの繊細なセンスで、見た目も味わいも一級品のパンをお届けいたします。





〇grit coffee

「Chill Bakery」と同時にオープンした、コーヒー好きからも一目置かれる「3 CEDARS COFFEE（スリーシダーズコーヒー）」プロデュースのお店です。

西新店では、長年コーヒー業界で経験とスキルを積み重ねてきた、コーヒー愛溢れるバリスタが極上のスペシャルティコーヒーを淹れます。また、マンゴージュースやバナナシェイクといったメニューもご用意しておりますので、お子様連れのご家族も安心してお気軽にご来店いただけます。

テイクアウト・イートインスペースについて

当店はテイクアウト専門店です。

ご購入いただいた商品は、ビルの屋上にある福岡の街を一望できる「屋上公園」にて、お楽しみいただくことができます。都会の喧騒から一歩離れ、心地よい風を感じながら心を落ち着けられる空間は、西新の新たな憩いの場にぴったりです。ゆっくりとした贅沢な時間をお過ごしください。

なお、2026年8月6日には、同屋上庭園内にホテルがグランドオープン予定です。

これに伴い、屋上空間は「昼間は誰もが利用できるパブリックスペース」「夜間はホテル宿泊者限定のプライベート空間」へと姿を変え、さらに魅力的なスポットへと進化いたします。

※屋上庭園の一般開放時間は10:00~17:00となります。





施設概要

所在地：〒814-0002 福岡市早良区西新5丁目1番7

アクセス：地下鉄空港線西新駅から徒歩3分

営業時間：10:00 - 19:00

店休日：月曜日

公式SNS：

・Chill Bakery Nishijin

・Chill Cake Nishijin

・grit coffee Nishijin

※オープン直後は混雑が予想されるため、入場制限を行う場合がございます。

より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、商品は購入制限させていただく場合がございます。

会社概要

〇Brangia.inc

設立：2021年(令和3年)2月8日

所在地：福岡市中央区大名1-9-24 MotherhouseDAIMYO3F

事業内容：総合建設業、ブランディング事業、リノベーション、用地活用等

公式サイト： こちら

〇andFan.incについて

設立：2023年 ( 令和5年 ) 12月25日

所在地： 福岡市中央区大名1-9-24 MotherhouseDAIMYO3F

事業内容：スイーツ事業、飲食コンサルティング事業、宿泊サロン事業

公式サイト： こちら